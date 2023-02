Háromszor is ötödik helyet könyvelhetett el a miskolci klub öttuzásója.

Öttusa. A miskolci Swimming PC öttusázója, Guzi Blanka pénteken délelőtt Budapesten, a Peridot kupa, fedett pályás idénynyitón, egyben magyar bajnokságon versenyzett, és az elődöntőből kiharcolta a vasárnapi fináléba kerülést. A szerdai selejtező után 36 fősre csökkent mezőnyben, a miskolci klub sportolója az A jelű 18-as csoportba került, ahová a csütörtöki rangroló vívás eredményeit is magukkal vitték az öttusázók. Ez utóbbiban Guzi Blanka 18 győzelmet ért el és 16 vereséget szenvedett (azért nem 35 asszót vívtak, mert a B-csoport egyik versenyzője nem jelent meg a páston), ám ehhez pénteken, a bónusz vívásban nem tudott plusz pontot szerezni, így a 10. helyről folytathatta a versenyt. Úszással, amelyben 2:17,70 percet ment (67 századmásodperccel maradt csak el a szerdai, selejtezőbeli idejétől). A csoport medencében eltöltött ötödik legjobb idejével, a kombinált számot a 7. helyről kezdhette a kistokaji sportoló, aki a futás-lövészetben szintén az ötödik legjobb időt produkálta (11:19,05 perc), és ezzel az összesítésben, a csoport ötödik legjobb eredményével jutott be a vasárnapi döntőbe.