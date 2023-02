Nem áll túl jól a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban a Hidasnémeti VSC csapata. Az előző évadban az NB III Keleti csoportjában szerepelt, a húsz csapatos mezőny 18. helyén zárt egylet aligha fog visszakerülni a harmadik vonalba, hiszen jelenleg a 4. helyen állnak, 11 ponttal lemaradva a listavezető Cigánd SE mögött. Az évad elején még Takács Péter játékosedzőként meccselt a hidasiakkal, októbertől az elnök, Török András vitte a csapatot, tavasszal újra egy játékos irányítja majd az együttest a meccseken. Nevezetesen a kameruni, magyar kettős állampolgárságú George Menougong.

A Magyar Labdarúgó-szövetség kartotékája szerint a 38. életévét taposó labdarúgónak a mostani az ötödik évadja a Hidasnémeti VSC-nél, de lesz az első alkalom, amikor edzőként (is) dolgozik.

A szimpatikus, csupa mosoly, csupa szív sportember 2004-ben érkezett Magyarországra, és egy menekülttáborban tűnt ki futballtudásával, innen indult magyarországi futball karrierje. Első csapata a Nagykállói VSE volt, majd szerepelt a Jászapáti VSE-ben, a Nyíregyháza SFC-ben, a Balmazújvárosi FC-ben. Ezt követően, 2010-ben lett a DVTK játékosa, ekkor már 22 élvonalbeli meccse volt a nyíregyháziakkal. A piros-fehéreknél 20 NB I-es meccsen lépett pályára, majd távozása után a Kazincbarcikai SC labdarúgója lett. Innen az útja Mezőkövesd Zsóry SE-hez vezetett, ahol további 26 első osztályú meccsen szerepelt. Georges Menougong ezt követően volt még a Kisvárda SE játékosa, majd újra a Kazincbarcikai SC futballistája, 2016-ban pedig következett a BTE Felsőzsolca, ahonnan két évvel később igazolt át a Hidasnémeti VSC-hez. A támadó közben, 2014-ben magyar állampolgárságot is szerzett, és nem mellékesen menedzser iroda vezetésébe is belefogott, vagyis játékos ügynökként dolgozik.

Segíteni szeretne

– Őszintén szólva nem az én ötletem volt, hogy edzősködjek, hiszen elég sűrűek a napjaim. Török András elnök vetette fel, hogy erre a tavaszra vállaljam el a csapat irányítását – nyilatkozta lapunknak George Menougong, aki arra a kérdésre, hogy miért vállalkozott erre a feladatra, a következőket mondat: – Mert segíteni szerettem volna. Tudom, hogy az elnöknek nagyon sok dolga van, és azt is, hogy akiket kiszemelt a csapat irányítására, – különböző okok miatt, – most télen egyikük sem tudott jönni. Én pedig mondhatni kéznél voltam, hiszen játékosként amúgy is ott vagyok az edzéseken, a meccseken, bár most mondjuk éppen hiányozni fogok néhány tréningről, mert a kisfiamat műtötték, és egy ideig a családomnak nagyobb szüksége van rám.

Arra a kérdésre, hogy tervez-e hosszabb időt az edzői pályán, vagy ez csak amolyan beugró szerep, az érintett a következőket mondta erről:

– Én ezt sem terveztem, meglátjuk, hogy működik-e, de a mostani állás szerint ez a megoldás inkább átmeneti. Az ügynökség, játékosok menedzselése időigényes munka, ahogy az edzőség is, nagyon nehéz lenne ezt magasabb, mondjuk NB III-as szinten összeegyeztetni. Ahogy már mondtam: segíteni szeretnék az elnöknek. A csapat egyébként ígéretes, szerintem erősebb lesz, mint az ősszel volt. A télen érkezetek kezdik megtalálni a helyüket a közösségén belül. A bajnokság második részében szeretnénk jól szerepelni, minél több mérkőzést megnyerni. A felkészülési időszakban voltak jó edzőmeccseink, bízunk benne, hogy a bajnokság jövő hét végi rajtján be tudjuk majd mutatni, hogy jó az együttműködés a klubon, a csapaton belül.