A mezőny első részének listája:

1. BHSE 3830,5 (920,5, 195, 0, 2715)

2. ESMTK 3756 (1484, 640, 234, 1398)

3. FTC 2188,5 (670,5 385, 53, 1080)

4. Vasas SC 1699 (883, 360, 36, 420)

5. Csepel TC 1495 (389, 140, 26, 940)

6. Ceglédi VSE 1372.5 (507,5, 435, 70, 360)

7. Tatabányai SC 1124 (612, 370, 52, 90)

8. Újpesti TE 1003 (376, 0, 34, 593)

9. Orosházi SBK 948 (356, 255, 58, 279)

10. Dorogi AC 921 (473, 250, 48, 150)

11. Dél Zselic SE 875 (515, 230, 80, 50)

12. DVTK SE 873 (429, 200, 76, 168)

13. Kiskunfélegyházi BSE 872 (444, 320, 78, 30)

14. Érdi Spartacus 867 (343, 170, 6, 348)

15. Csepeli BC 848 (396, 215, 32, 205)

16. Abonyi BC 801,5 (439,5, 165, 92, 105)

17. Esztergomi BSE 720,5 (374,5, 225, 121, 0)

18. Kasi USE 677,5 (307,5, 290, 80, 0)

19. DKSE 629 (215, 50, 14, 350)

20. PEAC 600 (405, 75, 50, 70)

21. Kertvárosi SE 595 (353, 170, 72, 0)

22. Sziget SC 588 (456, 10, 32, 90)

23. Egri VSI 579 (322, 145, 72, 40)

24. Haladás VSE 552 (219, 45, 28, 260)

25. Győri AC 533 (304, 55, 174, 0)

26. BVSC-Zugló 530 (204, 230, 96, 0)

27. Soltvadkerti TE 485 (287, 80, 38, 80)

28. Gurics György BDSE 429 (154, 150, 125, 0)

29. Kőbánya SC 418 (141, 0, 2, 27)

(Megjegyzés: a táblázatban az egyesület neve után az összpontszám, az országos versenyeken, a csapatversenyeken, a területi viadalokon és a nemzetközi eseményeken szerepelt pontok követik egymást.)

A szakosztályvezető értékel

A DVTK birkózó szakosztálya a csaknem 100 egyesületet magába foglaló év végi rangsorban az előkelő 12. helyen zárt. A szakosztály vezetője, dr. Szinay Attila elmondta, hogy Tiszalúc, Halmaj, Bekecs és remélhetőleg nemsokára Sárospatak és Szerencs csatlakozásával még több vidéki műhelye lehet a piros-fehéreknek, ami a küldetése a klubnak, hogy az egész megyében összefogja a birkózást. dr. Szinay Attila azt is elmondta, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia is megszólítja a fiatal diósgyőrieket, köztük a serdülő Tóth Zoltánt, aki jövőre ott készülhet az iskolarendszerbe épített képzésben, de továbbra is piros-fehér színekben versenyezve.

– Nagyon fontos, hogy mióta hazatálált a birkózás a DVTK-hoz olyan körülményeink vannak, amik nem magától értetődők – mondta a klub honlapjának a szakosztályvezető. – Nagyon jó adottság, hogy a DVTK Medicalban van a termünk, azon túl pedig minden nehézség ellenére eljutottunk minden versenyre, ahová el szerettünk volna. Biztos vagyok benne, hogy jövőre is ilyen hátérrel tudunk belevágni a munkába, így tudunk majd terjeszkedni, hiszen az a küldetésünk, hogy a honi birkózás nagykövetei legyünk a megyében. Ezt a Magyar Birkózó Szövetség vezetése is támogatja és látják, hogy van értelme és szeretnék, hogy minél több gyerek lehessen diósgyőri. Az pedig, hogy újabb növendékünket csábítja el a KIMBA azt jelenti, hogy itt olyan munka folyik, amit elismer a magyar birkózás szakmai vezetése.

Képünkön: dr. Szinay Attila szakosztályvezető jutalmaz