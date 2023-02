A miskolci klub öttusázója Fenton nyergében, a második versenyszámban kiszállt a bajnokságból.

Öttusa. Peridot Kupa fedett pályás nyílt magyar bajnokság döntőit vasárnap rendezték, előbb a női 18 fős mezőny mérte össze erejét Budapesten. A fináléban érdekelt volt a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka is, aki a vasárnapi döntőbe – a mezőny többi tagjával együtt – magával vitte a csütörtöki rangsoroló vívás eredményét (18 győzelem, 16 vereség), és 220 ponttal, a 11. helyről kezdte a napot. A bónusz vívás volt az első programpont, ebben Guzi Blanka nem gyarapította a pontszámát. Innen a lovaspályára mentek át a versenyzők, akik közül csak 11-nek (!) sikerült befejeznie ezt a számot (hárman el sem kezdték a számot, négyen pedig nem tudtak végig menni a lovaspályán), és mindössze egy olyan öttusázó volt, aki szintidőn belül teljesítette a pályát, és így megkaphatta a maximális 300 pontot. A Swimming PC versenyzője az utolsó akadályig, a kombinációs ugratóig szépen, hiba nélkül haladt, ám Fenton nevű lova ekkor ellenszegült, nem ment rá az akadályra, és az újabb próbálkozás sem járt sikerrel, olyannyira nem, hogy Guzi Blanka leesett a lóról. Mivel a miskolci klub öttusázója az esés során a kezét is megütötte, sérülése miatt nem folytatta a versenyt, nem vett részt sem az úszásban, sem a záró számban, a laser-runban, és végül a 17. rangsorolták.

A fináléba jutott nyolc magyar sportoló közül Gulyás Michelle szerepelt a legjobban, aki a vívást követően a 4. volt (22 győzelem, 12 verség, 240 pont), lovaglásban a 3. legjobb eredményt produkálta azzal, hogy csak 2 pontot veszített (298 pont), úszásban szintén a 3. tudott lenni (2:13,23 perc), így a kombinált számot az élről kezdhette, és ezt a pozícióját megtartva megnyerte a női versenyt, és megszerezte a magyar bajnoki címet is.