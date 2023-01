A női kosárlabda NB I 15. fordulójában, vasárnap 17.00-tól a TFSE-MTK csapatát fogadja a DVTK-Hun-Therm együttese, a diósgyőri csarnokban. A piros-fehérek remek sorozatban vannak. Az előző hónapban lejátszott hét meccsük közül hatot megnyertek, a december 14-én, a spanyol Avenida otthonában elszenvedett Euroliga csoportselejtező vereség óta eltelt időszakban négy tétmérkőzésüket egyaránt sikerrel vették, a mostani, a fővárosi gárda elleni összecsapást öt győztes bajnokival a hátuk mögött várják.

Jó üzenet

A DVTK-Hun-Therm együttesének az lesz az új esztendőben a második mérkőzése, az elsőt, csütörtökön, az olasz Baretta Famila Schio ellen, nagy csatában, 65-63-ra megnyerték. A remek hangulatú meccs másnapján elsőként arról kérdeztük a DVTK-Hun-Therm vezetőedzőjét, Völgyi Péter, hogy a győzelem utáni levezetés meddig tartott, mikor sikerült elaludnia.

– Azt nem tudom mikor, de nehezen. A meccsek után ez mindig így van, egy ilyen, nagy eufóriát hozó mérkőzés után pedig még inkább igaz ez – mondta a diósgyőri csapat szakvezetője, majd így folytatta: – Az járt a fejemben, és van benne most is, hogy ennek a mérkőzésnek nagyon jó üzenete volt, ugyanis mindig is jellemző volt ránk a küzdés, és ahogy csütörtökön a szabad labdákért mentek a lányok, az mindent elárul arról, hogy mennyire akarták a sikert. Ennek a találkozónak voltak olyan időszakai, amikor ellenfelünk fizikálisan fölénk nőtt, de akaraterőben ezen a napon mi jobbak voltunk. Egy kemény hónap első meccsét sikerült megnyerni, ami természetesen nagy öröm, de az én fejemben most az jár, hogy a lányoknak a játékperceket hogyan adagoljam a folytatásban. Az elosztásban természetesen nagy segítséget jelent az, hogy Grigalauskytével bővült a keretünk. A litván válogatottnak már a Schio ellen is voltak szép momentumai, jól harcolt a lepattanókért, és pontokat is szerzett. Kérdezték tőlem a meccs után, hogy talán tiltva volt neki a dobás, hogy csak ilyen kevésszer vállalkozott, amire a válasz az, hogy nem. Ő nem lesz 20 pontos ember, Monika nem az a játékos, aki túlvállalja magát, de az biztos, hogy a dobásait jó százalékkal fogja értékesíteni.

Az MTK-TFSE jön

Arra a kérdésre, hogy a menetrend az ilyenkor szokásos-e, az Euroliga meccset pihenő nap követi, és ezúttal is csak egy nap marad a bajnokira való felkészülésre, Völgyi Péter ezt felelte:

– Igen, bár a terv nem ez volt, szerettem volna edzeni pénteken is, de erről végül le kellett tennem. Azzal a tudattal picit könnyebb volt, hogy a jövő héten, a belga csapat elleni idegenbeli Euroliga meccsre végre ideális módon tudunk utazni, vagyis nem kell korán kelni, nem későn érünk oda, vagyis a mecheleni gárda ellen lesz időnk készülni. Ez azért is jó, mert van néhány ötletem arra vonatkozóan, hogy miként tudnánk még hatékonyabbak lenni. De elnézést, egy picit előre szakadtam, ugyanis az MTK-TFSE elleni csata a következő feladat. Szeretnénk ezt a meccset is megnyerni, folytatni Grigalauskyte beépítését. Hiába tűnik szerénynek a fővárosi együttes idei mérlege, nem szabad lebecsülnünk őket, figyelmeztető jelnek vesszük, hogy a Pécs ellen, a karácsony előtt lejátszott, idegenbeli bajnokin 15-20 ponttal is vezetni tudtak idegenben, és bár kikaptak, de komoly kihívás elé állították a baranyai együttest.

Az El helyezésről

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az El-ben eddig elért várakozáson felüli eredményességi mutató – a 4 győzelem, 4 vereség mérleg, a jelenlegi 6. hely – nem hozta-e meg a csapat évágyát, elérhető-e a rájátszásba kerülés.

– Van egy olyan tévhit, hogy 5-6. hely is folytatást ér a csoportkör után, de ez nem így van. Korábban az El-ben ezen a helyeken végzett csapatok az Európa Kupában fejezhették be a nemzetközi szereplést, de az idei kiírás ezt már nem teszi lehetővé, ami szerintem jó szabály – mondta Völgyi Péter. – Ugyanis az Euroliga és az Európa Kupa két külön álló sorozat, és mindenki ott vitézkedhet, ahol elindult. Maradva a kérdésnél: akik előttünk állnak a tabellán, azokat fogadjuk hazai pályán, de sem a Sopron, sem a két spanyol csapat, sem a Mersin, akiknek szerintem a legerősebb a keretük a csoportban, nem lesz könnyű ellenfél. Csütörtökön sikerült felborítani a papírformát, de a Franciaországban és Belgiumban is nagyon nehéz dolgunk lesz, biztos, hogy a játékvezetés nem minket fog segíteni az idegenbeli találkozókon. Nem esélytelen, hogy a folytatásban is nyerjünk még egy-két meccset, de az is benne van ebben a sorozatban, hogy már nem sikerül újabb győzelmet aratni. Mérkőzésenként lépegethetünk előre, remélem, még egy ideig téma lesz, hogy odaérhetünk-e a továbbjutást érő negyedik helyre. Azt azért meg kell jegyezzem: eddig erőn felül teljesítettünk, szerencsénk is volt, és egy meccset leszámítva, eddig jó produkciót nyújtottunk az Euroligában. Természetesen azon leszünk, hogy a folytatás is hasonló legyen.

Déjá vu

Darcee Garbin, a DVTK-HT játékosa így nyilatkozott a Schio elleni győzelem után:

– Volt egy kis déjá vu érzésünk a mérkőzés végéhez közeledve, az utolsó másodpercekben benne volt a hosszabbítás lehetősége, de szerencsére ez a találkozó nem úgy ért véget, mint az olaszországi. Ez a siker, a negyedik euroliga győzelmünk megmutatja, hogy csapatként rengeteget fejlődtünk a szezon eleje óta, és azt is, hogy nem érdemtelenül vagyunk itt, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa elitjével.