Az élvonalbeli bajnokság 20. fordulója keretében 14 óra 30 perckor kezdik a Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót, a 23 pontos csapatok összecsapását. A fürdővárosiak tavasszal szárnyalnak, 7 pontot gyűjtöttek és a Magyar Kupában is menetelnek. A hazaiaknál hét közben szakvezető csere történt, újra Bognár György kezébe került a karmesteri pálca.

Egymás ellen

A felek eddigi, az egymás elleni eredményeit illetően kiegyenlített a mérleg, ugyanis a sárga-kékek 21 mérkőzésen 8 győzelem és 4 döntetlen mellett 9 alkalommal szenvedtek vereséget. A 2021/2022-es szezonban háromszor találkoztak a Tolna megyei gárdával. Az első két mérkőzést megnyerték, hiszen a nyitófordulóban Pakson 3–2-re, míg novemberben hazai környezetben 2–1-re diadalmaskodtak. A márciusi találkozón viszont a paksiak 4–0-ra nyertek, így két győzelem mellett egy vereséget szenvedtek az előző bajnokságban. A 2022/2023-as idényben eddig egyszer találkoztak az alakulatok: a szeptemberi mérkőzésen a paksiak Varga és Bőle találataival 2–1-es győzelmet arattak a borsodi kisvárosban, ahol Drazic volt a hazai gólszerző.

– Azt gondolom, hogy a Mol Fehérvár FC ellen nagyon komoly teljesítményt nyújtottunk, hiszen hátrányba kerültünk, de meg tudtuk fordítani a mérkőzést – mondta Kuttor Attila, a „matyók” vezetőedzője. – Voltak olyan periódusok, amikor a vendégek álltak közelebb a győzelemhez, de voltak olyan időszakok is, amikor mi. A lényeg az, hogy sikerült megnyernünk a mérkőzést és nagyon értékes győzelmet arattunk. A Paks ellen is nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen ellenfelünk egységes és masszív csapat. A héten edzőváltás történt náluk, de mi kizárólag a saját játékunkra koncentrálunk, szeretnénk pontot, pontokat szerezni a találkozón. Az biztos, hogy a jó eredmény eléréséhez ezúttal is százszázalékos teljesítményre lesz szükségünk.

A vendégek játékosai közül Karnitski öt sárga lapja miatt nem szerepelhet. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Kállai K., Lukic, Beriashvili, Filip – Cseri, Ephestion, Nagy G., Besirovic – Molnár G., Drazic (képünkön).



A 20. forduló programja

Február 17., péntek

20.00: Kisvárda Master Good – Újpest FC

Február 18., szombat

14.30: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Ferencvárosi TC – Kecskeméti TE

19.30: MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC

Február 19., vasárnap

15.00: Zalaegerszegi TE FC – Vasas FC

17.30: Budapest Honvéd – Debreceni VSC



A bajnokság állása

1. Ferencvárosi TC 19 14 3 2 42–15 +27 45

2. Kecskeméti TE 19 7 10 2 27–19 +8 31

3. Puskás Akadémia 19 7 8 4 24–20 +4 29

4. Kisvárda 19 7 7 5 30–32 –2 28

5. Debreceni VSC 19 7 6 6 33–29 +4 27

6. Zalaegerszegi TE 19 6 5 8 25–23 +2 23

7. Paksi FC 19 6 5 8 31–33 –2 23

8. Mezőkövesd 19 6 5 8 21–27 –6 23

9. Újpest FC 19 6 4 9 23–33 –10 22

10. Mol Fehérvár 19 5 5 9 23–28 –5 20

11. Budapest Honvéd 19 4 6 9 20–32 –12 18

12. Vasas FC 19 3 8 8 14–22 –8 17