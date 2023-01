Serlegeit és oklevelét a diósgyőri stadionban múlt szombaton rendezett ünnepségen vette át dr. Varga Zsolt egykori FIFA-asszisztenstől, az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága játékvezetői bizottságának elnökétől.

Titokban tartották

– Állítólag már egy ideje benne voltam a pakliban, most többen egyenesen megjósolták, hogy megkapom ezt a rangos helyi kitüntetést – mondta Haraszin Szabolcs, majd hozzátette: – Elöljáróink azonban teljesen titokban tartották azt, hogy szólítani fognak, így végül nagy meglepetés ért, amikor meghallottam a nevem. Negyvenegy esztendős vagyok, most kaptam az első elismerésemet, korábban ugyanis csak a törzsgárda tagságért járó diszes dokumentumokat nyújtották át nekem.

A 2022-es tavaszi és őszi szezon legjobbja 2007-ben Kazincbarcikán vizsgázott, oktatója és biztosa Fehér Gyula, valamint Lipták Árpád volt.

– Miután abbahagytam a focit, hiányzott nekem ez a játék, meg az, hogy a pályán legyek – folytatta az elismerésben részesített sípos. – Akkoriban a megyei kórházban dolgoztam, az intézményben pedig több játékvezetővel is összefutottam és egy szó, mint száz: Valkányi Péter rábeszélt, így álltam be a sorba, így lettem a népes testület tagja. Ennek már tizenhat éve, azóta sok minden történt velem ezen a sikamlós pályán. Miután megtapsoltak az arénában, hirtelenjében átfutott bennem a bő másfél évtizedem során megtett utam. Arra jutottam, hogy valószínűleg azért esett rám a választás, mert fizikálisan rendben vagyok és a szabályismeretem szempontjából sincs okom a szégyenkezésre. A tévedés lehetőségét viszont természetesen én is megtartom magamnak, sőt rendre hangsúlyozom: az itteni labdarúgók fogadják el, hogy – akárcsak ők – én is amatőr vagyok, ha úgy tetszik, a zöld gyep tartozéka. Szeretetből fütyülök, olykor hibázom, mint a focisták, amikor elpuskáznak egy büntetőt, netalán három méterről a kapu helyett az égbe lövik a labdát. Statisztikát nem vezetek, így azt sem tudom, hogy melyik volt a legemlékezetesebb találkozóm és a rémálom kategóriába tartozó működésem.

Soha nem verték meg

Arra a kérdésre, hogy valahol helyben hagyták-e már, nevetve visszakérdezett:

– Szóval a bántalmazás? Nem, ebben még nem részesültem, csak fenyegettek, aztán előfordult velem, velünk, hogy ránk verték az ajtót és nehézségeim adódtak, amikor a partjelzőimmel egyetemben szerettem volna haza indulni. Egyik-másik csapatvezetővel és edzővel is akadtak összetűzéseim, de ezeket sem lehet megúszni, hiszen a bíráskodást úgymond veszélyes üzemben végzem. Mostani világunkban, amikor a technika rohamosan fejlődik, gyakran szóba kerül köztünk a VAR, a videóbíró, a jelenetek visszanézésének lehetősége, a vitás esetek eldöntését segíteni hivatott rendszer, továbbá a fejhallgatón keresztüli kommunikáció. Az kétségtelen, hogy szükség lenne rá régiónkban is, de a tévézés technikai személyzet nélkül megvalósíthatatlan, a szetten keresztül persze egymás mankói lehetnénk. Viszont akárcsak az élet más területein, nálunk is munkaerőhiány van, sokszor előfordul, hogy csak ketten vezetjük ki a csapatokat a pályára.

Az építőiparban dolgozik

Haraszin Szabolcs ezután elárulta, hogy nincs példaképe, nem másolja sem a hazai, sem a külföldi kollégáit. A kispályás és a terem műfajt nem szereti, ennek következtében a tornatermekben és a csarnokokban soha nem fújja a sípot. Annak érdekében, hogy lépést tartson az együttesek tagjaival, futóedzéseket végez.

– Addig csinálom majd, ameddig az egészségem engedi és jól érzem magam a pályán – hangsúlyozta, végül hozzátette: – Hobbiból vezénylek, szó szerint élvezettel fújom a sípot és már nem dédelgetek elérhetetlen álmokat. Tisztában vagyok azzal, hogy számomra a megyei élvonal jelenti a végállomást.

A dirigens a civil életéről elárulta, hogy Sajósenyén lakik, kenyerét pedig egyéni vállalkozóként az építőiparban keresi. KT

A múltjáról

Haraszin Szabolcs évtizedekkel ezelőtt az akkori Borsod Volán SC különböző korcsoportú és szintű együtteseiben rúgta a labdát. Játékvezetőként az NB III-ig jutott, asszisztensként szolgált a sportág harmadik osztályában, jelenleg a megyei elit és a második vonal összecsapásait irányítja.

képaláírás: Dr. Varga Zsolt megyei jb-elnök adta át Haraszin Szabolcs kupáit és oklevelét Fotó: Vajda János