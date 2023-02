Az NB I-es bajnokság 19. fordulója keretében pénteken 20 órakor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – MOL Fehérvár FC találkozót. Azoknak, akik látogatnak az alsóházi rangadónak is nevezhető összecsapásra melegen tanácsoljuk, hogy alaposan öltözzenek fel, hiszen várhatóan a kisvárosi arénában is repkednek majd a mínuszok.

Egymás ellen

A sárga-kékek jól kezdték a tavaszi idényt: két mérkőzésükön négy pontot gyűjtöttek (ráadásként pedig megemlíthetjük még a közösségformáló és önbizalomnövelő Magyar Kupa-továbbjutásukat is). Először otthon legyűrték a Piskás Akadémia FC csapatát, majd vendégként ikszeltek Zalaegerszegen. Cseriék akkor jutnának nagy levegőhöz, ha folytatnák sikersorozatukat, újabb diadalukkal ugyanis tisztes távolságra jutnának a kiesést jelentő helyektől.

A dél-borsodiak eddig huszonegyszer találkoztak a fehérváriakkal az élvonalban. Összesített mérlegük: három győzelem, hat döntetlen és tizenkét vereség, vagyis a mérleg nyelve jócskán a dunántúliak oldalára billen. A 2021/2022-es idényben is háromszor találkoztak a felek. 2021 szeptemberében, emlékezetes mérkőzésen, az utolsó pillanatokban szerzett otthoni góllal 2–2-es döntetlen született Mezőkövesden, decemberben Székesfehérvárott 1–0-ra nyert az egykor szebb napokat látott dunántúli gárda, amely áprilisban vendégként is diadalmaskodott, 2–1-re nyert. Így történt ez a két alaklulat legutóbbi, tavaly szeptemberben lejátszott egymás elleni mérkőzésén is: a Fejér megyei székhelyen 2–1-es MOL-siker született.

Nehéz lesz

– Küzdelmes mérkőzést játszottunk Zalaegerszegen – tekintett vissza a legutóbbi fordulóra Kuttor Attila, a fürdővárosiak vezetőedzője, majd így folytatta: – Mindkét csapat a saját játékára koncentrált és úgy gondolom, hogy amennyiben a mi utolsó passzaink jobban sikerülnek, akkor több veszélyes lehetőséget is ki tudtunk volna alakítani, de így sem vagyunk elégedetlenek, mert értékes pontot szereztünk. Pénteken este újabb nehéz mérkőzés vár ránk: a bajnokság egyik legerősebb csapatát fogadjuk. Szerény véleményem szerint a tabella nem tükrözi a MOL Fehérvár FC együttesének valódi erejét. Részünkről pontos és koncentrált játékra, maximális erőbedobásra és odafigyelésre lesz szükségünk ahhoz, hogy pontot, vagy pontokat szerezzünk.

A kezdőcsapat

A hazaiak kerettagjai között nincs sérült és eltiltott sem, így a szakvezetésnek kellemes gondjai vannak, bő a választási lehetőség. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Kállai K., Lukic (Zahary), Beriashvili, Filip – Karnitski – Cseri, Nagy G. (Brtan), Besirovic – Molnár G. (Vajda S.), Drazic (képünkön).

Labdarúgás: az NB I állása

1. Ferencvárosi TC 2. Kecskeméti TE 3. Kisvárda MG 4. Puskás AFC 5. Debreceni VSC 6. Zalaegerszegi TE FC 7. Paksi FC 8. MOL Fehérvár FC 9. Mezőkövesd Zsóry FC 10. Újpest FC 11. Budapest Honvéd 12. Vasas FC 18 14 2 2 42–15 44 18 7 9 2 25–17 30 18 7 6 5 30–32 27 18 6 8 4 23–20 26 18 6 6 6 31–28 24 18 6 5 7 25–22 23 18 6 5 7 30–31 23 18 5 5 8 22–26 20 18 5 5 8 19–26 20 18 5 4 9 22–33 19 18 4 5 9 18–30 17 18 3 8 7 14–21 17