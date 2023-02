A jégkorong Erste Liga negyeddöntőjének második mérkőzésén ért véget Ritó László idei szezonja. A huszonkilenc esztendős támadó a DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom meccs második harmadának vége felé a palánk mellett ütközött, szavait idézve kontaktot kapott és eltört a bal kulcscsontja.

Már otthon lábadozik

– A saját lábaimon korcsolyáztam le, sőt a harmadik felvonásban egy csere erejéig összeszorított fogakkal még játszottam is – idézte vissza a történteket a csatár, majd így folytatta: – Aztán kezelésbe vettek, majd beszállítottak a megyei kórházba. Ott megállapították, hogy baj van, hétfőn pedig már meg is operáltak. Életemben először feküdtem műtőasztalon és nem volt valami kellemes nekem ez a vizit, bár a beavatkozást altatásban végezték, így nem emlékszem semmire. Kedden hazaengedtek, most itthon lábadozom. Kéztartót, egyfajta rögzítőt kaptam és olykor fáj a műtétem helye. Azt mondták az orvosok, hogy ha minden jól alakul, akkor öt-nyolc hét alatt felépülök, a 2022/23-as idényemnek azonban lőttek, jégre már nem mehetek és a csapatomnak sem segíthetek a párharc további részében. Nem tehetek semmit, ilyen a jéghoki, ez a sport veszélyes üzem, nem a kisasszonyok műfaja, a küzdőtéren bármikor bármi megtörténhet. Az bíztató és megnyugtató, hogy jó kezekben vagyok és a klubomban is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a majdani rehabilitációm gyors és eredményes legyen.

A Macik egyik legrégebbi „bútordarabja” elmondta még, hogy a már hosszúnak nevezhető pályafutása során eddig csak kisebb bajok érték: ilyen volt néhány ujj- és lábujj törése, valamint a szárkapocscsonttörése.