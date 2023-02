A labdarúgó NB I 21. fordulójának nyitó találkozóját a Mezőkövesd Zsóry FC, illetve a Budapest Honvéd játszotta a dél-borsodi település stadionjában, pénteken este. A négy tavaszi meccsén 10 pontot szerző házigazdánál két változás történt a kezdőcsapatban a korábbiakhoz képest: kikerült Brtan és Vajda, bekerült Karnitski, illetőleg Filip. A vendégek újoncot avattak a kapuban, az eddig csak NB III-as mérkőzéseken szereplő, pénteken éppen a 21. születésnapját ünneplő Dúzs állt a gólvonalra, az előtte Mezőkövesden is játszó Szappanos hivatalosan ,,pihenőt kapott". A másik változás a kiesés elkerüléséért küzdő fővárosiaknál Domingues ki-, illetve Samperio bekerülése volt a tizenegybe. Gyásszünettel indult a mérkőzés, a napokban elhunyt Lendvai Miklósra emlékeztek a pályán és a lelátón lévők.

70 másodperc után a Honvéd ijesztegetett a jobb oldalon, de hibádzott a támadás befejezésük. Kis szabálytalanságok tördelték a meccset, de a játékvezető nem mindegyik esetet fújta le. A 7. percben Gomisé volt az első lövés, de mellé-fölé célzott. A kispestiek valamivel aktívabbak, kezdeményezőbbek voltak, volt, hogy már ,,fenn" elkezdték az ellenfél letámadását. A 12. percben N. Lukic fejelt, de középre, Piscitelli kezébe. A hazai kékeknél Filip volt a legaktívabb a bal szélen, ebben az oldalban volt lehetőség. Nem volt hangulattalan a csata, hol a Honvéd-, hol a kövesdi szimpatizánsok ,,hangoskodtak". A 18. perc tájékán állóháború alakult ki a borsodiak térfelén, a Puskás-utódok tili-toliztak. A 22. percben a vendégek eladták a labdát, szabálytalankodtak Draziccsal szemben, a 17 méterről járó ,,szabit" Besirovic Dúzs kapuja fölé küldte. A 26. percben ugyanő menetből tüzelt, de ez a kísérlete sem talált. Kevéssel ezután Tamás K. tévesztette el fél méterrel a bal alsót, majd sokszor ajándékba adta riválisának a játékszert a Kövesd. A 34. percben Molnár kínálta meg laposan Dúzst, nem kellett bravúr. Besirovic labdatartásban jeleskedett, mert nem volt kinek passzolnia, kevéske támadást vezetett ekkor a hazai alakulat. A 43. perben Samperio fordult kapura, de ő sem a hálóba lőtt. 56-44 volt a labdabirtoklási arány a Honvéd javára, egy-egy kísérlet ért kaput, így az ikszes állás megfelelő volt a játék képének a szünetben.

A folytatásban

Babunski érkezett a pályára a pihenő után a Mezőkövesdnél, Gomis pedig komolyan ,,odacsapott" Cserinek, jogos volt a sárga lap. Kocsis D. harcolt ki magának szabadrúgást, jó helyről (még VAR-ral is megnézték az esetet, nem volt-e 11-es, nem), N. Lukic a sorfalat találta telibe. Szöglet után Drazic fordult kapura, felejthető volt a próbálkozása. A kapusok nyugodtan nézhették a meccset, komoly feladatot nem kaptak. Dúzs azért repült egyet a 65. percben, majd Molnár G. megindult a jobb oldalon, beadott, de lesről tette mindezt. A végkimenetek nem jöttek egyik oldalon sem, 70 perc után döntetlennek nézett ki a mérkőzés. Beriashvili határozottan szerelt, még Filipet is ápolni kellett miatta. Karnitski 100. NB I-es meccsén 73 percet játszott, de mások is le-, bejöttek. Tamás K. lőtt, kaput nem talált. Egy bal oldali beadás után a hosszún ,,beeső" Molnár mellétalpalta a labdát, ez jellemző momentuma volt a meccsnek. A 85. percben Piscitelli mutatott be egy bravúrt, csapattárs csúsztatását ütötte ki, aztán a Honvéd reklamált 11-est, lökés után. A 90. percben Filip 7 méterről kihagyta a meccslabdát, a védekezést jól ellátták a csapatok, az előre játék hibádzott, így egy-egy pontot kaptak a felek. MI

Labdarúgás: Jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd FC 0-0

Mezőkövesd, 2000 néző. V.: Pintér (Georgiou, Belicza).

Mezőkövesd: Piscitelli (6) – Kállai K. (5), A. Lukic (6), Beriashvili (6), Filip (5) – Nagy G. (5), Cseri (5), Karnitski (5) – Besirovic (6), Drazic (5), Molnár G. (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Budapest Honvéd: Dúzs (5) – Lovric (6), Prenga (6), Capan (6) – Doka (5), Mitrovic (5), Gomis (5), Tamás K. (6) – Samperio (5), N. Lukic (5), Kocsis D. (5). Vezetőedző: Dean Klafuric.

Csere: Nagy G. helyett D. Babunski (5) a 46., Kocsis D. helyett Átrok (5) a 62., Cseri helyett Ephestion (-) a 73., Filip helyett Vajda (-) a 73., Karnitski helyett Brtan (-) a 73., Samperio helyett Domingues (-) a 74. percben.

Sárga lap: Cseri a 6., Beriashvili a 36., ill. Capan a 22., Gomis a 48., Tamás K. a 66., N. Lukic a 93. percben.