A harmadik frontot nyitja csütörtökön 18.00-tól a DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek Magyar Kupa negyeddöntő mérkőzésen, a DVTK Arénában az E.ON ELTE BEAC gárdáját fogadják. A kupakiírás értelmében egy mérkőzés dönt a továbbjutásról, a mostani párharc győztese bekerül a március 9-10-én Sopronban sora kerülő négyes döntőbe, ahol az elődöntőben a – szintén csütörtökön 18 órakor kezdődő – NKA Universitas Pécsi EAC – BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós mérkőzés győztese lesz az ellenfele, a fináléba kerülésért.

A diósgyőri csapatnak ez lesz a harmadik frontja, ahol harcol, az Euroliga és az élvonalbeli bajnokság mellett. Hat játékosuknak viszont a negyedik, azoknak, akik a múlt héten hazájuk válogatottjánál jártak, és az ottani munkát segítették. Ők mind a hatan visszatértek, a három magyar Aho N., Kiss A. és Kányási mellett a brit Green, a montenegrói Jovanovic és a litván Grigalauskyte is. Igaz, az első közös edzésen, szerdán nem tudott mindenki teljes értékű munkát végezni.

Gondok

– A válogatott mérkőzéseken is látszott, hogy a csapatunk tagjai nincsenek túl jó állapotban, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy jobban járunk-e, ha inkább pihenőnapot kapnak, azzal szemben, hogy rögtön munkára fognánk őket. Már csak azért is járt nekik a pihenő, mert még a válogatott szünetben is játszanunk kellett, akkor pótoltuk a Vasassal elleni bajnokit. Persze, hiányoznak a közös munka napjai, nem jó, hogy mindössze egy napunk van arra, hogy újra összeálljunk, hogy felkészüljünk a BEAC ellen, de ezt a nehézséget is le kell küzdenünk, és mást is – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Sajnos, irányítónk, Guirantes bokája nem jött teljesen rendbe a válogatott szünet alatt, míg Grigalauskyte vádlija beszakadt a litván válogatott utolsó Eb-selejtezőjén, amelynek során elszálltak az Eb-szerepléssel kapcsolatos reményeik. Mindkettőjük játéka kérdéses, közvetlenül a BEAC elleni mérkőzés előtt dől el, hogy számíthatunk-e egyáltalán rájuk, és ha igen, akkor milyen mértékben. Jovanovic viszont biztos, hogy nem lép pályára, több hónapos kihagyását követően, – függetlenül attól, hogy már edz, – még nincs olyan állapotban, hogy be lehessen vetni.

Vagyis a fentiek szerint lehet, hogy szűk rotációs lehetősége lesz a diósgyőri edzőnek a mostani, fontos meccsen.

– Vissza kell állnunk a saját kerékvágásunkba, ezen a héten nem csak a BEAC ellen játszunk fontos mérkőzést, hanem vasárnap, szintén hazai környezetben, a Sopron elleni bajnoki összecsapás is az lesz. Ez utóbbi óriási lehetőséget kínál arra, hogy az alapszakasz zárása előtt megerősítsük pozíciónkat, de azt hiszem erről még korai beszélni, hiszen a sorban az első feladat az, hogy jussunk be a kupa négyes döntőjébe – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – A szerdai nap arról szólt, hogy összekapjuk magunkat. Bízom benne, hogy fel tudunk pörögni olyan szintre, amivel elérhetjük a célunkat.