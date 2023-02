A női kosárlabda Magyar Kupa negyeddöntőjében a DVTK-Hun-Therm csapata az E.ON ELTE BEAC gárdáját fogadta csütörtökön este, Diósgyőrben. A soproni négyes döntőbe jutásról ez az egyetlen találkozó döntött, aminek azért lehetett a házigazdája a Diósgyőr, mert az élvonalbeli bajnoki alapszakasz féltávjánál előkelőbb helyen állt a tabellán, mint a fővárosi együttes.

A piros-fehérek öt légiósa közül a sérülése után már edzésbe állt Jovanovic csak melegítőben jelent meg a kispadnál, a meccs előtt sérüléssel bajlódó Guirantes és Grigalauskyte viszont melegített a meccs előtt. Közülük előbbi a kezdőcsapatba is bekerült, de utóbbi is vállalta a játékot, nem csak mumusként mocorgott a mérkőzés előtt.

A ,,fővárosi zöld”, M. Green középtávolija volt az első gól a meccsen, aztán nem sokkal később a hazaiak ,,zöldje”, vagyis C. Green is betalált (4-5). A vendégek bátran, és lendületesen játszottak, a Diósgyőrön egy ideig a cserék sem sokat segítettek. 12-16-nál Aho T. vágott be egy triplát, ám az áttörés nem következett be az első játékrészben. A komótosan, esetlenül mozgó, pontatlanul dobó fehér mezesekkel szemben a BEAC részsikert ért el (15-19).

A második negyedet egy másik DVTK kezdte, a 12. percben Kiss A. centergóljával először volt az előny a hazaiaknál, majd amikor Kányási ezt megfejelte egy leindításos góllal, időt kért a vendég együttes (22-19). A BEAC-nak ugyan még sikerült egyenlítenie, de aztán a piros-fehérek következtek, a pontatlan fővárosi dobások után összeszedték a lepattanókat és ezekből gólokat szereztek. 16-0-s szériát produkált a Diósgyőr három és fél perc alatt, ekkor kérte ki második idejét a BEAC szakvezetője (38-22). Hat perc gólcsend után büntetőből volt eredményes a fővárosi együttes, majd Garbin tette kerekké a különbséget (43-23), húsz lett közte a félidőre is (47-27).

Fordulás után

Potyogtak a gólok a térfélcsere után, négy perc alatt 24 pont született (62-36), a DVTK-HT egyértelművé tette, hogy az első negyed a fordulatszám beállítás miatt volt feledhető. A 26. percben Grigalauskyte a tizedik hazai játékosként volt eredményes (70-42), ami után volt néhány pontatlan támadása a Diósgyőrnek, ám ezzel együtt is megmaradt az esélyük arra, hogy a meccs végéig eljussanak százig (76-47).