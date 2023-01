DVTK-Hun-Therm – Serco UNI Győr 94-87 (31-26, 18-18, 20-22, 25-21) Diósgyőr, 1200 néző. V.: Tóth C., Nagy V., Györfy. DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (23/12), AHO N. (7),Aho T. (3/3), GARBIN (10/6), GREEN (16). Csere: Bacsó (5/3), KÁNYÁSI (14/3), Oláh F. (-), Grigalauskyte (-), Bernáth (8/3), Kiss A. (8). Vezetőedző: Völgyi Péter. Serco UNI Győr: ELLENBERG (30/21), OROSZOVÁ (12/3), Dubei (10/6), Dombai (10/3), MOMPREMIER (12). Csere: Bach (1), Williams (6), Török (-), Ruff-Nagy (6), Weninger (-). Vezetőedző: Cziczás László. Kipontozódott: Dubei (39.). Völgyi Péter: – Kemény sorozat közepén járunk, örülünk, hogy támadásban ilyen eredményesek tudtunk lenni, igaz, a védekezésünk azért akadozott. Ellenfelünk az első negyedben sok könnyű kosarat szerzett, javítani kell azt, hogy a jövőben ez ne forduljon elő. Voltak extra külső dobóteljesítmények ezen a meccsen mindkét oldalon, és szerintem csapatként szépen funkcionáltunk. A fáradtság látszott a lányokon, emiatt más ütemeben kellett csinálni a rotációt, ami messze volt az ideálistól. A Győr nagyon jó csapat, ez a meccs is megmutatta ezt. Egy nap szünet után egy nagyon erős sorozatunk lesz, két Euroliga mérkőzés között Pécsen kell bajnokin pályára lépni. Cziczás László: – Először is: nagyon jó volt ennyi ismerős arcot látni, másodsorban gratulálok az ellenfélnek, nagyon jól játszottak, látszik, hogy nagyon jól felkészültek. A csapatomat is meg tudom dicsérni, bár sok a kapott pont, de ilyen atmoszférában, hősiesen küzdöttek. Látjuk, hogy nem vagyunk messze egy komoly euroligás csapattól, hét ponttal kikaptunk ugyan, de odahaza 9 ponttal nyertünk, és ez a végelszámolásnál még jól is jöhet. A kosárlabdának jót tett ez a meccs, a tévés nyilvánosság, gladiátorokat lehetett látni. Voltak jó egyéni teljesítmények, magyar teljesítmények is. Gratulálok Kányásinak, aki nálam lett NB I-es játékos, és nem csak a DVTK-ban, hanem előbb utóbb a válogatottban is meghatározó ember lesz.