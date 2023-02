A középszakasz biztos második helyezettjeként fogadta az élvonalbeli barcikai férfi röplabda együttes a MÁV Előre SE-Foxconn alakulatát vasárnap a Don Bosco Sportközpontban ezen kör utolsó előtti, 5. fordulójában.

Nem tudtak áttörni

A vendégek korán két nyitást elrontottak, vagyis 2-2-ig ők adtak két egységet a Vegyésznek. Ambrusék sáncot is bemutattak, ám Juhászék szintén jól emelkedtek a háló közepénél. Reffatti Dodával vívta a külön ütőcsatát, majd egy váratlan mozdulatnál adódott helyzetet nem tudtak menteni a vendégek (7-6). A szlovák centert, Tarabust remekül hozták ziccerbe a társak, persze Pestiék sem hagyták magukat (9-9). Csoma viszonylag könnyű szituációban ütötte be a játékszert, azonban Doda is formában volt (11-13). Tarabust ismét foglalkoztatta a VRCK, viszont hármas blokk után 12-15 lett az állás. Újabb fehérvári sáncot követően Toronyai-edző időzött (12-16), a 13-19-et Doda ász szervája jelentette, kezdett elúszni a VRCK-nak a játszma. 16-19-nél Dávid Zoltán kért szünetet, és nem is tudott ,,áttörni" a Barcika. 17-23-as állásnál Toronyai Miklós ismét próbált belenyúlni a dolgok alakulásába, Péter M. is beállt, azonban a második játszmalabdát értékesítette a MÁV Előre (18-25).

Csoma azért villogott

A második felvonásban szinten minden statisztikai adatban javulnia kellett volna a házigazdának, ellenben Kociék folytatták azt, amit előzőleg (2-4). Csoma és Doda pontja szép volt, döntetlen környékén mozogtak a felek, majd Eke nyitása szerencsés volt. Maradt ő a nyitóhelyen, kettős blokk után, 6-10-nél időt kért a hazai szakvezető. Nem úgy pörgött együttese, ahogyan kellett volna, úgy nézett ki, a vendégek jobban akarják a sikert – ami nem volt meglepő a VRCK pozíciója miatt. Csoma azért villogott, feladót váltott a Barcika, Warzywoda érkezett Páez helyett. Csoma bombázott ismét, embert talált a labdája, amiért elnézést is kért. Tarabus mutatta magát, 12-13-nál osztott tanácsokat Dávid Zoltán. Tizenötnél egálban álltak a csapatok, de jobbára egy egységgel ,,ment" a MÁV Előre. Ambrus blokkja, és a 17-19-es állás szünetre kényszerítette a barcikaiak trénerét, majd Koci ász nyitása (17-21) távolra ,,tette" az egyenlítést. Tarabus két pontja, 20-22-nél Dávid-időzést jelentett, ugyanakkor fontos pillanatban a barcikai center nyitása hosszú volt, így 22-25-tel hozta a második játszmát a vendégegyüttes.

Elérkezett az idő

Szabó D. is szerepet kapott a harmadik játékrészre, 3-3-nál Moraes ,,talált be". Szabó D. kapott kettes blokkot a látogatóktól, 5-6-nál máris okát látta a közbeavatkozásnak Toronyai Miklós. 7-6 után 7-9-re fordított a fehérvári csapat, aztán Koci momentumai jöttek (9-12). Üldöznie kellett tehát riválisát a Vegyésznek, miközben Blázsovics, Reffatti, Páez, Juhász és Moraes nem voltak a pályán. 10-15-nél elérkezett az idő az újabb házigazda időkérésre, hátha lehet még valami ezen mérkőzésből. Nem pörgött ,,úgy" a VRCK, és 12-19-nél már szinte semmi esély nem mutatkozott a fordításra. Már sok volt a hiba is az észak-borsodiak oldalán, így a MÁV Előre ezt a szettet is megnyerte – és nem mellesleg a meccset is (17-25). A hazaiak stábja forgatta a csapatot, s ugyan jobb teljesítményt reméltek, ez a vereség most belefért.