A csütörtökön este a kassai stadionban lejátszott Dnipro - AEK Larnaca labdarúgó Konferencia Liga mérkőzésen (a meccs 0-0-s végeredményt hozott, és a vendégek 1-0-s összesítéssel léptek tovább) szerephez jutott a zentai születésű Nikolics Nemanja 43-szoros magyar válogatott is. A Magyarország mellett Lengyelországban, az Egyesült Államokban, és Törökországban megfordult csatár, aki jelenleg a ciprusi együttest erősíti, az összecsapás után interjút adott lapunknak.

A mérkőzés utolsó tíz percére kaptál nagyjából lehetőséget, ez azt jelenti, hogy nem vagy még kész egy teljes találkozóra? Hogy látod, milyen állapotban vagy?

- Amióta idejöttem, sokkal többet játszottam, mint amennyit gondoltam az elején. Nehéz volt becsatlakozni így, hogy már tart a bajnokság, és egész januárt otthon egyedül edzettem. De a kiérkezés után két nappal már játszottam a bajnokin, ahol gólt is rúgtam. Azért is játszottam, mert az eredmények, a tesztek azt mutatták, hogy vagyok olyan állapotban, tud egyből tudjanak használni. Igazából eddig kezdtem a bajnokságban, a Konferencia Ligában kétszer csereként álltam be, de örülök annak, hogy most is lehetőséghez tudtam jutni, és részese lenni ennek a nagyszerű sikernek.

A hazai pályán megszerzett előnyt megtartotta a csapat, akár még a győzelemre is volt esély, igaz, inkább ikszes volt ez a visszavágó.

– Egyetértek. Cipruson jó meccset játszottunk, ott megérdemeltük a győzelmet, sőt, sajnálom is, mert az utolsó percben nagyon nagy lehetőségem volt. Ezen a második meccsen nagy hangsúlyt fektettünk a védekezésre, a Dnipro többet tudott pihenni erre a mérkőzésre, mint mi. Védekezésben nagyszerűen játszottunk, sokkal több játékost tett be az edzőnk a középpályára, sűríteni, stabilabbá akart ott bennünket tenni. Nagyszerű eredményt értünk el.

Hosszú távon mennyire lehetsz stabil kezdőjátékos a Larnacában, illetve ez a csapat mire lehet jó a ciprusi bajnokságban és nemzetközi porondon?

– A nemzetközi porondból kihoztunk többet is a maximumnál, ezek csak extrák. Nagyszerű az eredmény, nagyszerű spiritusz van az öltözőben, hatalmas az öltöző, mindenki csúszik-mászik, örülök, hogy részese lehetek ennek. Aláírtam nyárig, az edző azt mondta legyek türelmes, egy nagyon jó csapatba jöttem, amelyik vezeti a bajnokságot, és amelyik az európai porondon is jó eredményeket ért el. Nem egyszerű bekerülni a kezdőbe, de amiket nyújtok az edzéseken, és amint látom, szeretne is használni engem. Megadja a lehetőséget, mondtam neki, hogy ha kezdek, ha a kispadról fogok beszállni, mindent meg fogok tenni azért, hogy segítsek a csapatnak, hogy a klub történetében az első bajnoki cím megszülessen. Az európai porond eddig hihetetlen, köszönjük a szurkolóknak, hogy nagyon számban elkísértek bennünket.



Gyurcsó Ádám után érkeztél Larnacába, mennyit tud neked segíteni, van-e erre egyáltalán szükség? Hiszen profi labdarúgóként a beilleszkedés talán már nem jelent akkora problémát.

– Így van, a beilleszkedés nagyszerűen sikerült. Ahogyan már mondtam, két napra rá már meccset játszottam, gólt lőttem. A srácok elfogadtak, ,,Ádi" itt van, persze az könnyített, de van több szerb játékos is, és ők is segítettek ebben. Nagyon segítőkész az öltöző, ,,Ádit" nagyon várjuk vissza, mert egy hatalmas egyénisége ennek a csapatnak, nagy erőssége. Sajnos most sérült, ezen a héten elkezdett edzeni a csapattal, de nem volt százszázalékos, ezért nem is jött Kassára. Remélem, a következő körre rendben lesz, és akkor tud segíteni csapatnak.

Említetted, az előző fél éved nem sikerült jól. Most úgy érzed, hogy egyenesbe jöhet a karriered?

– Van ilyen, ami Törökországban történt velem. De ez már a múlt, és mint mindig, próbálok előrefelé tekinteni. Tanulni azokból a nehéz időszakokból és megpróbálni kihozni minél többet, ami még benne van a karrieremben. Igazából kíváncsi vagyok, hogy ez a ciprusi lehetőség hogyan fog sikerülni, majd nyáron fogom értékelni. Amikor elindultam Törökországba, a Pendiksporhoz, segíteni akartam a csapatnak, hogy bejussunk az első osztályba, nem gondoltam arra, hogy télen klubot fogok váltani, de az élet így hozta. Fejben kész voltam a váltásra, játszottam már pár országban, úgyhogy ez biztos segített. Meglátjuk hogyan lesz, majd nyáron értékeljük a szezont.

Láthatunk-e esetleg még a hazai, magyar bajnokságban?

– Nem. Magyarországon biztosan nem. Többször kijelentettem, hogy otthon csak a Videotonban szeretnék játszani. Amikor Amerikában voltam, ezt már akkor nyilatkoztam. Ez így is volt. Hazajöttem Magyarországra, úgy terveztem, hogy a ,,Vidiből" fogok visszavonulni, de a fociban nehéz tervezni. Mindent megtettem ezért, hogy ez megvalósuljon, az élet nem így hozta, tiszta lelkiismerettel távoztam. Lám, az élet megadta a lehetőséget, hogy a Konferencia Ligában játsszak, a BL és az Európa Liga után. Ebben a sorozatban is pályára léptem, ez egy pozitív dolog 35 évesen. Az egész karrierem során dolgoztam ezért, amikor a legnehezebb pillanat volt, az élet, a foci megadta ezt a lehetőséget, és ezt értékelem.