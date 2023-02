Az AVSE Korláti Vikingek csapata már nem vesz részt a 2022/23-as idény tavaszi szezonjának fordulóin, a tizenötös mezőny így tizennégyre szűkült.

Hatan Garadnán

– Nagyon jó közösség ment tönkre nálunk, a történteket igazán sajnáljuk, fájdalmas napok állnak mögöttünk – kesergett Gregó Imre, a megszűnt együttes edzője. – Jómagam két és fél esztendeig munkálkodtam a klubnál és érdeklődésemre még januárban is bíztatást kaptam, hogy folytatjuk, megyünk tovább, de amint azt már tudom, tudjuk, „némileg” másképpen alakult a sorsunk. Játékosaink közül néhányan szögre akasztották cipőiket, hátat fordítottak a futballnak, mások meg mentek a szélrózsa minden irányába. Hatan, köztük én is, Garadnán kötöttünk ki, egy-két fiú Göncön folytatja pályafutását és olyan labdarúgónk is van, aki a megyei első osztályban vitézkedő Gesztelyt választotta.

Focizni fog

Arra a kérdésre, hogy milyen funkciót tölt majd be Garadnán, Gregó Imre meglepő választ adott:

– Pillanatnyilag úgy fest a helyzet, hogy játékos leszek. Negyvenkét éves vagyok, talán még én is húzhatom az igát, a hátországban szép számmal vannak tőlem idősebbek, egyébként úgy gondolom, hogy a szűkebb pátriánk második vonalában képes leszek helytállni – ha nem így éreznék, közöltem volna, hogy kész, vége. Ami pedig a posztomat illeti: középpályásként, vagy támadóként lehetek hasznára új egyesületemnek.

Indoklás nélkül

– Február 10-én levelet kaptunk a korlátiaktól – mondta Sajti Viktor, a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának igazgatója (képünkön), majd így folytatta: – Ebben Takács Krisztián elnök arról tájékoztatott minket, hogy visszalépnek a küzdelemsorozattól. Az elöljáró indoklást nem fűzött beadványához, így hivatalos értesítést nem kaptunk arról, hogy milyen ok, vagy okok miatt jutottak erre a döntésre, szóbeszédre – mely szerint anyagi problémák léptek fel a klubnál – pedig nem hagyatkozhatunk. A holtidényben így ismét zsugorodtunk, az Encs után a Korlát a második búcsúzónk. Versenybizottságunk meghozta az ilyenkor szokásos határozatát, az AVSE Korláti Vikingek együttesét kizártuk és az összes, eddig elért eredményét töröltük, valamint új táblázatot adtunk ki.

Az igazgató ezután ismertette az eljárási rendet:

– A Korlát soron következő ellenfelei szabadnaposak lesznek, továbbá az AVSE KV játékosai szabadon igazolhatóvá váltak. Ugyanakkor a gólszerzők nem tűnnek el, találataikat magukkal viszik abba az osztályba és csoportba, ahová kerülnek és ugyanez vonatkozik a színes lapokra is. Az esetleges eltiltások érvényben maradnak, miként a játékosok sárga kártyáit sem töröljük.

Nem értük el

Természetesen szerettük volna megszólaltatni az AVSE Korláti Vikingek elnökét, de Takács Krisztiánt többszöri próbálkozásunk ellenére sem értük el.