Az alapszakasz utolsó rangadóját vívja vasárnap a női kosárlabda NB I-ben a DVTK-Hun-Therm csapata, a piros-fehérek a bajnoki címvédő, listavezető Sopron Basket együttesét fogadják a 19. forduló keretében, a DVTK Arénában, 17.00-tól.

Szívesen emlékeznek

Ebben az évadban ez lesz a negyedik tétmeccse egymás ellen a két nagy múltú együttesnek, és nem kizárt, hogy a mostani idényben még a tavalyi találkozások számát is felülmúlják, amikor összesen hat tétmeccsen csaptak össze. Persze ehhez az kell, hogy a rájátszásban – és előtte esetleg a Magyar Kupa döntőjében – is összekerüljenek. Ez a mostani csata tulajdonképpen egy Szuperkupa meccsnek felel meg, hiszen az előző év bajnoka és kupagyőztese csap össze. A diósgyőri szurkolók bizonyára szívesen emlékeznek vissza a szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt megrendezett kupadöntőre, amelynek során, 2022. február 20-án, a DVTK Arénában a diósgyőri csapat legyőzte a soproniakat. Azt a találkozót a rendes játékidőben tulajdonképpen a sírból hozták vissza a piros-fehérek, Aho Nina és Kányási Veronika vezérletével, a ráadásban pedig – többek között – Milica Jovanovic káprázatos produkciójával hódították el kupát. A hihetetlen kupavégjáték után sokan azt hitték, hogy ilyet, ehhez hasonlót biztosan nem látnak még évekig, ám ez nem így történt. A két csapat legutóbbi, diósgyőri mérkőzésén, az Euroliga csoportkörében, a mostani meccs előtt éppen egy hónappal, szintén a végjátékban támadt fel a DVTK-HT, a rendes játékidő vége előtt 6 másodperccel, egy támadásból 4 pontot dolgozott le, Guirantes révén, aki a célba ért triplája után egy büntetővel egyenlített, a hosszabbításban pedig Green pontjai billentették a piros-fehérek javára a meccset.

Védekezés

A két gárda mostani rangadója előtt a DVTK-Hun-Therm és a Sopron Basket is sikerrel vette a csütörtöki Magyar Kupa negyeddöntőket. A diósgyőriek a BEAC ellen, az első félidő döcögése után, magabiztos győzelmet arattak hazai környezetben (102-64). A Hűség városának együttese, ugyancsak otthonában, a szintén Euroliga csoportkörben szereplő AKSC Szekszárdot darálta le, 40 kapott pont alatt tartva ellenfelüket (59-38). Utóbbi meccs eredményét szóba hozva, elsőként arról kérdeztük a diósgyőri gárda vezetőedzőjét, hogy a vasárnapi összecsapás a védekezésről szól-e majd.

– A soproni csapat egyik nagy erénye a jól megszervezett védőmunka. Nehéz ellenük helyzetbe kerülni, sokat kell egy egyezni velük szemben, bátran fel kell vállalni a nehezebb dobásokat is, de a kulcs – véleményem szerint – a lepattanózás. A soproniak a Szekszárd elleni kupacsatában másfélszer annyi lepattanót szedtek, mint ellenfelük, ez az amit el kell kerülnünk. A domináns magas játékosaikat ki kell zárjuk a palánk alól, erről kell szóljon a mérkőzés – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, aki így folytatta: – Ahogy ellenünk az Euroliga meccseken, úgy a soproniak eddig legtöbb találkozóján Brooks töltött be vezérszerepet. A legutóbbi mérkőzésünkön, annak az első félidejében, amikor nem sikerült őt semlegesítenünk, nehéz helyzetbe kerültünk. A meccs második felében, amikor jobban figyeltünk rá, már más volt a helyzet. Ha Brooks jól játszik, akkor a csapatuk is, ha gyengébb napot fog ki, akkor a Sopronnak sem megy olyan jól. De ez nem jelenti azt, hogy csak rá kellene figyelnünk. Lehet, hogy az új játékosuk, a francia Olivia Epoupa is bemutatkozik ellenünk. Ha így lesz, az alacsony játékos biztos, hogy gyorsítani fogja a soproniakat, tehermentesíti Fegyvernekyt és Turnert, és tovább szélesíti a repertoárjukat.

Az utolsó rangadójuk

A diósgyőri edzőnél arról is érdeklődtünk, hogy mi a helyzet azokkal a játékosokkal, akik nem teljesen egészségesen is vállalták a pályára lépest a BEAC ellen.

– Még nem száz százalékosak, de jó volt, hogy játszottak, részesei voltak annak, hogy a csapat újra összeszokjon. Guirantes a hosszú kihagyása után még nem volt jó ritmusban, a lába még nem az igazi. Grigalauskyte nem panaszkodott, a csütörtöki kupameccsen igyekeztem azokra építeni, akik a válogatott szünet alatt nem kaptak akkora terhelést, ezért volt fent a pályán többet Garbin és Bernáth. És, hogy ők, úgy a fiatalok is szépen teljesítettek ezen a meccsen – mondta Völgyi Péter, akinek szóba hoztuk, hogy ha a DVTK-HT 24 ponttal legyőzné a Sopront, azok után hogy fordított párosításban 74-51-es soproni sikerrel ért véget a meccs, akkor az első helyre kerülnének a tabellán. – Ez egy elméleti esély, ilyet számolgatni fölösleges, de azon leszünk, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ez az utolsó rangadónk az alapszakaszban, de a rájátszás előtti helyezéseket, függetlenül attól, hogy nyerünk-e vagy sem, az utolsó három forduló rangadóinak eredményei jelentősen befolyásolhatják.

Kosárlabda: a női NB I állása

1. Sopron Basket 18 17 1 1452-938 35

2. DVTK-Hun-Therm 18 16 2 1374-1094 34

3. Serco UNI Győr 17 15 2 1490-1171 32

4. NKA Universitas Pécsi EAC 18 14 4 1379-1210 32

5. Atomerőmű KSC Szekszárd 18 13 5 1454-1166 31

6. E.ON ELTE BEAC 18 8 10 1306-1411 26

7. Ludovika Csata 18 7 11 1249-1267 25

8. Vasas Akadémia 18 6 12 1177-1294 24

9. TFSE-MTK 18 5 13 1214-1337 23

10. BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 17 4 13 1063-1347 21

11. VBW CEKK Cegléd 18 2 16 1214-1500 20

12. PINKK Pécsi 424 18 - 18 998-1635 18

A 14. fordulóból elhalasztott Serco UNI Győr – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós mérkőzést március 18-án, 17.00-tól játsszák.

Az élcsapatok rangadói

A női kosárlabda élcsapatok, az első öt helyezetteknek az alapszakaszból hátra lévő, egymás elleni mérkőzései

Sopron Basket: Diósgyőr (idegenben), Szekszárd (otthon), Győr (idegenben), Pécs (idegenben).

DVTK-Hun-Therm: Sopron (otthon).

Serco UNI Győr: Pécs (idegenben), Sopron (otthon), Szekszárd (idegenben).

NKA Universitas Pécsi EAC: Győr (otthon), Sopron (otthon), Szekszárd (idegenben).

AKSC Szekszárd: Sopron (idegenben), Pécs (otthon), Győr (otthon).