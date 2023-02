A GreenPlan-VRC Kazincbarcika a Debreceni EAC-ot fogadta vasárnap a Don Bosco Sportközpontban. Bagics nyitásával, de Csoma pontjával indult a találkozó, majd két jó hazai sáncot láthatott a közönség. Talán a bemelegedés időszakának volt betudható, hogy egymás mellett haladtak a felek (6-6), mígnem Kiss remeklése után meglépett csapata, 6-9. Páez okos megoldása kellett ahhoz, hogy ne nőjön a különbség, majd Juhász ejtése ért pontot, 9-11. Csoma ász nyitása után egyre zárkózott csapata (12-13), majd az ő parkettaszaggatója után egyenlítettt a VRCK, 14-14. Azonban Tóth ásza után „visszaállt” a három pontos DEAC-előny, így 14-17-nél Toronyai Miklós magaház hívta csapatát. A folytatásban felváltva születtek a pontok, ami azt is jelentette, hogy nem tudott zárkózni a vendéglátó, sőt 16-21-nél jött is a második barcikai időkérés. A szett végjátékában nem változott a játék képe, és 20-24-nél egy vendég időkérés után Bagics ütése tett pontot a szettre: megszerezte a vezetést a DEAC.

A második felvonást Páez rontott szervája vezette fel, míg a hazai pontcsendet Blázsovics törte meg, 1-3. Azonban a DEAC szívós és pontos játékkal őrizte előnyét (3-5), mígnem Csoma két ászértékű nyitása után egyenlő állt az eredményjelzőn, 5-5. Úgy tűnt lendületbe jöttek a vendéglátók, de két pontnál többre nem tudtak ellépni, 10-8. A folytatásban sokáig felváltva estek a pontok, tartotta minimális előnyét a VRCK, 14-13. Moraes takarta be jól Kisst (16-13), majd Szabó higgadt megoldása ért hazai pontot. 18-15-nél vendég időkérés következett, de ez sem segített, hiszen 21-17-nél ismét a kispadnál voltak Veresék. Almora Nunez két pontja után jött a barcikai pauza, majd egy parádés labdamenet végén Reffatti pontja (25-20) az egyenlítést jelentette csapata számára.

A folytatásban

A harmadik szett elején mindkét oldalon gyorsan születettek a pontok (3-3), de apró lépéselőnybe mindig a Barcika került, egészen egy jó debreceni sáncig, 5-6. Azonban Szabó ismét pontos volt (8-6), de a DEAC nagyot küzdve mindig felzárkózott, sőt Almora Nunez remeklését követően 9-11-nél Vegyész időkérés következett. 10-14-nél nagyon kellett Blázsovics pontja, de csak nem tört meg Mártonék lendülete, tartották magabiztos előnyüket, 13-18. Ezután viszont Reffatti a nyitóhelyről megbabonázta a túloldalt, jött is 17-18-nél a DEAC időkérés. A játszma hajrája nagy küzdelmet hozott, melynek végére Blázsovics tett pontot, így megszerezte a vezetést a Vegyész.

A negyedik játék eleje is nagy csatát hozott, mindkét oldalon sültek a kezek, 5-5. A vendégek ekkor a centerjátékot erőltették, míg a VRCK minden posztról pontos volt. Fej-fej mellett haladtak a felek (9-10), azoban Veres ejtése után már három volt közte (11-14), sőt, már 12-18-nál érkezett a barcikai időkérés. Azonban ez volt már akkora előny, hogy behúzza a játékot a DEAC – és bár küzdöttek Juhászék – így is lett és egy hosszú hazai nyitás után egyenlítettek.

A mindent eldöntő játék eleje masszív debreceni játékot és előnyt hozott (1-3), de ezt Juhászék nyilván nem hagyták annyiban és remek sáncmunkával fordítottak, 6-3. A térfélcsere 8-4-es állásnál jött, és a hajrát egyértelműen a Vegyész bírta jobban, s Szabó pontja után behúzták a győzelmet, és ezzel együtt a két pontot, 15-8. PA

Röplabda: jegyzőkönyv

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Debreceni EAC 3:2 (-21, 20, 23, -21, 8)

Kazincbarcika, 250 néző. V.: Halász E., Bátkai-Katona.

Vegyész: Páez 1, Blázsovics 14, Juhász 9, Csoma 9, Reffatti 19, Moraes 7. Csere: Kiss M., Budai (liberók), Péter M. 1, Warzywoda 1, Szabó D. 18, Tarabus. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

DEAC: Tóth 4, Bagics 7, Moret 7, Almora 27, Veres 14, Kiss I. 13 Csere: Bán (liberó), Imre, Korbély, Remete. Vezetőedző: Fodor Antal.

Toronyai Miklós: – Két hét alatt a hatodik meccsünket játszottuk. A közönség is láthatta, hogy fásultabbak voltunk. A cserékkel és a pályára visszatérőkkel sikerült megnyerni a meccset, szívvel-lélekkel játszottak a srácok. Megérdemlik a pihenőt, gratulálok nekik.

Fodor Antal: – Ma is egy jó meccset játszottunk a Vegyésszel. Sokat érhet ez a pont a harmadik helyért folytatott küzdelemben.