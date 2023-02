A férfi vízilabda OB I 17. fordulójában szombaton 18 órától Szolnoki Dózsa – PannErgy-Miskolci VLC meccset rendeznek a Tisza-parti város uszodájában.

– Nincs teher a csapaton, de erre a mérkőzésre is ugyanúgy készültünk, mint bármelyik másikra – mondta Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. – A tabellán harmadik helyezett Szolnok más dimenzióban van, mások a céljai, szeretnének a bajnokság végén érmet szerezni, mi azért küzdünk, hogy az alsó házban a lehető legjobb helyezést megszerezzük, a lehető legtöbb pontot begyűjtsük. Szerdán egy nagyon szoros meccset vívtak a Szőnyi úton a BVSC-Zugló ellen, nyertek 11-10-re, a győztes gólt 5 másodperccel a mérkőzés vége előtt szerezték. Az alább vázoltak miatt a Tisza-partiak számára kötelező feladat kell legyen az, hogy bennünket megvernek, de szeretném, szeretnénk a dolgukat megnehezíteni, remélem, egy jó kis találkozót tudunk velük vívni. November 5-én itthon meccseltünk velük, 9-2 volt az eredmény a javukra, ami mutatja, hogy nagyon gyenge volt a helyzetkihasználásunk. Szinte mindent kihagytunk, illetve a kilencből öt gólt mi ajándékoztunk a Szolnoknak. Mint mindig, ezúttal is hangsúlyozom: fegyelmezetten kell játszanunk, és be kell tartani azokat a dolgokat, amiket megbeszélünk.

Jó ugródeszka

A PannErgy-MVLC sikerrel felvértezve kelhet útra Szolnokra, ugyanis szerdán biztosan gyűjtötte be a 3 pontot a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában a sereghajtó KSI ellen.

– Fontos mérkőzés volt, örülök annak, hogy megszereztük a pontokat – tette hozzá Vidumanszky László. – Jól kezdtünk, több gólos vezetésre tettünk szert, s ugyan a KSI a második negyedben harcos játékkal feljött ránk, ezt követően újítani tudtunk, visszavettük az irányítást, és biztosan győztünk. Nem olyan könnyű úgy vízilabdázni, amikor kötelező a siker, volt is emiatt némi stressz a játékosokon, azonban tudtuk, hogy kvalitás tekintetében azért jobbak vagyunk. Minden alkalommal kellenek jó egyéni teljesítmények, ezúttal a mezőnyben Várkonyi Ádám fontos akciógólokat szerzett, Nagy Norbert pedig hatékonyan élt az emberfóros szituációkkal. Összességében megfelelő volt a csapatmunka, mindenkit be tudtam küldeni a vízbe, ez a találkozó jó ugródeszka volt az elkövetkezendő mérkőzésekre. MI

A bajnokság állása

1. FTC-Telekom 16 16 – – 235-110 48

2. Genesys OSC Újbuda 16 14 – 2 238-128 42

3. Szolnoki Dózsa 16 12 1 3 179-125 37

4. A-Híd VasasPlaket 16 12 – 4 222-128 36

5. EPS-Honvéd 16 11 – 5 181-128 33

6. Tigra-ZF-Eger 16 10 1 5 170-163 31

7. BVSC-Zugló 16 8 1 7 192-176 25

8. Kaposvári VK 16 4 4 8 155-196 16

9. Szegedi VE 16 4 4 8 142-189 16

10. PannErgy-MVLC 16 4 2 10 140-201 14

11. Újpest VSE 16 4 1 11 130-197 13

12. PVSK-Mecsek Füszért 16 3 2 11 140-212 11

13. Metalcom Szentes 16 1 1 14 132-201 4

14. KSI 16 – 1 15 125-227 1