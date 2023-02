A férfi röplabda Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóját játszották szerdán este, Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban, ahol a GreenPlan-VRC Kazincbarcika gárdája a Fino Kaposvárral szemben próbálta meg kiharcolni a fináléba kerülést.

Az már a meccs előtt is tudott volt, hogy a másik ágon a Pénzügyőr SE nyert a Kecskeméti RC ellen, így az aranyért a fővárosi, a bronzért a Hírös város csapata ellen kell majd szembe szállnia a másik elődöntő győztesének, illetve vesztesének.

Mivel a Kaposvár – Kazincbarcika kupapárharcban az első meccset a somogyi együttes, hazai környezetben, 3:0-rra megnyerte, így a VRCK-nak, hogy a győzelemért járó pontok tekintetében beérje riválisát, 3:0-ra, vagy 3:1-re kellett volna nyernie szerdán, és ez esetben aranyszett dönthetett volna a fináléba kerüléséről.

A két csapat csatájának egyik érdekessége az volt, hogy a tavalyi évadban is egymás ellen vívták a kupaelődöntőt. Akkor, a VRCK, miután hazai pályán kikapott a somogyiaktól, a visszavágón, idegenben nyerni tudott, és az aranyszettben kiharcolt sikerrel került be a döntőbe (amelyet aztán elvesztett a Pénzügyőr ellen).

A tavalyi kupadöntő azonban nem ismétlődik meg, március 11-én a budapesti Riz Levente Sport és Rendezvény Központ a bronzéremrét Kecskeméti RC – GreenPlan-VRC Kazincbarcika, az aranyért, a kupagyőzelemért pedig Pénzügyőr SE – Fino Kaposvár mérkőzést rendeznek.

Fáradtság

Mindez úgy jött össze, hogy szerdán a Barcika – Kaposvár meccs első szettjének elején még egál körül volt a csata (10-12), a második felében viszont pontosabb játékot produkált a somogyi alakulat (16-25). Az ezt követő játszma sokáig kiegyenlített volt, a hajrá megkezdése előtt három ponttal viszont a Fino állt jobban (18-21). Ám innen a hazai csapat fordítani tudott (24-21) és behúzta a játékrészt (25-22). A folytatásban elsöprő játékkal rukkolt elő a Vegyész, nagy különbség volt a csapatok között (14-7), ami a végjátékra, szépen lassan elfogyott (23-23). A végjátékban az apró nüanszok a Kaposvár javára döntöttek (23-25), akik az újabb részsikerrel kiharcolták a továbbjutást, hiszen a megnyert második szettjük azt jelentette, hogy a Barcika nem szerezhet ezen a meccsen 3 pontot, vagyis nem nullázhatja le a hátrányát. A folytatás innen már csak egy szükséges rossz, kötelező elem volt, a tét nélküli játékrész után a vendégek szakvezetője, Slobodan Prakljacic többek között ezt mondta: ,,A mérkőzést nagyon jó kezdtük, a második szettben a felszabadult játékot mutató VRCK meglepett minket, ami kitartott a harmadik szett közepéig. Ezt követően megnyugodtunk, és magabiztos játékkal tudtunk bejutni a kupadöntőbe.”

A vereséget követően, ez elmaradt döntőbe jutás után, a hazaiak trénere, Toronyai Miklós arról beszélt, hogy a harmadik szettben azért mehetett el a mérkőzés, mert játékosai fáradtabbak voltak az ellenfélnél.

Ezzel pedig nehéz lenne vitatkozni, ugyanis a Vegyésznek az elmúlt hetekben több olyan meccse is volt, ami kivette a barcikai játékosok zsírját. A GP-VRCK ugyanis a felsőházban szerepel, ahol elvileg a legjobbak csatáznak. Mivel a barcikai alakulat az alapszakasz első felében nem a legjobban szerepelt, Reffatti leigazolásával erősítették meg a keretüket. A kaposvári csapat is rátett még egy lapáttal, azt követően, hogy éppen a Barcika elleni alapszakasz záráson elszenvedett vereség miatt nem jutottak be a középszakasz felsőházába. Két remek játékost szerződtettek, Baróti és Bartunek személyében, és velük kiegészülve, ahogy a szerdai ábra is mutatta, topcsapattá léptek elő, függetlenül attól, hogy a középszakasz alsóházában szerepelve nem a legerősebb együttesek ellen játsszák a meccseiket, a rájátszás előtt.

És, ha eddig a Barcikát tartották a bajnokság legjobb formában lévő csapatának – főleg azok után, hogy a tavalyi bajnok, Magyar Kupa címvédő Pénzügyőr SE-t elpáholták a múlt hét végén, bajnoki meccsen, – akkor ezt most lehet hogy felülírta, felülírja a a Kaposvár. Mert az esetben, ha a kupadöntőben is hasonló teljesítményre lesznek képesek a somogyiak a Pénzügyőr ellen, akkor nem csak a kupagyőzelem, hanem a bajnoki cím tekintetében is számolni kell velük.