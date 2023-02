A labdarúgó NB II 24. fordulójában hétfőn 19.00-tól Diósgyőri VTK – Pécsi MFC mérkőzést rendeznek, Diósgyőrben. Mivel az első helyezett fogadja a harmadikat, ez a meccs rangadónak számít. Igaz, kilenc pont különbség van a csapatok között a bajnoki tabellán, ami hazai sikerrel 12 egységre nőne, és ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a legjobb nem feljutó helyen álló csapattal, a 3. helyezettel szemben utcahosszra nőne a DVTK előnye, az NB I felé vezető úton.

Várakozáson felüli

A mecsekaljai együttes az idei évadot szétrázott kerettel, új szakvezetővel kezdte, a felkészülési időszak elején épphogy volt egy csapatra való játékosuk. Ehhez képest várakozáson felüli őszt produkáltak, a 10. és 14. forduló között még a tabellát is vezették, az 1. helyről éppen a DVTK taszította le őket, a 15. körben. A PMFC a második, vagyis feljutó helyen telelt, és annak ellenére, hogy egy kis kakaóval, nyolc év után lehetőségük lett volna, illetve van arra, hogy visszakerüljenek az NB I-be, a klub menedzsmentje, tulajdonosi köre nem kezdte el decemberben belapátolni a pénzt a székházba, hogy egy kis erősítéssel reális esélyük legyen a DVTK-val és az MTK-val vívott harcban eredményesen szerepelni. A pécsiek őszi csapatának bal oldaláról két futballista az élvonalbeli Kecskeméti TE-hez igazolt (Hadaró, Nikitscher), és helyettük extra, az NB II szintjén kiemelkedő labdarúgók nem érkeztek, viszont rutinos másodosztályú labdarúgók igen, Krausz (Siófok), Szabó M. (Szentlőrinc) és Kártik (Csákvár) személyében. Az új összetételben, a tavaszi három meccsen háromféle eredményt ért el a PMFC, hazai vereséggel kezdték az évet (Budafoki MTE 0-1), de csak ez volt a második pont nélküli meccse a baranyai együttesnek a 2022/23 évadban. Ugyanis a pécsiek a 19. fordulóig őrizték a veretlenségüket, december elején kaptak ki először, a Dorogi FC vendégeként (1-0).

Ősszel

A PMFC ősszel hazai pályán 4-3-ra győzte le a DVTK-t, azon a meccsén még nem Kuznyecov Szergej volt a piros-fehérek szakvezetője, ezzel a vereséggel ért véget Dragan Vukmir edző diósgyőri korszaka. Ám ebből az eredményből kiindulni hiba lenne, és ez alapján azt hinni, hogy élvezetes, gól gazdag meccsre van most kilátás. Ugyanis azt a találkozót, a flúgos futamot, két kiállítás miatt mindössze kilenc emberrel fejezte a Diósgyőr, és előtte és utána sem voltak részesei sok találatot hozó meccsnek a pécsiek (egy 2-2 döntetlen a második legtöbb találatot hozó meccsük), a mérkőzéseik 1-2, ritkán 3 gólosok voltak. Ugyanis a mecsekaljaiak a védekezésre helyezik a hangsúlyt a mérkőzéseiken, és gólszerzés után sem változtatnak ezen. Ezt az is jelzi, hogy egygólos különbségnél nagyobb győzelmet még nem arattak ebben az évben, és nem mellékesen a két vereségük különbsége sem volt nagyobb. A pécsiek támadójátékáról sokat elárul, hogy csak két olyan csapat van az NB II 20-as mezőnyében, akik kevesebb gólt szereztek náluk, támadóik közül Tóth-Gábor jelenthet veszélyt, aki 10 találatnál jár, a DVTK ellen duplázott Harsányi, a harmadik és negyedik gólja óta csak kétszer volt eredményes. A pécsiek erőssége a védekezés, a legkevesebb gólt (15) ők kapták.

Szinte minden

Szinte minden a DVTK mellett szól a mostani mérkőzés előtt, néhány apróságot leszámítva. Ezek közül az egyik, hogy Kuznyecov Szergejnek olyat kell tennie, amit csak ritkán lép meg, változtatnia kell a kezdőcsapatán, ugyanis Szatmári sárga lapos eltiltása miatt nem szerepelhet a védelem tengelyében. A védővel és nem mellékesen Lukács D.-vel is szerződést hosszabbított a diósgyőri klub, de azt a ,,hagyományokhoz hűen” most sem közölték, hogy ezzel az újabb papírozással labdarúgókat mennyi ideig köti szerződés a DVTK-hoz. Szatmári hiánya mellett, a diósgyőri csapatnak az előző meccsén mutatott teljesítménye is árnyékot vet a napsütéses Andrássy útra, ugyanis az FC Ajka elleni, legutóbbi, idegenbeli bajnokit nem könnyen nyerte meg a gárda (1-0-ra).

– El kell ismernünk, hogy a legutóbbi mérkőzésünkön az ellenfél helyenként jobban futballozott nálunk, többet birtokolták a labdát, és bár begyűjtöttük a három pontot, voltak hibák, amiket ki kellett javítanunk a héten. Bízom benne, hogy ez sikerült, most már csak a következő meccsel foglalkozunk – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, aki az aktuális mérkőzéssel kapcsolatban a következőket fogalmazta meg: – A Pécs egy jó csapat, amely hozzánk hasonlóan a feljutásért küzd, kemény mérkőzés vár ránk. Stabilan védekeznek, ők kapták a legkevesebb gólt a bajnokság eddig eltelt részében, gyors kontrákat vezetnek és veszélyesek a pontrúgásaik. Nagyon fontos számunkra ez a meccs, hazai pályán játszunk, szeretnénk szép játékkal és győzelemmel megörvendeztetni azokat, akik kilátogatnak a stadionba. Bízunk benne, hogy ezúttal is sokan jönnek ki, mert nagyon nagy szükségünk lesz a szurkolóink támogatására. Holdampf a héten már a csapattal edzett, de egyelőre nincs bevethető állapotban. Rajta kívül csak egy hiányzónk van, Szatmári az ajkai mérkőzésen begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így kihagyni kényszerül a mostani meccset.