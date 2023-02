A férfi OB I-es vízilabda-bajnokságban szombaton 19 órától a Genesys OSC-Újbuda vendége lesz a PannErgy-Miskolci VLC csapata. A fővárosiak jelenleg a második helyet foglalják el a tabellán, 33 ponttal, míg a vendég borsodiak a tizedik helyen tanyáznak, 11 egységgel. Ezzel a meccsel a két csapat (is) ,,ráfordul" az alapszakasz második részére (a felek őszi, október 8-i, miskolci összecsapása 14-8-as budapesti sikert hozott).

– Ellenfelünket senkinek sem kell bemutatni – kezdte Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC szakvezetője. – Nagy csillagok, sztárok, válogatottak vannak náluk, szeretnének bajnokok lenni. A hét közben a Bajnokok Ligája 7. fordulójában a Ferencvárossal játszottak, és kikaptak 16-12-re. A nagyszünetben már 10-3-ra vezetett a Fradi, úgy, hogy 7-1-re nyerte a második negyedet. Kiegyenlítettebb harmadik játékrészt követően az utolsó felvonást ugyan az OSC hozta 7-3-ra, de biztosan nyertek a zöld-fehérek. Ezzel csak azt akarom jelezni, hogy más csapatoknál is előfordulhat az, ami párszor nálunk is megesett, hogy egy-egy negyed nem sikerül megfelelően, és az ellenfél sorban dobja a gólokat. Szombati riválisunknak minden poszton klasszis pólósai vannak, bekkek, centerek, lövők tekintetében, egy ilyen ellenfelet csak úgy lehet ,,tartalékon" tartani, ha minőségi a védekezés, hatásosak a blokkok, megbecsüljük a labdát, és jól kihasználjuk a helyzeteket. Amit szeretnék, ha nem esne meg velünk az az, hogy kitöm bennünket az OSC, nagyon nagy különbségű győzelmet arat. Mindig kell a tartás, és nem mellesleg számunkra ez a mérkőzés, valamint a jövő szerdai, Vasas elleni meccs egyfajta felkészülésnek számít az azutáni, KSI elleni 4x8 percre. Amit majd mindenképpen meg kell nyernünk.

Kapuscsere, védekezés-váltás

A vezetőedzővel beszélgettünk az előző fordulóban megrendezett összecsapásukról is, amikor is a PannErgy-MVLC 14-8-ra kikapott a Kaposvári VK-tól, Somogyban.

– Nagyobb ambíciókkal utaztunk, de sajnos az eredmény mindent elmond – közölte Vidumanszky László. – Tudtuk, hogy ez egy fontos összecsapás, mert nagy a harc az alsó házban, de nem jött össze, és nem az akarat, annak hiánya miatt. Kaposváron görcsösséget, stresszt okozott a túlzott akarat, és ebben az állapotban nagyobb százalékban csúsztak be a hibák. Ami már visszatérő dolog nálunk, hogy folyamatosan, huzamosabb ideig nem tudunk ugyanazon a nívón vízilabdázni, főleg, ha szerda-szombat ritmusban kell medencébe ugranunk. Nem egy alkalommal mi adtunk esélyt ellenfelünknek a gólszerzésre, és ugyan ilyenen már kár rágódni, de 2-1-es hazai vezetésnél, egymás után két ötméterest is kihagytunk, ki tudja, mi történt volna, ha ezeket belőjük... Volt olyan szakasz, amikor kapust cseréltünk, aztán egy idő után visszahoztuk a kezdő kapusunkat, háromszor váltottunk védekezési módot, egyik sem jött be igazán. Nyilván fiatal a csapatunk, meg kell tanulni a különböző játékhelyzeteket, hogy gyors, és lehetőleg jó döntéseket kell hozni, viszont ezeket csak éles mérkőzéseken lehet, amelyeken mindig előfordulhatnak teljesen új szituációk is.