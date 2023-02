Életének 85. évében, hosszan tartó betegség után, 2023. február 19-én elhunyt Jánosi Ferenc egykori válogatott röplabdázó, Miskolc szülötte.

Jánosi Ferenc 1938. június 17-én született Miskolcon, Borsod, Gömör és Kishont vármegyében. Tizennégy évesen, 1952-ben kezdett el röplabdázni, szülővárosában, a közlekedési dolgozók egyesületében, a Miskolci Előrében. Innen került át, 1955 elején a Miskolci Törekvéshez, amely az Előre, a Miskolci Postás és a Miskolci Lokomotív (amelyet Miskolci VSC néven alapítottak) összevonását követően helyeződött új alapokra. Jánosi Ferenc ezzel egy olyan röplabdacsapat tagja lett, 16 és fél évesen, amely már letette a névjegyét a legjobbak között. Ugyanis az MVSC 1948-ban alakult férfi röplabda szakosztály, az első vidéki csapatok egyikeként, Miskolci Lokomotív néven, 1950 nyarán élvonalbeli tagságot szerzett, ami után a félidényes bajnokságban 7. lett, a következő kiírásban, az 1951-es, naptári éves idényben pedig bronzérmesként zárt az NB I-ben. Jánosi Ferenc közel négy éven át szerepelt az Ujhelyi Jenő által játékos-edzőként irányított miskolci együttesben, és ez alatt nem csak élvonalbeli játékos lett, hanem az első olyan vidéki klub röplabdázójává vált, amely Magyar Kupa döntőtőt játszott, 1956-ban (a Vasas elleni finálé a fővárosi gárda 3:0-s sikerével ért véget). Jánosi Ferenc az MK-ezüstérme mellett két bajnoki bronzot is szerzett, immár az MVSC sportolójaként, ugyanis 1957 elején ,,visszaváltozott” a klub neve, és ezen fél évados idény után, az 1957/58-as kiírásban is a harmadik helyen végzett a Vasút. A 189 centi magas, remek képességű sportoló 1957-ben lett válogatott kerettag, és még nem volt 20 esztendős, amikor 1958 januárjában először szerepelt a nemzeti együttesben, az Olaszország elleni, idegenbeli mérkőzésen. Jánosi Ferenc tagja volt az ebben az évben Csehszlovákiában megrendezett Európa-bajnokságon 5. helyet szerzett magyar válogatottnak, amely a későbbi Eb-győztes házigazdákat is legyőzte a nyolc csapatos döntőben, és csak rosszabb szettarányával szorult le a 3. helyről. A miskolci sportoló pályafutásában a nagy fordulatot az jelentette, amikor sorkatonai behívóját megkapta, és kiderült, hogy a rendőr csapatban, az Újpesti Dózsában folytathatja röplabda karrierjét. Jánosi Ferenc 1959 elején lett a fővárosi lila-fehérek játékosa, ahol hét bajnoki címet szerzett, két kupagyőzelmet ért el, és tagja volt a Bajnokcsapatok Európa Kupájába 1962-ben 3. helyen végzett újpesti együttesnek. Jánosi Ferenc hosszú sportpályafutása során 196 alkalommal lépett pályára a magyar válogatottban, 1963-ban Eb-ezüstérmes lett, 1964-ben, a római olimpián pedig a 6. helyen zárt a nemzeti együttessel.

Jánosi Ferenc első testnevelő tanára Szádeczky László volt, érettségi vizsgáját 1956-ban, a miskolci Föld- és Bányamérő Technikumban tette, első munkahelye, 1957-től, bevonulásáig a Lenin Kohászati Művek volt, a Mexikó-völgyi mészkőbányában, technikusi beosztásban.

János Ferenc sportolói pályafutását követően röplabda edzőként dolgozott – 1970-ben a Testnevelési Főiskolán szerzett tanári minősítést. Sportvezetőként 1975 és 1982 között az Újpesti Dózsa röplabda-szakosztály vezetőségének tagja volt, és a Magyar Röplabda Szövetségben is vállalt feladatot, továbbá tagja volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak is.

Jánosi Ferenc lánya, Jánosi Zsuzsa is élsportoló lett, az 1987-es lausanne-i vívó-világbajnokságon a női tőrcsapattal világbajnoki címet szerzett, egy évvel később, a szöuli olimpián pedig bronzérmet szerzett.