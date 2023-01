A megye egyetlen NB I-es labdarúgócsapata keddtől hazai környezetben készül.

Labdarúgás. A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata szombaton érkezett haza törökországi edzőtáborozásából, a felkészülésük ezen szakaszában a tervezett öt meccs helyett négyet játszottak. A német másodosztályban szereplő 1. FC Kaiserslauternt 2-1-re győzték le, a román első osztályban játszó FC Voluntaritól és a török második vonal tagjától, a Pendiksportól egyaránt 2-1-re kikaptak, a lengyel élvonalban a 2. helyen álló Legia Warszawa ellen pedig 0-0-ra végeztek. Ez utóbbi találkozót a múlt héten szerdán rendezték, és a terv az volt, hogy egy nappal később az azeri első osztályban szereplő Sumqayit FK ellen lépnek pályára Törökországban utolsóként a dél-borsodiak, de ezt a találkozót lemondták, ugyanis sok kövesdi játékos betegséggel, illetve kisebb sérülésekkel bajlódott.

– A törökországi edzőtábor előzetesen tervezett programját nagyjából meg tudtuk valósítani, igaz, az utolsó mérkőzésünk elmaradt, mert nem lett volna értelme vállalni az azeri csapat elleni meccset, olyan sok volt a hiányzónk – mondta Kuttor Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője. – Az utolsó napokban az időjárás is nehezítette a munkát, a nagy esőzés, de ennek ellenére a lengyel bajnokság élcsapata, a Legia ellen sikerült megrendezni a meccset, és ez egy nagyon jó erőpróbának bizonyult. Az edzőtábor összességében elérte a célját, szinte kivétel nélkül mindenki kapott meccsterhelést, amikor még az időjárás is jobb volt odakint, és a betegség sem tört be.

A kövesdiek szakvezetőjét az új játékosokról is kérdeztük, arról érdeklődtünk, hogy a nyolc fő – Filip Steliano (román, FC Dinamo 1948), Ilia Beriashvili (grúz, FC Telavi), Csontos Dominik (Soroksár SC), Márkus Attila (Nyíregyháza SFC), Lehoczky Roland (MTK Budapest), Nikolay Prudnikov (orosz, fehérorosz, FK Orenburg), Younn Zahary (Comore-szigetek-i, francia, SO Cholet), Thomas Ephestion (Martinique-i, francia, RWD Molenbeek) – csapatba építésében hol tartanak.

– A téli időszakban hozzánk került labdarúgók nem egy időben csatlakoztak a keretünkhöz, volt, aki csak az edzőtáborba indulás előtt érkezett, de természetesen mindegy játékos esetében léptünk előre, és többségüknél, akik sérülés vagy betegség miatt nem estek ki, a tervek szerint haladtunk az integrációjukban – tudtuk meg Kuttor Attilától, aki azt is elmondta, hogy vasárnapra és hétfőre átmozgató jellegű egyéni programot kaptak a játékosok, keddtől pedig folytatják a közös munkát, immár Mezőkövesden.

A főpróba

A dél-borsodi gárda az idei év első tétmérkőzését, a labdarúgó NB I 17. fordulójában a jövő héten vasárnap, január 29-én, 13.00-tól, hazai környezetben a Puskás AFC gárdája ellen játssza. A sárga-kékek a főpróbájukat vasárnap tartják, ekkor, a tervek szerint két meccset is játszanak egymás után, két NB II-es gárda ellen Kövesden. Előbb, 11.00-tól a KolorCity Kazincbarcikai SC ellen lépnek pályára, ezt követően – attól függően, hogy az időjárás megengedi-e, hogy azonos helyszínen rendezzék a két találkozót, vagy az egyiknek a Zsóry fürdő melletti edzőcentrum ad majd otthon, – 13.15-kor, vagy 13.30-kor meccselnek a Nyíregyháza SFC ellen.

A kövesdiek 26 fős kerettel edzőtáboroztak Törökországban, ahová nem tartott velük Madarász Márk. A 27 éves középpályás sorsáról Tóth Lászlót, a kövesdiek szakmai igazgatóját kérdeztük.

– Madarász Márk a több játéklehetőség reményében távozik, jelen állás szerint az NB II egyik élcsapatához, a Gyirmót FC Győrhöz kerül – mondta Tóth László, akinek szóba hoztuk Kotula Mátét is, akivel kapcsolatban a diósgyőri klub az év elején azt jelentette be, hogy visszakerül Kövesdre. – Érdekes eset a fiatal játékosé, őt ugyanis 2023. június 30-ig adtuk kölcsön a DVTK-nak. Persze, tisztában vagyunk azzal, hogy diósgyőriek néhány napja bejelentették, hogy bal oldali védőt igazoltak, akinek feltehetően meghatározó szerepet szánnak, így még nehezebb helyzetbe került volna Kotula, emiatt a védőnek természetesen igyekszünk csapatot találni, és valószínűleg egy másik NB II-es gárdához, a Dorogi FC-hez vezet az útja. BCS



A Mezőkövesd Zsóry FC keretéről

Az előző évadból maradt (12 fő): Tordai Árpád (román, magyar), Riccardo Piscitelli (olasz), Danylo Ryabenko (ukrán), Vadnai Dániel, Pillár Róbert (szlovák), Andrej Lukic (horvát), Luka Lakvekheliani (grúz), Vajda Sándor (ukrán, magyar), Dino Besirovic (bosnyák, portugál), Aliaksandr Karnitski (fehérorosz), Cseri Tamás, Stefan Drazic (szerb).

A mostani évad előtt érkezett (5 fő): Nagy Gergő (Budapest Honvéd), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Kállai Kevin (Szombathelyi Haladás), Kállai Zalán (Szombathelyi Haladás), Bobál Gergely (Vasas FC).

Az őszi szezon közben érkezett (1 fő): Marko Brtan (horvát, NK Hrvatski Dragovoljac).

A tavaszi szezon előtt érkezett (8 fő): Filip Steliano (román, FC Dinamo 1948), Ilia Beriashvili (grúz, FC Telavi), Csontos Dominik (Soroksár SC), Márkus Attila (Nyíregyháza SFC), Lehoczky Roland (MTK Budapest), Nikolay Prudnikov (orosz, fehérorosz, FK Orenburg), Younn Zahary (Comore-szigetek-i, francia, SO Cholet), Thomas Ephestion (Martinique-i, francia, RWD Molenbeek).

A tavaszi szezon előtt távozott (8 fő): Philipp Schmiedl (osztrák, ASV Siegendorf), Tomislav Kis (horvát, HSK Zrinjski Mostar), Bobál Dávid (MTK Budapest, kölcsönbe), Horváth Milán (kölcsönből vissza, Budapest Honvéd), Remzifaik Selmani (észak-macedón, ????), Rabatin Richárd (????), David Babunski (észak-macedón, ????), Madarász Márk (????).