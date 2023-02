Labdarúgás: NB III

Keleti csoport, 21. forduló

Diósgyőri VTK tartalék – Jászberényi FC 3-0 (1-0)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Valu.

DVTK tartalék: Bánhegyi – Mrva, Ivánka, Benkő, Oláh, Fercsák (Hetyei), Bencsík, Balázsi (Kollár), Kövesi (Balázs P.), Vincze D., Ferencsik (Szőke). Edző: Vincze Richárd. Jászberény: Ecsegi – Muhari, Gattyán (Benedek), Lukovszky (Palotai), Palcsó, Nagy L. (Panyi), Szabó M., Donkó (Petró), Kurunczi, Varga L., Fekete (László K.). Edző: Besenyi Gábor. G.: Balázs P. (2), Fercsák. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vincze Richárd: – Nagyon örülök, hogy a srácok rendkívül koncentráltak voltak, végig kézben tartották a meccset. Esélyt sem adva a Jászberénynek.

Besenyi Gábor: - Egy jobb csapattól kaptunk ki, de sajnos meg is könnyítettük a Diósgyőr dolgát. Gyermeteg hibákat követtünk el, amit a hazaiak ki tudtak használni. Gratulálok a hazaiaknak, masszív csapattal rendelkeznek, további sok sikert kívánok nekik a bajnokságra. Nekünk ez a mostani egy tanuló időszak, egész biztos, hogy ennek az árát is meg fogjuk fizetni. Ugyanakkor bízom benne, hogy hétről-hétre javul majd a formánk, ami a rövidesen pontokban is megmutatkozik majd.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Putnok FC 1-1 (0-0)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sándor Cs.

Tiszaújváros: Herceg – Varjas L., Nagy P., Páll (Nagy D.), Kundrák (Fajkó), Gelsi, Gottfried (Vitelki B.), Tóth B., Géringer L., Lőrincz P., Boros (Tóth S.). Edző: Vitelki Zoltán. Putnok FC: Pápai – Gellén, Sághy, Galacs (Sramkó), Nagy Zs. (Nádimov), Buda, Arday, Vajda (Komári), Nemes, Juhos (Szűcs), Szabó Zs. (Kiss K.). Edző: Szala Ákos. G.: Nagy D., ill. Galacs. Jók: Herceg, Lőrincz, Géringer L., Varjas L., ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Nagyon készültünk a mérkőzésre, azt kaptuk, amit vártunk. Kiélezett meccs volt egy reális eredménnyel. Sajnálom a kapott gólt, de most nem vagyok elégedetlen, mert a csapat nagyon komoly akaraterővel és motivációval játszott. A játék a csúszós pálya miatt nem nagyon volt folyamatos, de mindkét csapat próbált játszani. Indulásnak nem rossz.

Szala Ákos: – Sajnos, sok futball nem tudott kialakulni a pálya talaja miatt, az egyszerű technikai megoldások voltak fókuszban és a küzdelem. Jól jöttünk ki a második félidőre. Játékosaim mindent megtettek a sikerért, de a végén egy erősen véleményes góllal egyenlített a Tiszaújváros. Küzdésben minden játékosom jelesre vizsgázott ma, dicséret illeti őket. További sok sikert kívánunk a Tiszaújváros csapatának!