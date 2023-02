Folytatódik a hét végén a férfi röplabda Extraliga középszakasza, a felsőház 4. fordulójában GreenPlan-VRC Kazincbarcika – Debreceni EAC összecsapást rendeznek a Don Bosco Sportközpontban, vasárnap 17 órától.

– A szénánk jól áll a bajnokságban, nem árulok el nagy dolgot azzal, ha kimondom: szeretnénk bejutni a döntőbe – közölte Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Ez persze nem lesz egyszerű, mert egyrészt kiélezett a bajnokság, másrészt még sok mérkőzés van addig. Itt, a középszakaszban van még hátra három találkozónk, és egy hétvégi sikerrel véglegesen meg tudnánk szilárdítani a második pozíciónkat, ami elvileg a ,,könnyebb" utat jelentené a célunk felé. Ebben a szezonban – a kupával együtt – a hatodik találkozónkat vívjuk meg a Debrecennel, és igazából új dolgot már nem tudunk mutatni egymásnak. Náluk egy alapember a múltkor megsérült, azonban ettől függetlenül legyőzték a MÁV Előrét 3:1-re, a Pénzügyőrnél pedig szoros 0:3-uk volt. Előbbi meccsen átlójuk, Almora 32 pontot ütött, tehát nem lehet még most sem félvállról venni őket, nagyon oda kell figyelnünk. Ezúttal érünk egy erőltetett menet végére, a kéthetes ciklus során ez lesz a hatodik mérkőzésünk, nem csodálom, hogy a csapat fáradt. Remélem, hogy gyors regenerálódás után mentálisan megfelelő állapotban leszünk.

Elkótyavetyélt előny

A szakvezetőt megkérdeztük a szerdai, Fino Kaposvár elleni Magyar Kupa elődöntő-visszavágóról, amelyet csapata 3:1-re elveszített, így a somogyiak kettős sikerrel jutottak a fináléba.

– Nagyon sajnáljuk, hogy nem jutottunk be a döntőbe – közölte a tréner. – Elég idegesen kezdtük a meccset, ezt a második és a harmadik szettben le tudtuk vetkőzni, ám úgy érzem, elfáradtunk, főleg fejben. Ennek köszönhetően a Kaposvár megérdemelten nyert, és került be a fináléba. A harmadik szettben elkótyavetyéltünk 5-6 pontos előnyt, ez számított, a hajrában pedig sajnos elveszítettük ezt a játszmát. Azért azt hozzá kell tenni, és a szurkolók egy részének is látnia kell, hogy ez a Kaposvár már nem az a Kaposvár, amelyik pár hete volt, két kulcsposztra két extra képességű játékos érkezett hozzájuk. Ők ,,felhúzták" a Fino teljesítményét, ez nálunk is megesett akkor, amikor Reffatti megérkezett. Örülünk annak, hogy sokan támogatják a csapatot, ilyen helyzetben is kitartanak, s ez lökést ad a társaságnak. A kisdöntővel kell most megelégednünk, és majd a bronzmeccsen mindent meg kell tennünk annak érdeklében, hogy az érem hozzánk vándoroljon.