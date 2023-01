A francia és martinique-i állampolgárságú játékos, Franciaországban a Valenciennes FC csapatában és az Olympique Marseille együttesében nevelkedett. A labdarúgó 2013 nyarán igazolt a Marseille U19-es csapatához, majd a klub B együttesében szerepelt, ahonnan 2016 januárjában a szintén francia AS Béziers gárdájához szerződött. Egy évvel később a Lens csapatához került, ahol másfél évet töltött, majd az ugyancsak francia US Orléans együttesében folytatta a pályafutását. Ezt követően két belga klubban is megfordult, játszott a KVC Westerlo és az RWD Molenbeek csapataiban, utóbbi klubtól igazolt Mezőkövesdre. A játékos a Molenbeek együttesében 45, az Orléans-ban 44 mérkőzésen kapott lehetőséget, a Lens gárdájában 23, a klub B csapatában 8 találkozón, míg a Béziers együttesében 18 mérkőzésen játszott – közölte a klub hivatalos honlapja.

A labdarúgó a transfermarkt.com adatai szerint két találkozón lépett pályára a martinique-i válogatottban, és a két mérkőzésen két gólpasszt jegyzett.