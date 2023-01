Egy évet, a 2011/2012-es szezont követően 2015 óta megszakítás nélkül tagja a megyei II. osztály mezőnyének a Tiszaladány KSIE labdarúgó csapata, amely a tavalyi évadban az 5. helyen zárt a Kelet csoportban, míg jelenleg, a 2022/2023-as pontvadászat felénél az élen áll ugyanezen csoport táblázatán.

– Konkrét célt nem határoztunk meg a bajnokság előtt, abban bizakodtunk, hogy jól fogunk szerepelni, örülünk annak, hogy ez így is lett – kezdte a tokaji járásban található, mintegy 650 fős település edzője, Liszkai Attila. – Ahogy a mondás tartja, evés közben jön meg az étvágy... Persze, a csoportban mindig voltak és vannak olyan egyesületek, amelyek komoly erőt képviselnek, amelyek az élen szeretnének lenni. Évek óta ebbe a kategóriába tartozik Erdőhorváti, dobogóra esélyesnek tartottuk, tartjuk még az AVSE Korláti Vikingeket, bár egy pár meccsen kiengedtek, aztán Pácint, illetve Sárospatakot, egy olyan várost, ahol igyekeztek, igyekeznek jó futballt csinálni.

Mindenki felnéz rá

Tiszaladány kerete gyakorlatilag nem változott bő fél éve, a holtidényben pusztán egy ember érkezett, viszont az veretes múlttal rendelkezik: Tállyáról tette át a székhelyét Ladányba Minczér Tibor, az 1984-es születésű labdarúgó, aki annak idején 62 alkalommal az NB I-ben is pályára lépett a Nyíregyháza Spartacus színeiben.

– Tibor meghatározó játékos a csapatban, és azt lehet kevesen tudják róla, hogy ide, Tiszaladányba való, mi vittük el fiatalon a Szpariba – nyilatkozta Liszkai Attila. – Ott megvetette a lábát, az NB I mellett rengeteg NB II-es és NB III-as mérkőzésen lépett pályára, s megbeszéltük vele, hogy amennyiben a Tállya kiesik a harmadosztályból, akkor hazaigazol. És aztán ez így meg is történt. Az első perctől kezdve mindenki felnéz rá, keretünk fele helyi, ők azért, de akik a környékre valók, azok is tisztában vannak a pályafutásával. Irányító középpályás, a társak többnyire őt keresik a labdákkal, mellette, ezen a poszton van még két emberünk, akik sokat dolgoznak, de Tibi is ,,gürizik" amennyit csak tud, bír. Egyébként edző a Spartacus U19-es gárdájánál.

Egy per egy az átlaga

Tiszaladányban is ugyanaz a helyzet, mint sok más kis egyesületnél: ha tudnak, egy edzést tartanak az adott héten.

– A bajnoki mérkőzés után megbeszéljük, hogy melyik hétközi nap alkalmas a keret többségének, és akkor jövünk össze. Ez általában szerda, vagy csütörtök, attól függ, hogy a munkahelyi és az egyéb elfoglaltságok miként alakulnak – közölte Liszkai Attila.

A ladányiakkal kapcsolatban kihagyhatatlan Szívós Márk személye, a 29 éves csatár már 29 gólnál tart, a 2017/2018-as bajnokságban például 60 találattal volt gólkirály... A hivatalos statisztikái szerint eddig 1/1 az átlaga, 358 mérkőzés/358 gól...

– Ő is tősgyökeres ladányi, megjárta az NB III-t, focizott több helyen is, de a legjobban itthon érzi magát – árulta el Liszkai Attila. – Rendkívül gólérzékeny játékos, amikor hatvan találatot ért el, a helyzeteinek a negyven százalékát értékesítette. Nem sérülékeny, pedig rúgják-vágják, erős felépítésű, két védő sem bír vele. Jelenleg Anderka Richard a párja elől, ő szokott a társa lenni.

A listavezető eddig 5 pontot vesztett, egy vereség, és egy döntetlen ,,miatt".

– Szeptember közepén 1-0-ra kikaptunk Sárospatakon, ott sajnos sem Tibor, sem Márk nem tudott jelen lenni – mondta Liszkai Attila. – Előbbinek nagyon messze a megyétől mérkőzése volt a Szpari U19-cel, és egyszerűen nem tudtak időre hazaérni, míg utóbbi szolgálatban volt Sátoraljaújhelyen, a tűzoltóságon, ugyanis ott dolgozik. Két héttel később Karcsán játszottunk 3-3-at, ellenfelünk 3-1-re vezetett, a 76. percben szépítettünk, majd a 96. percben tudtuk kicsikarni a döntetlent.

Lennének teendőik

Ha már elsők, természetes, hogy a ladányiak tavasszal is szeretnék folytatni a jó sorozatot.

– Mindenki marad, senki nem távozik a télen, sőt, lehet jön is játékos – nyilatkozta Liszkai Attila. – A bajnokság megnyerése most már a cél, de sok még a mérkőzés, és közbe jöhet bármi. Sérülés, egyéb, s a kispadunk nem túl hosszú, de remélhetőleg nem lesz baj. Már beszélgettünk arról, mit tennénk, ha elsőként befutnánk. Az utánpótlás terén vannak, lennének teendők, viszont a megyei I-hez szükséges anyagi keretet össze tudnánk szedni. A csapat alkalmas lenne rá, szerintem, nem esnénk ki, a pályánk gyepe első osztályú, az öltözőnk szép, új, és van egy 3-400 fős lelátónk is. Sosem voltunk még a megyei I-ben, vagyis mindenképpen történelmi lenne a település életében. Szeretjük a focit, amióta az eszünket tudjuk, játsszuk itt, nekünk ez a szórakozás, ezért is tartunk itt. A csapatnak egy, az önkormányzatnak három kisbusza van, amiket használhatunk, az előbbit mi tankoljuk, utóbbiakat a hivatal, ez számunkra a támogatás. Valamint a TAO, amely nélkül nem tudnánk működni. Köszönjük elnök úr, polgármester úr, Dr. Liszkai Ferenc elkötelezettségét, a stáb segítségét, és a játékosok munkáját. Jómagam mintegy 20 éve vagyok itt edző, sokáig játékos-edzőként munkálkodtam, 5 éve fejeztem be a focit, 55 esztendősen. Sportorvosi tanácsra. Ha nem tanácsolja, hogy fejezzem be, lehet, még mindig játszanék...

Tiszaladányi gólszerzők

29 gólos: Szívós Márk

7 gólos: Anderka Richard, Szükösdi László

5 gólos: Minczér Tibor

3 gólos: Bodnár Sándor, Czikó János, Szabó Benjamin

2 gólos: Farkas László

1 gólos: Gáspár László, Juhász Ferenc

Öngól: Ruszkai Balázs (Mád FC)

A Taktaharkány elleni mérkőzés 3 pontját, 3-0-s gólkülönbséggel igazgatósági döntés alapján kapta meg Tiszaladány.

A bajnokság állása

1. Tiszaladány KSIE 14 12 1 1 65-14 37

2. Erdőhorváti SC 14 11 – 3 41-19 33

3. Sárospataki TC 14 10 2 2 40-14 32

4. Pácin SE 14 9 3 2 48-21 30

5. Sátoraljaújhelyi TKSE 14 8 2 4 44-44 26

6. AVSE Korláti Vikingek 14 8 1 5 50-27 25

7. Szerencs VSE 14 6 3 5 34-33 21

8. Karcsai LSE 14 6 2 6 38-30 20

9. Gönc VSE 14 5 2 7 36-34 17

10. Pálháza FC 14 5 1 8 34-34 16

11. Megyaszó KSE 14 5 1 8 34-45 16

12. Taktaharkány SE 14 4 1 9 24-48 13

13. Mád FC 14 3 2 9 30-54 11

14. Mezőzombor FC 14 1 2 11 24-57 5

15. Garadna-Talentum SC 14 – 1 13 11-79 1

16. Tiszalúc visszalépett