A férfi röplabda Magyar Kupa döntője felé nagyot lépett a kaposvári együttes.

Röplabda. A férfi röplabda Magyar Kupában szerdán este, az elődöntő első meccsén a Fino Kaposvár vendége volt a GreenPlan-VRC Kazincbarcika gárdája.

Bartunek ászával indult a meccs, amelyet újabb két hazai pont követett, majd Szabó D. ütése nyomán született meg az első vendég pont (3-1). Azonban a folytatás sem volt jobb barcikai szempontból, 4-2 után három támadást is pontatlanul fejeztek be a fehér mezesek (7-2). Ekkor újabb reményt keltő VRCK pont következett, de Baróti jó akcióbefejezése és ásza után időt kértek a látogatók (9-3). A rövid szünetből visszatérve mindkét oldalon, felváltva, pontos támadásbefejezések jöttek, emiatt a különbség nem nőtt (13-7). Egy ideig. Ám egy jó hazai blokk és egy rossz vendég ütés véget vetett, az egy jó nálad, egy jó nálam forgatókönyvnek (15-7). Volt egy csillanás a Vegyésznél, de a zsinórban szerzett három egység után (15-10), ugyanennyi hazai pont következett (18-10). Ekkor már nem volt kérdés, hogy a szettet a Kaposvár nyeri, 20-14-nél még volt egy hazai pauza, de az összeszedetten játszó somogyiak, a Tóth K. ász nyitásánál időt kérő (23-14) Barcikával szemben magabiztosan hozták a játszmát (25-16).



Baróti

A második játékrész elején Tarabus jó megmozdulásaival a Barcika lépett előre (2-4), a vendégek koncentráltabb játéka miatt a hazaiak kerültek kapaszkodósávba. Iparkodott a Fino, de támadásaikba belecsúsztak hibák, a Barcika stabilabb játékával szemben ez csak egy villanásnyi egyenlítésre volt jó (10-10). Ezt követően is a VRCK vezetett 1-2 ponttal, ám 13-nál nem csak hogy befogta ellenfelét a hazai gárda, hanem a jól játszó Baróti ütésével a játszma során először a vezetés is náluk volt (14-13). Szorosan alakult az eredmény, 16-15-nél a vendégek trénere kért időt, aztán a folytatásban az egyenlítés után a VRCK összehozta a szett harmadik rontott nyitását. Majd jött Hernandez, és amikor háromra nőtt a hazaiak előnye (20-17), kikérte második idejét a borsodi együttes. Hiába, mert ötre nőtt a Fino fórja (22-17). 22-18-nál hazai időzés volt műsoron, de Baróti újabb pontja után somogyi rontások következtek (23-21), és amikor Szabó D. szélről bevágott egy labdát, ismét kaposvári időkérés jött. Ami után a mezőny legjobbja, Baróti lezárta a vitás kérdést (25-23).

A harmadik szett elején előbb kettővel (2-0), majd hárommal is vezetett a Kaposvár (6-3), ám a Barcika mindkét különbséget eltüntette (2-2, 6-6). Innentől fej, fej mellett haladtak a csapatok, 13-11 után zsinórban három vendég pont jött, amihez Páez két ászt tett hozzá (13-14). Aztán megint a kaposváriak erőssége, a januárban érkezett, 42-szeres válogatott Baróti villant, a 32 éves röpis pontjaival fordult a kocka, és ez időkérésre késztette a VRCK-t (16-14). A pauza után Lescay két jó sáncával a Kaposvár hízott (18-14), a vendégeken a cserék sem segítettek (21-16), nem volt kérdés, hogy ezen a meccsen nem terem részsiker a látogatók számára. A mérkőzést Warzywoda rossz nyitása zárta (25-19).

A visszavágót a jövő héten szerdán, 19.00-tól játssza a két csapat Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban.



Röplabda: jegyzőkönyv

Fino Kaposvár – GreenPlan-VRC Kazincbarcika 3:0 (16, 23, 19)

Kaposvár, 300 néző. V.: Halász E., Halász T. (Bibók, Csarkó).

Fino Kaposvár: IVÁN B. 7, HERNANDEZ 14, Bögöly 4, LESCAY 6, Bartunek 4, BARÓTI 17. Csere: Bozóki (liberó). Tóth K. 1. Vezetőedző: Slobodan Prakljacic.

GreenPlan-VRC Kazincbarcika: Juhász P. 7, Páez 4, Tarabus 4, Blázsovics 7, Szabó D. 8, REFFATTI 11. Csere: Kiss M. (liberó), Moraes 1, Péter B., Csoma 1, Warzywoda. Vezetőedző: Toronyai Miklós.