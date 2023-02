A női kosárlabda NB I 19. fordulójának rangadóját vasárnap kora este rendezték meg Diósgyőrben, ahol a tabella 2. helyén álló DVTK-Hun-Therm csapata a listavezető Sopron Basketet fogadta, vagyis a Magyar Kupa címvédő a regnáló bajnok ellen lépett pályára.

Győzelmi sorozatok

A Diósgyőrnek az alapszakaszban ez volt az utolsó rangadója, a hátralévő három körben könnyebb ellenfelek várnak a piros-fehérekre. Ezzel szemben a soproniak még a tabella 3-5. helyén álló gárdákkal a Szekszárddal (otthon), Győrrel (idegenben), Péccsel (idegenben) is megmérkőznek, és azért is fontos volt számukra ez a mostani meccs – a presztízs mellett –, mert nem volt mindegy, hogy milyen eredménnyel fordulnak rá a hajrára. A Diósgyőr 10 veretlen bajnoki meccsel a háta mögött érkezett meg erre a találkozóra, legutóbb éppen a Soprontól kaptak ki, tavaly november 6-án (74-51), míg a Sopron ,,csak” 8 győzelemből álló veretlenségi sorozattal állt ki a rangadóra.

Minden és semmi

Green faultos centerpontjaival kezdődött a meccs, ami után a soproniak következtek (3-9). A fegyelmezett és kemény védekezésükben csak egy röpke kihagyás volt, amit a fiatal Aho T. használt ki. Csakhogy ugyanezt nem tudta a saját palánkja alatt a Diósgyőr, és amikor a 6. perc elején Fegyverneky egy betörés után tovább gyarapította csapata pontjainak számát (5-16), a hazaiak időt kértek. Nem sokkal később Turner beérte pontszámban Fegyvernekyt, neki is annyija lett, mint amennyi a diósgyőrieknek összesen volt (7-20). A DVTK-nál a folytatásban sem sültek a dobások – igaz ezek közül kevés volt a tiszta helyzet –, az első játékrészben 17 kísérletből mindössze 3 ért célba, ugyanaz a szám a Sopronnál 12-ből 11 (!) volt, így már az első negyedben eldőlni látszott a meccs (7-30).

Az első negyedben eldőlni látszott a meccs (7-30). Fotó: Ádám János

A második negyed elején Kányási, Guirantes és Aho T. villant egyet, egyet (14-32), javítva ezzel a csapat dobóstatisztikáján, nem mellékesen csökkentve a különbséget. A lepattanószerzésben feljavult a Diósgyőr, ami valahol természetes volt, mert az első játékrészben csak három ilyen labdát szereztek. A második menetben a soproni kezek hordtak félre, 8 perc alatt csak 3 pontot szereztek, nem volt meglepő, hogy edzőjük időt kért (16-33). A pauzát követően Bernáth vágott be egy hármast, Aho N. egy tempót, majd Fegyverneky szépítése után Aho N. egy triplát is bevert, újra kellett a szünet a Sopronnak, 8 másodperccel a hosszú szünet előtt. De ez az idő is elég volt Fegyvernekynek, hogy góllal fejezze be az akciójukat (24-37).

Tíz alá egyszer

Nehezen született meg a harmadik menet első találata, de a Diósgyőr nagyon keményen harcolt, és ennek eredményeként a 24. perc végén 10 ponton belülre kerültek (33-42). Agresszív védekezést láthattunk mindkét oldalon, ennek közepette Stankovic gondoskodott arról, hogy a diósgyőri reménysugarak ne legyenek erősek (33-46). Nem sokkal később kimaradt hazai dobások után Czukor is kinyitotta a soproni hűtőkocsi ajtaját (35-50), ezt követően kellett volna ledolgoznia az utolsó negyedben a DVTK-nak 15 pontot.

Turner találata után jó irányban kereste a fejsze nyelét a DVTK-HT, és pontosabb büntetődobásokkal még szorosabb lehetett volna az állás (42-54). A negyed közepén Brooks három pontatlan dobása után is támadó lepattanókat szerzett, valószínűleg ez is szerepet játszott abba, hogy hazai időkérés következett (44-56). Tartotta a távolságot a Sopron, a mostani meccsen nem hagyta kiénekelni a szájából a sajtot, a DVTK a gyenge első negyede miatt fejet kellett hajtania.

A piros-fehéreknek ezzel a vereséggel 10 meccses győzelmi szériájuk ért véget, a soproniaké pedig kilencre nőtt.