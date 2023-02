Hozta kötelezőt Magyarország női kosárlabda válogatottja, csütörtökön este Miskolcon, Európa-bajnoki selejtezőn, a C-csoport 5. fordulójában 40 pontos különbséggel győzte le Izlandot (89-49). Ezzel a sikerrel megszerezte a csoport 2. helyét, ami a zárófordulóban, vasárnap 17.45-től, a szintén a DVTK Arénában megrendezésre kerülő, Románia elleni találkozón, egy minimális különbségű győzelemmel, szinte biztos, hogy Eb-re jutást ér.

A magyar válogatottnak azért kell legyőznie a szomszédos ország válogatottját, akiket fordított párosításban 59 (!) ponttal múltak felül, hogy a csoporton belüli sorrend ne változzon, Izland legyen a harmadik, mert egy esetleges román győzelemmel a a szigetországiak lecsúsznának a 4. helyre, és ez esetben az Izland elleni eredmények mennének a levesbe.

Ugyanis a csoportmásodikok rangsorában – mivel több három csapatos csoport is van – a négy szereplős selejtezőkben az utolsó helyezettek elleni eredményeket nem veszik figyelembe, hogy azonos meccsszáma (4 darab) legyen minden másodiknak.

A magyar válogatott amennyiben vasárnap legyőzi Romániát 2 győzelemmel, 2 vereséggel áll majd a 2. helyezettek rangsorában, és nem mellékesen +82-es kosárkülönbséggel, amit szinte biztos, hogy Eb döntőt ér (ha kikapnának a mienk Románitól, akkor a magyar válogatott 1 győzelemmel és 3 vereséggel állna a 2. helyezettek rangsorában, +44-nél kevesebb kosárkülönbséggel, ami szinte biztos, hogy a kvalifikáció elbukását jelentené).

Matekozás

Az izraeli, szlovén közös rendezésű idei Eb-re a két rendezőn kívül a 10 selejtezőcsoport győztese mellett a 4 legjobb csoportmásodik jut ki. Van két csoport, az F, amelyben Oroszország, és az I, amelyben Fehéroroszország kizárása miatt három csapatosra csökkent a mezőny, és innen csak a győztesek juthatnak ki, vagyis csak nyolc csoport 2. helyezettjeit rangsorolják. És mivel ebben a rangsorban Izrael is szerepel, mivel a J-csoport 2. helyén zártak, de rendezőként már korábban jogot szereztek az indulásra, így a négy kiadó helyért csak 7 csapat versenyez. Ebben, egy csapattól biztos, hogy jobb mutatókkal végez a magyar válogatott, amennyiben legyőzi Romániát, hiszen az F-csoportban Horvátország 2 győzelemmel, 2 vereséggel, -16-os kosárkülönbséggel zárt. A magyar szempontból érdekes további öt csoportban a vasárnapi selejtező záráson nagyon sok nagy különbségű győzelemnek kellene születnie ahhoz, hogy mieink lemaradjanak az Eb-ről. Ezek a következők:

A-csoport: a Bosznia-Hercegovina – Németország meccs dönt a 2. helyről, ahhoz, hogy az itteni ,,ezüstösnek” jobb legyen a mérlege a magyarokénál, előbbi gárdának 156 (!!!) ponttal kellene nyerni, utóbbinak 98 (!) ponttal.

B-csoport: az Ukrajna – Litvánia meccs dönt a 2. helyről, ahhoz, hogy az itteni ,,ezüstösnek” jobb legyen a mérlege a magyarokénál, előbbi gárdának 104 (!!!) ponttal kellene nyernie, utóbbinak 99 (!) ponttal.

D-csoport: Szlovénia – Lengyelország meccs dönt a 2. helyről ahhoz, hogy az itteni ,,ezüstösnek” jobb legyen a mérlege a magyarokénál, előbbi gárdának 98 (!) ponttal kellene nyernie, utóbbinak 97 (!) ponttal.

G-csoport: a Nagy-Britannia – Portugália meccs dönt a 2. helyről, ahhoz, hogy az itteni ,,ezüstösnek” jobb legyen a mérlege a magyarokénál, előbbi gárdának 90 (!) ponttal kellene nyernie, utóbbinak 91 (!) ponttalH-csoport: a már 2. helyezett Szlovákia akkor tudja megelőzni a magyar válogatottal, ha az utolsó meccsén, hazai környezetben 87 (!) ponttal múlja felül Luxemburgot.

A kapitány szavai

– Az a fontos, hogy megnyerjük a meccset, és, hogy ne pár pontos legyen a siker, hanem magabiztos – jelentette ki Székely Norbert, a magyar női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya. – Lehet, hogy ez egy olyan mérkőzés lesz, amelyen kevesebb energiával is el lehet érni a magabiztos győzelmet, ez a két csapat keretek közötti különbsége alapján benne van, de ezt valóra is kell váltani, be is kell bizonyítani a pályán. Csütörtökön Izland ellen megtapasztalhattuk, hogy senki nem adja olcsón a bőrét. Románia ellen olyan találkozóra számítok, amelyen nagy harc lesz, és érvényesítjük az erőfölényünket.