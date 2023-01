Az átszervezett és egy csoportossá változtatott NB I/B-ben eddig tizenöt fordulón jutottak túl a csapatok. Az ÓAM-Ózdi KC 12 ponttal a tizenegyedik helyen áll, miután öt győzelmet aratott, kétszer ikszelt, nyolcszor pedig veszített.

Visszaköltöznek

– Célkitűzésünkön a holt idényben sem változtattunk – kezdte Kocsis Csaba vezetőedző (képünkön), majd így folytatta: – A bennmaradás kiharcolását tűztük ki, persze akkor sem veszünk majd össze, ha ezt túlteljesítjük és lehetőségünk szerint minél magasabbra kapaszkodunk a táblázaton. Három csapat esik ki, nekünk pedig minél előbb el kell távolodnunk a veszélyes zónától. Ami elmúlt, azon már felesleges keseregni, így azon is, hogy hány találkozót hozhattunk volna még és mennyi egység maradt a lábainkban, vagy inkább a kezeinkben. Előre tekintünk és ennek jegyében néhány mondatban vázolom a pillanatnyi körülményeinket: a városi sportcsarnokban nincs fűtés, ezért kisebb termekben, a kézilabdára kevéssé alkalmas Újváros téri és Vasvári Úti Általános Iskolákban esténként gyűjtjük az erőt. Február 1-től azonban visszatérünk az egykori világválogatottunk, Marosi István nevét viselő sportcsarnokba, ahol az edzéseink mellett a bajnoki összecsapásainkra is sor kerül – így nem kell majd a kazincbarcikai Don Bosco-csarnokot kibérelnünk.

Értesülésünk szerint az Ózdi Acélművek vállalta, hogy hőlégbefúvásos módszerrel emeli a komplexum hőmérsékletét, ennek következtében nem veszíti el a hazai pálya előnyét a nagy múltú, a hajdanában az élvonalat is többször megjárt klub együttese.

– Játékos állományunkban változás nem történt – folytatta Kocsis Csaba. – Senki nem távozott, igaz, érkezőnk sincs. Keretünk tagjai közül Lestál Martin és Szepesi Noel betegség miatt több foglalkozást is kihagyott, előbbi egész januárban nem lesz. A közös munkát tizennégy kézilabdázó végezte. Több edzőmérkőzést tervezünk és remélem, hogy a bajnoki folytatásra kellő formába lendül a társaság. Végül egy szolgálati közlemény: természetesen mi is nézzük a világbajnokság eseményeit és nagyon szurkolunk a fiúknak, szeretnénk, ha a lengyel és svéd közös rendezésű tornán válogatottunk tovább öregbíteni a jó hírünket.

Az NB I/B-s bajnokság állása

1. QHB-Eger 15 12 1 2 459–375 25

2. PLER-Budapest 15 11 2 2 457–368 24

3. Agrofeed ETO UNI Győr 15 11 2 2 453–383 24

4. BFKA-Veszprém 15 10 1 4 422–396 21

5. Optimum Solar-Békési FKC 15 8 2 5 428–412 18

6. Vecsés SE 15 9 – 6 422–415 18

7. Tatai AC 15 7 2 6 369–397 16

8. Szigetszentmiklósi KSK 15 6 3 6 453–446 15

9. OTP Bank-PICK Szeged U21 15 6 1 8 423–424 13

10. Debreceni EAC 14 5 2 7 390–407 12

11. ÓAM-Ózdi KC 15 5 2 8 434–454 12

12. BFKA-Balatonfüred 15 5 1 9 393–450 11

13. Kecskeméti TE-Piroska szörp 15 4 1 10 436–466 9

14. Százhalombattai KE 15 3 1 11 392–438 7

15. KK Ajka 15 3 1 11 410–469 7

16. Csépe Salgótarjáni SKC 14 2 2 10 366–407 6

(Megjegyzés: egy mérkőzést, a 12. fordulóra kiírt Debreceni EAC – Csépe Salgótarjáni SKC meccs január 28-n játszanak.)