A három magyar kosaras mellett három DVTK légiós is Eb-selejtezőt játszhat a jövő héten.

Kosárlabda. A DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapatának pénteken este még bajnokit kellett játszania a Vasas Akadémia vendégeként, emiatt három diósgyőri kosaras, Kányási, Kiss A. és Aho N. sem tudott csatlakozni a felnőtt női magyar kosárlabda válogatott keretéhez. Ennek ellenére pénteken este megtartotta első miskolci edzését Székely Norbert, szövetségi kapitány, a jövő heti Európa-bajnoki selejtezőre készülő nemzeti együttesnek, Miskolcon, a DVTK Arénában.

A válogatott 16 fős bő keretének kevesebb, mint a fele vett részt az első közös gyakorláson, ugyanis a hét közben nemzetközi meccseket játszott kosarasok, a külföldi bajnokságban szereplők is lehetőséget kaptak arra, hogy később csatlakozzanak. A tervek szerint vasárnap estére lesz teljes a keret, akkor kell bekapcsolódnia a munkába a diósgyőri triónak.

Mint arról már korábban beszámoltunk: a magyar női kosárlabda válogatott a jövő héten két Európa-bajnoki selejtezőt is játszik Miskolcon, a DVTK Arénában: február 9-én, csütörtökön 17.00-tól Izland, február 12-én, vasárnap 17.45-től Románia ellen. Mindkét meccsen borítékolható a magyar győzelem, hiszen előbbi gárdát idegenben 57, utóbbit 59 ponttal verték a mieink. A csoport első helyén élló spanyolok mögött a magyar együttes 2. helye biztosra vehető, az Eb-re kijutáshoz elég lehet ez a pozíció, ehhez mind a két meccset meggyőző különbséggel kellene nyerni.

Ugyanis a júniusi, szlovén-izraeli közös rendezésű kontinensbajnokságra a tíz csoportgyőztes mellett minimum a négy legjobb csoportmásodik is kijut, illetve ettől is több, ha a rendező országok csapatai, csoportjaikban kijutó helyen végeznének. A csoportmásodikok versenyében az F és az I jelűek ,,nem játszanak”, azokat nem veszik figyelembe, ugyanis ezekből a nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt kizárta Oroszországot és Fehéroroszországot, így onnan csak a csoportelsők lehetnek, lesznek Eb-résztvevők.



Diósgyőri Eb-selejtezősök

A DVTK-Hun-Therm magyar hármasán (Kiss Angelika, Aho Nina, Kányási Veronika) kívül további három diósgyőri kosarasnak kell csatlakoznia hazája Európa-bajnoki selejtezőre készülő válogatottjához. A sérülése után a fizikai erőállapotának visszanyrésén dolgozó Milica Jovanovic a montenegrói nemzeti együttessel készül, de a tervek szerint még nem lép pályára sem az Ausztria, sem a Dánia elleni hazai meccsükün, mert az F-csoportban még veretlen gárda szinte biztos, hogy mindkét alakulatot legyőzi, és kijut majd az Eb-re. A litván válogatott Monika Grigalauskyte előbb a B-csoport élén álló Franciaország ellen meccselhet, a kontinensbajnoki szereplésük azonban valószínűleg a jövő vasárnapi, Lettországban sorra kerülő Ukrajna elleni ,,idegenbeli” meccsen dől el. A diósgyőri Cheridene Green pedig az angol válogatottat segítheti a következő napokban, hazai pályán: Manchesterben előbb Észtország, majd Portugália ellen lépnek pályára a G jelű kvartettben, és a ha a most az utolsó helyen álló csapat mind a két találkozóját megnyeri, akkor odaérhet a csoport második helyére, és lehet számolgatni, hogy megvan-e a kijutás.