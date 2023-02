A 8. helyen áll a honi férfi asztalitenisz-bajnokság élvonalában, az Extraligában a Diósgyőri VTK I. csapata. Jelenleg 14 pontjuk van a diósgyőrieknek, de könnyen elképzelhető, hogy ebben lesz változás, ugyanis egy mérkőzés sorsa függőben van.

– A Szeged ellen összecsapás még nincs lefutva, elképzelhető, hogy azt a találkozót újra kell játszanunk – közölte lapunkkal András Miklós szakosztályvezető. – Volt velük szemben egy halasztási kérelmünk, megkaptuk a jelzést a szövetség részéről, hogy rendben van, és a légiósaink erre az időpontra meccset szerveztek maguknak. Másfél héttel később a MOATSZ versenybírósága mindezt visszavonta, ezért kénytelenek voltunk kiállni, abszolut tartalékosan, kikaptunk 10-0-ra. Óvást nyújtottunk be, rövid időn belül eldőlhet az ügy, egyelőre úgy néz ki, újra le kell játszani a mérkőzést, amelyre immáron teljes csapattal ki tudnánk állni.

Folyamatos terhelés

A DVTK az ősszel – legtöbbször – György Szilárd, Sebastian Loso, Kővári Balázs, Krebs Levente összeállításban állt asztalhoz, és előzetesen azt tervezte a csapat vezetése, hogy a bajnokság végére a 5-8. helyet ,,csípje meg" a négyes.

– Ez volt, és ez most is a reális elvárás, sajnos volt két-három mérkőzésünk, amelyet kis különbséggel buktunk el, ezeket utólag is sajnálom, hogy a reméltnél gyengébben játszottunk – tette hozzá András Miklós. – Szeretnénk bennmaradni, szeretnénk, ha a DVTK a továbbiakban is az élvonal részese is lenne, ennek a társaságnak az Extraligában a helye. A két légiósunk az osztály felső szintjén van, Krebs Leventétől kicsivel többet vártam, várok. Neki mentálisan még sokat kell fejlődnie, ifjúsági válogatottként több mérkőzést kell nyernie. Kővári Balázsnak nagy szíve van, igyekszik, de már nagyon erősek az ellenfelek számára. György Szilárd és Sebastian Loso a román bajnokságban, Székelyudvarhelyen is szerepel, erre lehetőséget adnak a szabályok. Ez jó nekik is, hiszen több a meccsszám, folyamatos terhelés alatt vannak, és természetesen anyagilag is jobban járnak.

Nem tesz jót

Az energiaválság a sportra is hatással van, az asztaliteniszre oly módon, hogy három hónapig nincsenek meccsek.

– A magas rezsiárak miatt sok csapatnak nincs most terme, hiszen szinte mindenki bérlő valahol – nyilatkozta András Miklós. – Az iskolák termei hétvégente, szombatonként, vasárnaponként zárva vannak, ezért a Magyar Asztalitenisz Szövetség úgy döntött, hogy az Extraliga és az NB I 2022/2023-as küzdelemsorozata csak márciusban folytatódik azok után, hogy december közepén volt a tavalyi utolsó forduló. Az alsóbb osztályokban a megyei szövetségekre volt bízva a döntés, az NB III például ,,megy", ki tud játszani, ki nem, de itt mindenki a sportág szeretetéért áll ki, és ad bele mindent. Teljes leállás persze az élvonalat nézve sincs, ezen a szinten nem állhatnak le a játékosok, és valahogy mindenki igyekszik megoldani az edzését, csupán maga a bajnokság csúszik. Az Extraligában egységesen mindenhol belátták, hogy a pingpongnak sem kedvezne egy 16-18 fokos terem, többek között megdermednek a szoftok ilyen hőmérsékleten, az asztalitenisz is ,,technikai sport" valamilyen szinten. Nem lenne ugyanolyan játszani így, mint 20-22 fokban, a labdáknak sem tesz, tenne jót a hideg környezet. Nem baj, hogy ez a helyzet, a tervek szerint így majd június végén fejeződik be a bajnokság, több dupla kanyarra fog sor kerülni. Tehát, fogunk játszani szombaton és vasárnap is, ami megint csak költséghatékony. Az elején lesz egy-két nagyon fontos meccsünk, például a Mosonmagyaróvár ellen, akiket itthon meg kell verni.

Erősíteni, erősödni

A szakosztályvezető már tervezi a következő időszakot, annak ellenére, hogy öt hónap múlva zárul a jelenleg ,,futó" évad.

– Meglátjuk mik lesznek a bajnokság paraméterei, lesz-e bármilyen változás, változtatás. Megvizsgáljuk, mit tudunk az adott helyzetben tenni, de az biztos, hogy a lehetőségeinkhez képest erősíteni, erősödni akarunk. Köszönjük, köszönöm a vezetőség eddigi, a szakosztálynak, a csapatnak nyújtott segítségét.