A jégkorong Erste Liga 2022/23-as szezonjának alapszakaszában a 3. helyet kaparintotta meg a DVTK Jegesmedvék csapata. A piros-fehérek legjobb góllövője Valentyin Razumnyak volt, aki az első körben 28 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. A 26 éves orosz csatárt csak a Budapest JA HC támadója, a finn Eetu Elo tudta megelőzni, 30 góllal. A népkertiek hokisa az Ural mellett, Magnyitogorszkban született, mintegy 3000 kilométerre Miskolctól, és már tavaly is volt arra esély, hogy a Macikhoz igazol, de akkor még nem jött össze a tranzakció. Az előző szezont a fehérorosz Shakhter Soligorsk-nál húzta le (15 gól+10 assziszt), majd 2022 júliusában aláírt a DVTK-hoz.

Pozitív tapasztalatok

– Sok bajnokságot nézek, figyelek, ismertek előttem a különböző szintek, így a magyar bajnokság, az Erste Liga színvonala sem volt ismeretlen – mondta lapunknak Valentyin Razumnyak. – Persze az embernek vannak ismerősei, akiknek vannak különböző tapasztalatai különböző országok hokijáról, nekem egyrészt Dmitri Pestunov révén voltak információim, aki Gyergyószentmiklóson hokizott a 2018/19-es, és a 2019/20-as szezonban, aztán pedig egy évet Debrecenben. De jelenlegi csapattársamtól, Vladislav Kuleshovtól is sok hasznos dolgot tudtam meg. Az otthoni elit liga, a KHL nyilván egy nagyon erős bajnokság, de a második vonal, a VHL nagyjából hasonló kvalitású, mint az Erste Liga. Nem véletlen, hogy megfordultak, játszottak itt olyan jégkorongozók is, mint Jevgenyij Skachkov, vagy éppen Andrei Taratukhin. Szóval nekem teljes mértékben pozitív tapasztalataim vannak az Erste Ligáról.

Valentyin Razumnyak szinte nem is tehetett volna mást gyerekkorában, minthogy a korongot választja, hiszen egyrészt Magnyitigorszkban más sportág nem igazán létezik, másrészt a nagypapája híres játékos volt, az édesapja pedig edző.

– A fiatalság jobbára a helyi csarnokban gyűlik össze – tette hozzá. – 2006-tól Ufa városában játszottam, az ottani gyermek-, és utánpótlás csapatokban. Tetszett, hogy ott lehetek, minden nap boldog voltam, hogy mehetek edzésre. Nem volt semmilyen szülői nyomás, egyszerűen volt kedvem csinálni a korongot. Az adatlapomon 2013 szerepel egyfajta hivatalos dátumként, ekkor kezdtem az MHL-ben, a junior hokiligában. Nyilván minden orosz kisgyerek, aki jégkorongozni kezd, vagy az NHL-ben, vagy a KHL-ben akar hokizni, az utóbbi nekem megadatott, 3-szor. Hogy lehetek-e még ott játékos? Azt mondják, soha nem szabad feladni.

Fiatalokat kellett

Az említett 3 KHL-es fellépése Valentyin Razumnyaknak a 2015/16 bajnokságra datálódik, a Salavat Yulaev Ufa csapatában.

– Abban a szezonban volt még tíz mérkőzésem a VHL-es Toros Neftekamskban, illetve harminc a fiataloknál, az MHL-es Tolpar Ufában – emlékezett vissza. – Azt tudni kell, hogy Ufában, amely egy egymilliós nagyváros, mindig erős volt a hoki, de abban az időben nagyon. Rengeteg sztár fordult meg itt, például Alexander Radulov, aki 9 évet húzott le az NHL-ben, de 2015/16-ban nálunk volt két svéd, Linus Omark, és Andreas Engqvist, két finn, Teemu Hartikainen, valamint Sami Lepistö, mindketten sok sikert értek el a válogatottjukkal is. Előbbi nyert például olimpiát, utóbbi két bronzérmet. Olyan szabály volt, hogy az adott mérkőzésen két fiatalt kötelező betenni, rajtam kívül még jó páran vártak arra, hogy lehetőséghez jussanak. Nagy élvezet volt a nagycsapattal edzeni, ilyen óriási sztárokkal, akiktől elsősorban azt lehetett ellesni, hogy milyen gyorsak a jégen, milyen gyorsan gondolkodnak és cselekednek.

Javuló kommunikáció

Az Erste Ligában a DVTK Jegesmedvék jelenleg vár arra, hogy kialakuljon a legjobb nyolc mezőnye, és majd az alsó négyesből választhassanak maguknak ellenfelet a negyeddöntőre.

– Persze, jó lett volna, ha az alapszakaszban még jobb pozíciót tudunk elérni, de a tavalyihoz képest ez előre lépés – nyilatkozta Valentyin Razumnyak. – Egyébként a lényeg még csak most indul, a rájátszás. Ott kell majd igazán magas színvonalon játszanunk, bárki lesz először az ellenfelünk. Most várjuk, hogy kezdődjön, addig volt egy kis pihenő, illetve van, akinek a magyar válogatottnál van meccse. Készülünk, edzünk... A góllövőlista aktuális második helye nem rossz, sok jó játékos van Magyarországon, úgy külföldiek, mint magyarok. Amikor ide jöttem, semmit sem tudtam angolul, így nem is nagyon tudtam beszélgetni a srácokkal. Egy hónap után már javult a kommunikációm, az edzőtábor is sokat segített abban, hogy jó közösség alakuljon ki.

A népkertiek egyik húzóembere azt is elmondta, hogy igazán nagy sérülések még nem hátráltatták a pályafutását, csupán kisebbek, amelyek a sportág velejárói. A jövőjéről is érdeklődtünk, amivel kapcsolatban Valentyin Razumnyak megjegyezte, hogy most csak az előtte, és a csapat előtt lévő meccsekre kíván figyelni, de úgy gondolja, a szezon után bizonyosan lesznek tárgyalások. Szívesen kipróbálná magát más ligában is, ám oroszként a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlen Nyugat-, vagy Észak-Európába igazolni. ÉM

BOXBA: A tények

Név: Valentyin Razumnyak

Születési idő: 1996. október 20.

Születési hely: Magnyitogorszk (Oroszország)

Állampolgárság: orosz

Poszt: csatár

Ütőfogás: jobb

Magasság: 186 cm

Súly: 83 kg

Erste Liga-statisztika (2022/23, alapszakasz): 28 gól/16 assziszt