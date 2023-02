Az NB I/B-s bajnokság 16. fordulója keretében a Marosi István Városi Sportcsarnok 19 órától ad otthont az ÓAM-Ózdi KC és a Kecskeméti TE-Piroska szörp csapata közötti találkozónak.

Kérik a gondviselőt

– A felvezetést kezdjük a szolgálati közleményekkel – javasolta Kocsis Csaba, az ózdiak vezetőedzője (képünkön), majd így folytatta: – Az erőgyűjtést január 4-én kezdtük: saját városunk két termében dolgoztunk és a körülményeinkhez képest elvégeztük azt a speciális munkát, amelyet elterveztünk. Fogalmazzunk úgy, hogy ránk mosolygott a szerencse és volt szerencsénk visszatérni abba a komplexumunkba, amely egykori világválogatottunk nevét viseli. A rajt előtt kétszer tudtunk itt edzeni, de mi ennek is örülünk, mivel nem kenyerünk a panaszkodás. A csarnokban a hőmérséklet most még közelebb van a tízhez, mint a húszhoz, mégis tudjuk-reméljük, hogy szépen lemegy majd a tavaszi szezonunk.

Gyimesi kiesett

Az egy csoportossá zsugorított bajnokságban nem ficánkolhatnak a 12 pontos ózdiak, igaz a kétségbeesésre sincs okuk.

– Ugyan még kár számolgatni, osztani és szorozni, ezért csak a száraz tényre szorítkozzunk: három esik ki, nekünk pedig az az elsődleges célunk, hogy harcoljuk ki a bennmaradást, minden más a habostorta kategóriájába tartozik. Ami a keretünket illeti: az állandóságról számolhatunk be, ugyanis a holtidényben senki nem ment el, igaz mi sem jeleskedtünk az átigazolási fronton. Egy mínuszt azért kellett elkönyvelnünk, mert Gyimesi Mátét keresztszalag szakadása miatt operálni fogják, ennek következtében a jobb átlövő posztján szűkül a választékunk. Mivel a helyzetünk nem rózsás, azt kérjük a gondviselőtől, intézze el, hogy a betegségek és a sérülések ne hátráltassák a munkánkat.

Kaszálni akarnak

– Az ÓAM-Ózdi KC gárdája az erőgyűjtés közben három felkészülési mérkőzést vívott, erről így vélekedett a tréner:

– Lehetett volna még egyet a programunkba iktatni, de óvatosak voltunk és nem akartunk túlzásokba esni, meg féltettük is a fiúkat. Az eredményeinket nem említem, hiszen ezeknek a tesztmeccseknek ilyen szempontból nincs jelentőségük. Ami nagy jelentőséggel bír majd, az a fizikai állapot, továbbá a technika és a taktika. Kártyáinkat nem kívánjuk felfedni, így csak annyit árulok el, hogy megpróbálunk gyorsan kézilabdázni és ebből a játékelemből tőkét kovácsolni. Az egyébként is lejárt lemez, hogy jó kapusteljesítmény, szigorú védőmunka, megfelelő helyzetkihasználás, kellő sebességű visszazárás, ezek a sportág honi második vonalában egyszerűen kötelező alapfogalmak. Az előttünk lévő négy hónap során végig csúcsra fogjuk járatni magunkat és a nyitány máris négy pontos összecsapással ajándékoz meg bennünket. A mögöttünk lévő alakulatokat, mint pénteken este a kecskemétieket, egyszerűen kötelező elkaszálnunk.

Lejátszották

Pótolták az elmaradt Debrecen – Salgótarján találkozót, ahol az egyetemi csapat nem mindennapi izgalmak után győzött:

Debreceni EAC – Salgótarján 23–22 (12–12)

Az ÓAM-ÓKC honlapján közölték, hogy az első játékrészben végig a vendégek vezettek – a hazaiak egyenlítettek. A szünetre is egálnál mentek a felek. A 35. percben vették át először a vezetést a hajdúságiak (15–14). Aztán folyamatosan egyre kisebb előnybe kerültek (44. perc: 20–16; 53. perc: 23–19). A kiesés ellen küzdő nógrádiak nem adták fel. A hajrában egymás után háromszor is betaláltak (59. perc: 23–22). Az utolsó percben emberelőnyben támadhattak, de Székely lövését a hazaiak kapusa, Maródi védte öt másodperccel a lefújás előtt. Maradt az egy gólos hazai előny (23–22).

Az NB I/B állása

1. QHB-Eger 15 12 1 2 459–375 25

2. PLER-Budapest 15 11 2 2 457–368 24

3. Agrofeed ETO UNI Győr 15 11 2 2 453–383 24

4. BFKA-Veszprém 15 10 1 4 422–396 21

5. Optimum Solar-Békési FKC 15 8 2 5 428–412 18

6. Vecsés SE 15 9 – 6 422–415 18

7. Tatai AC 15 7 2 6 369–397 16

8. Szigetszentmiklósi KSK 15 6 3 6 453–446 15

9. Debreceni EAC 15 6 2 7 413–429 14

10. OTP Bank-PICK Szeged U21 15 6 1 8 423–424 13

11. ÓAM-Ózdi KC 15 5 2 8 434–454 12

12. BFKA-Balatonfüred 15 5 1 9 393–450 11

13. Kecskeméti TE-Piroska szörp 15 4 1 10 436–466 9

14. Százhalombattai KE 15 3 1 11 392–438 7

15. KK Ajka 15 3 1 11 410–469 7

16. Csépe Salgótarjáni SKC 15 2 2 11 388–430 6

A közvetlen élbolyt három gárda alkotja (Eger, PLER, Győr) és valószínűleg közülük kerül ki a két feljutó – idézzük ismét a klub honlapját. Újabb három csapat tartozik még az élmezőnyhöz (BFKA-Veszprém, Békés, Vecsés). Kiesési gondjaik nem lesznek, de valószínűleg a feljutásra sem gondolhatnak. Sűrű a középmezőny: a 7. helyezett Tata és a 12. Balatonfüred között mindössze 7 pont a különbség. A bajnokság felénél úgy tűnik, hogy az utolsó négy csapat közül kerül ki a három búcsúzó. Meglepetésre közöttük van a tavaly még NB I-es Kecskemét is. Az ózdiaknak az első hat meccsen legalább 8 pontot kell(ene) összegyűjteni. Az valószínű, hogy lesz három olyan együttes, amelyik nem tud 20 pontot gyűjteni a tavasszal.

Az ózdiak Kecskemét elleni őszi eredménye: KTE-Piroska szörp – ÓAM-ÓKC 30–31.

A további program

Február 11-én Tatára látogat az Ózd. Szeptemberben kevés gólt hozó találkozón a dunántúliak nyertek (21–13), pedig az összecsapásban benne volt a pontszerzésünk lehetősége.

Február 18., szombat: Ajka – ÓAM-Ózdi KC. Hazai pályán simán, 14 góllal verték a kiesés ellen küzdő újoncot (44–30). Ezen a meccsen is be kellene gyűjteniük a két pontot.

Február 25., szombat: ÓAM-Ózdi KC – Salgótarján. A 4. fordulóban ikszelt a két csapat (25–25), de nagyon vitatható körülmények között, időn túli hetessel egalizáltak a tarjániak. Itt is a bajnoki pontok begyűjtése a céljuk.

Március 4., szombat: a BFKA-Veszprém együttesénél vendégeskednek az Észak-borsodiak. Az ősszel nagyon simán (27–35) diadalmaskodtak az élmezőnyhöz tartozó akadémisták.

Ezt követően a bajnokságban lélegzetvételnyi szünet következik.

Március 18., szombat: a Százhalombattát fogadja az Ózd. Az ősszel a Duna-parti városból is elhozták a két pontot (35–37). Újra kötelező lesz győzniük, hogy nyugodtan várhassák az élmezőnyhöz tartozó négy csapat elleni párharcot (PLER, Pick-Szeged, Eger, Békés).