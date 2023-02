Hétközi fordulót rendeznek szerdán az OB I-es férfi vízilabda-bajnokságban, a 16. kör keretén belül a PannErgy-Miskolci VLC alakulata hazai találkozót vív a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában, 19.30-tól a KSI-vel.

– Megnéztünk felvételeket, tudjuk, hogy kire kell odafigyelni, és mi az a stílus, ami a KSI-t jellemzi – kezdte Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. – Rengeteg mozgással próbálnak helyzeteket kialakítani, két olyan emberük van, akik ezeknek a befejezését jobbára felvállalják, Szalai, illetve Nagy Á., ők szinte mindenfajta szituációból bátran lőnek. Utánpótlás kapusuk van, nyílván akadnak olyan pontok, helyek, ahová leginkább céloznunk kell. Amennyiben a lövéseink jól kivitelezettek lesznek, és a játékosaink hinni fognak abban, hogy értékesíteni tudják az adódó helyzeteket, akkor ezen a téren megfelelő százalékot hozhatunk. Az első meccsünk velük szemben Budapesten elég szenvedősre sikerült, magunknak tettük nehézzé. Fejben azt gondoltuk, úgyis nyerünk, ám 6 perccel a vége előtt még a KSI vezetett 10-8-ra. Aztán csináltunk egy 6-0-s szériát, és győztünk, de nem szabad úgy tennünk, mintha nem történt volna semmi. De történt, az, hogy nem szabad egy fiatal riválisnak esélyt kínálni, szárnyakat adni. Nem mi diktáltunk akkor a meccs nagy részében, hanem ők, ezt meg kell fordítanunk. Akkor meg tudtuk menteni a mérkőzést, most jó lenne az ilyen helyzetet elkerülni. A két csapat között van különbség, a javunkra, az elejétől kezdve határozottan kell játszani. Nem lustán, hanem koncentráltam, alázattal, s akkor olyan is lesz az eredmény.

Másképpen történt

A PannErgy-MVLC a múlt hét szerdán hazai környezetben ugyan 17-11-re kikapott az A-Híd VasasPlaket gárdájától, azonban többször vezetett, 8-8-ig kifejezetten kiválóan tartotta magát.

– Túl vagyunk azon a találkozón, kielemeztük, szombaton és vasárnap picit pihentek a játékosok, és hétfőtől már csak a soron következő összecsapásra figyelünk – sorolta Vidumanszky László, aki pár mondatban értékelést adott az egy héttel ezelőtt történtekről: – Jó volt az első félidőnk, partiban voltunk a remek erőkből álló angyalföldiekkel. Többször vezettünk az elején, ha akarunk ,,valamit" elérni, akkor így kell, odatenni magunkat a kezdő sípszótól. Már elegünk van abból, hogy sokszor több gólos hátránnyal indulunk, örülök, hogy ez ezúttal másképpen történt... Náluk beugrottak sorban a medencébe minőségi játékosok, kijött a fizikum, a nagyobb tudás, akkor már nem tudtuk őket annyira tartani, azt a tempót. 5-8-ról visszajöttünk 8-8-ra, akkor egy kicsit változtattunk a védekezésen. Ők is hibáztak, ki tudtuk használni, legyen ilyen még sokszor. Utána ők is változtattak, 0-5-s szériát produkáltak, elléptek 8-13-ra, ám ekkor mi kihagytunk ötméterest, fórt, ziccert. A Vasas átvette a kezdeményezést, bebizonyította, hogy jobb csapat. Meglepetés nem történt, de bizonyos meccs részekkel elégedettek lehetünk, voltunk. Ha ezt tudjuk tartani a továbbiakban, vagy még javulni is tudunk, jobb eredményeket fogunk hozni.

Tények: a továbbiakról

A PannErgy-MVLC a hét végén Szolnokon játszik, azt követően viszont ,,válogatott szünet" következik, az OB I küzdelmei a 18. fordulóval csak március 18-án fognak folytatódni. Vidumanszky László hozzátette: készítik a szünet programját, amiben lesz pihenő, alapozás, és készülődés a PVSK elleni csatára, amelyet előre hoztak március 17-re (péntek).