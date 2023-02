Az alapszakasz 15. fordulóját rendezik meg szerdán a férfi vízilabda OB I-ben, amelynek keretén belül a PannErgy-Miskolci VLC gárdája 19.30-tól a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában az A-Híd VasasPlaket csapatával mérkőzik meg.

– A bajnokság első négy-öt helyén álló csapatok más, és nagyon minőségi kerettel dolgoznak, s ebbe a körbe tartozik a Vasas is – vágott bele Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Hazai pályán elsősorban azt várom, remélem, hogy legyen tartásunk, hogy amennyire csak tudjuk, próbáljuk megnehezíteni a dolgukat. Ahogyan a múlt pénteken is mondtam, számunkra az elsődleges feladat a jövő heti, KSI elleni mérkőzés lesz, arra a meccsre szeretnénk a lehető legjobban felkészülni. Mert ha most jól csinálunk meg játékelemeket, akkor remélhetőleg majd akkor is meg tudjuk csinálni. A Vasasnak minőségi légiósai vannak, Mitrovic, Randelovic, Brguljan, Nagaev, illetve egy nagyon jó, válogatott magyar ,,mag", Erdélyi, Bátori, Bedő, Mezei, Sedlmayer, Konarik... Összetartással, és csapatjátékkal elérhető az a cél, amit szeretnénk, a favoritok nem mi vagyunk. Szombaton 18-2-re győzték le a KSI-t, úgy gondolom, már nem lenne okunk a panaszra, ha nagyjából azon a különbségen belül lennénk, mint a tavaly őszi, budapesti meccsünkön, amikor a Vasas 6 találattal, 14-8-ra győzött. Az angyalföldiek még a nemzetközi sorozatban, az Euro Kupában is érdekeltek, az elődöntőben a görög Panionios lesz az ellenfelük.

Fegyelmezetten

A miskolciak a múlt hét végén a fővárosban a Genesys OSC Újbuda vendégei voltak, és szenvedtek 20-6-os vereséget.

– Tizennégy góllal kaptunk ki, azt szerettem volna a kezdés előtt, ha nem nyílik majd ekkorára az olló, és hat-nyolc, legfeljebb tíz találaton belül maradunk – tette hozzá Vidumanszky László. – A meccset visszanézve is azt gondolom, hogy nem lett volna szabad ekkora különbségnek kialakulnia, mert meg voltak a helyzeteink, a kidolgozott emberfórok, de ezeket, jó részét elpuskáztuk, az adott pillanatban rossz döntéseket hoztunk, vagy éppen rosszul passzolunk, rosszul helyezkedtünk. Azt, hogy sokkal jobb csapat az OSC, tudjuk, de azért ne hozzuk olyan szituációkba a kapusunkat, amikor már nem tud mit csinálni. Kicsivel nagyobb odafigyeléssel, valamint egymás jobb segítésével nem ezzel az eredménnyel kellett volna hazajönnünk. Amikor ilyen párharc van, hogy a rivális sokkal esélyesebb, a játékosok egy része válogatott is, akkor törvényszerű, hogy az ellenfél fejében ott vannak ezen tények, kishitű is lehet mindettől. De akkor is játszani kell, megpróbálni ezt kizárni, betartani, amit megbeszélünk. Ha tudjuk, hogy a 3-as sapkában vízilabdázó Manhercz Krisztián milyen képességekkel bír, és hogy gyakorlatilag minden, nehezebb helyezetekből és távolságból lő, akkor ne hagyjuk üresen, ne könnyítsük meg a dolgát. Ő egy jó játékos, aki ezekkel a tálcán kínált alkalmakkal élni fog. Fegyelem, ez kell, magas szinten, máshogy nem megy.

Nagy is megy

Március 6. és 8. között Szolnokon edzőtáborozik a magyar fiú U20-as (2003-ban születettek) válogatott. Az összetartásra a Kovács Róbert, Dávid Zoltán, Kardos István alkotta edzői stáb meghívta a PannErgy-MVLC fiatal centerét, Nagy Norbertet is.