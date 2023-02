A Magyar Kupa negyeddöntője keretében kedden 20 órakor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – Zalaegerszegi TE FC találkozót. A párharcban győztest kell hirdetni, mivel visszavágót nem rendeznek, így az is elképzelhető, hogy kilencven perc nem lesz elegendő a döntéshez és ráadás vár majd a felekre.

Kiegyenlített párharc

Mindkét csapat három párharcot nyert meg a sorozat keretében. Az MZSFC az NB III-as Szekszárdi UFC 3–0-s legyőzését követően a Komárom megyei I. osztályú Nyergesújfalut 4–1-re, utána pedig az NB II-es MTK Budapest együttesét vendégként 2–0-ra múlta felül. A három sikeres mérkőzés és a 9–1-es gólkülönbség bizakodóvá teheti a hazaiakat. A zalai gárda szintén magabiztosan jutott a legjobb nyolc közé: mindhárom fellépését 2–0-ra nyerte meg. A dunántúliak előbb az NB III.-as Kaposvári Rákóczi FC-t, majd az egyaránt másodosztályú KolorCity Kazincbarcika SC-t és a Békéscsaba 1912 Előrét múlták felül.

Az élvonalbeli bajnokságban nyújtott teljesítmények alapján nincs abszolút esélyese a párviadalnak, ugyanis azonos mutatókkal rendelkező csapatok találkoznak. Eddig a sárga-kékek és a dunántúliak is 7 győzelmet, 6 döntetlent és 8 vereséget könyveltek el, nevük mellett pedig egyaránt 27 pont áll. A felek két utóbbi csatájukon 4-4 pontot gyűjtöttek: a házigazdák a Paks 2–1-es legyőzése után gól nélküli döntetlent játszottak a Budapest Honvéddal, a zalaiak viszont előbb a Vasassal végeztek 0–0-ra, majd 2–1-re múlták felül a Mol Fehérvár FC-t.

Egymás ellen

A Mezőkövesd és a Zalaegerszeg az első osztályban már tizenegyszer feszült egymásnak. Az összesített mérleg tükörképet mutat: 3 győzelem, 5 döntetlen, 3 vereség. A 2021/22-es szezonban háromszor találkoztak: elsőre 3–2-es mezőkövesdi siker született, majd 1–1-es és 0–0-ás eredmények következtek. A kövesdiek ebben az idényben kétszer meccseltek ellenfelükkel: szeptember 2-án otthon 5–0-ra kikaptak a zalaiaktól, míg február 5-én 0–0 született Zalaegerszegen.

Mindent elkövetnek

– Azt gondolom, hogy a Budapest Honvéd elleni bajnoki mérkőzésünkön a küzdelem dominált – közölte Kuttor Attila, a fürdővárosiak vezetőedzője, majd hozzátette: – Nem tudtunk olyan futballt bemutatni, amilyet akartunk. Akadtak lehetőségeink arra, hogy megnyerjük a találkozót, de ebben a fellépésünkben most csak ennyi volt. Természetesen örültünk az egy pontnak is, mert minden megszerzett egységnek nagy értéke van. A Zalaegerszeg ellen is küzdelmes összecsapásra számítok. Természetesen szeretnénk győzni és továbbjutni a kupában, ennek értelmében mindent el fogunk követni azért, hogy eredményesen szerepeljünk.

A kezdőcsapat

A mezőkövesdieknél nincs eltiltott és sérüléssel sem bajlódik senki, a vezetőedzőt így kellemes gondok „gyötrik”. A várható kezdőcsapat: Tordai – Kállai K., Lukic, Beriashvili, Filip – Cseri, Karnitski, Brtan, Besirovic – Molnár G., Drazic.