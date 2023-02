Az NB I-es bajnokság 19. fordulója keretében a péntek esti hidegben a Mezőkövesd Zsóry FC vendége az egykori önmagához képest hónapok óta bukdácsoló Mol Fehérvár FC gárdája volt. A hazaiak összeállítása: Nagy G. helyett Ephestion került a kezdők közé. A táblázaton elfoglalt helyek alapján mindkét gárda számára különösen fontossá vált a három pont begyűjtése. A hazaiak számítottak esélyesebbnek, hiszen eddigi két tavaszi összecsapásukon gólt sem kaptak. A találkozón jelen volt Marco Rossi, a magyar válogatott olasz nemzetiségű szövetségi kapitánya is.

Egymás után

Gyászszünettel kezdtek, a törökországi és szíriai földrengések áldozataira emlékeztek. Az 1. percben már vezethetett volna az MZSFC, egy eladott labda után Karnitski lőtt és csaknem a Fehérvár kapujába került a labda, ezután pedig kétszer is Drazic veszélyeztetett. A 7. percben Kodro középről, 16 méterről, fordulásból, ballal centiméterekkel emelt a keresztléc fölé. Lukic szabadrúgását fogta Kovács D., majd letámadással próbálkozott a Mol gárdája. Többet kezdeményezett és kapura veszélyesebb volt a kékben küzdő dél-borsodi társaság. Jó volt az iram, a felek lendületes akciókat vezettek. A 20. percben Flores előtt nyílt szabad folyosó, de lövés helyett társait kereste, vesztére. Jött három jogos sárga lap, aztán remek támadást vezettek a „matyók” és Besirovicot pici választotta el a ziccertől. Zártak a védelmek, így a támadók még segítséggel is nehezen bontakoztak ki. A dunántúliak a semmiből szereztek vezetést, hiába, ilyen a futball, viszont a válasz nyomban megszületett, így helyreállt az egyensúly.

Az első félidő vége előtt Molnár G. bal oldali szabadrúgása öt láb alatt is elcsúszott, így a lövés is elmaradt. Jó volt az első félidő, a produkció színvonalát nagyben emelte a két remek találat.

A szünetben változtatott az otthoniak mestere, aki a szürkén futballozó Ephestiont „lekapta”. Mindkét együttes tagjai tudták, hogy az újabb vezető gólnak már nagy jelentősége lehet, ennek tudatában csípkedték magukat. A 49. percben Dárdai durrantott fölé, a túloldalon pedig Kodro fejese perdült Piscitelli kezébe. Az 55. percben Molnár G. balról, ballal a jobb felső sarokba emelt, de lesen volt, ez az ismétlésből is tisztán látszott, így Berke jó ítéletet hozott, amikor nem adta meg. Drazic az ötösről mellé lőtt, így maradt az egy-egy. Schön szintén elért egy lesgólt, esetében is kiválóan döntött a dirigens. A nagyobb nyomást a Zsóry FC tette, a fehérváriak a gyors kontrákra rendezkedtek be, így vigyázni kellett rájuk. Schön 16-oson belüli esését vizsgálták a VAR-szobában, de a védőket nem látták bűnösnek. A 67. percben Molnár G. kecsegtető szögből, 20 méterről végezhetett el szabadrúgást és vágta a sorfalba a játékszert.

Következtek a frissítő cserék, közben Piscitelli bravúrjaiért és Fiola ollózásáért kapott tapsot. A hajrában benne volt, hogy valamelyik csapat betalál, ez büntetőből a hazaiaknak sikerült, így három pontot kaszáltak.

A gólok története 34. perc: Kastrati 8 méterről, jobbról, jobbal a bal felső sarokbe emelt, 0–1.

35. perc: Besirovic 14 méterről, jobbal, a jobb alsó sarokba bombázott, 1–1.

93. perc: Serafimov kézzel ért a labdához, Berke 11-est ítélt, ebből Drazic a jobb felső sarokba bombázott, 2–1.

Mezőkövesd Zsóry FC – Mol Fehérvár FC 2–1 (1–1) Mezőkövesd, 600 néző. V.: Berke (Bornemissza, Horváth R.). Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (7) – Kállai K. (6), Lukic (5), Beriashvili (5), Filip (5) – Cseri (5), Karnitski (6), Ephestion (4), Besirovic (7) – Molnár G. (6), Drazic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila. Mol Fehérvár FC: Kovács D. (5) – Fiola (5), Stopira (5), Serafimov (6), Heister (5) – Flores (6), Christiansen (5) – Dárdai (5) – Kastrati (7), Kodro (5), Schön (5). Vezetőedző: Toldi Gábor. Csere: Ephestion helyett David Babunski (5) a 46., Christiansen helyett Pokorny (–) a 69., Cseri helyett Brtan (–) a 77., Molnár G. helyett Vajda S. (–) a 84. percben. Sárga lap: Karnitski a 21., Serafimov a 25., Kállai K. a 30., Stopira a 66. percben. Gólszerző: Kastrati (0–1) a 34., Besirovic (1–1) a 35., Drazic (11-esből, 2–1) a 93. percben.

A bajnokság állása 1. Ferencvárosi TC 18 14 2 2 42–15 44

2. Kecskeméti TE 18 7 9 2 25–17 30

3. Kisvárda Master Good 18 7 6 5 30–32 27

4. Puskás Akadémia FC 18 6 8 4 23–20 26

5. Debreceni VSC 18 6 6 6 31–28 24

6. Zalaegerszegi TE FC 18 6 5 7 25–22 23

7. Paksi FC 18 6 5 7 30–31 23

8. Mezőkövesd Zsóry FC 19 6 5 8 21–27 23

9. Mol Fehérvár FC 19 5 5 9 22–28 20

10. Újpest FC 18 5 4 9 22–33 19

11. Budapest Honvéd 18 4 5 9 18–30 17

12. Vasas FC 18 3 8 7 14–21 17