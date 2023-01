Emlékeztető

FEHA19 – DVTK Jegesmedvék 2–3 (1–0, 0–3, 1–0)



Statisztika

Lövések (26:7, 16:15, 8:8) 50:30

Védések (7:25, 12:16, 8:7) 27:48 / 90.00% : 96.00%

Büntetés percek (0:2, 0:4, 2:0) 2:6



Nyilatkozatok

Anatoli Bogdanov: – Jól kezdtük a mérkőzést, talán a legjobb első harmadunk volt ebben a szezonban. A második játékrészben nem igazán maradt meg az összes hokista a játéktervnél, kaptunk három gólt. A harmadik harmadban megvoltak a lehetőségeink, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe, megszereztük a második gólunkat is, de ez nem volt elég. Sokat kell még tanulnunk arról, hogyan kell egy jó meccset zárnunk ezen a szinten. Ebben a ligában semmit nem adnak ingyen, meg kell küzdenünk minden egyes gólért. Beszélhetünk arról, hány helyzetünk volt, de számít az is, hogyan tudjunk megvédeni a kapunkat a góltól.

Tokaji Viktor (képünkön): – A FEHA19 csapatával mindig szoros csatát vívunk. Az előző hazai mérkőzésünk is az volt az eredmény ellenére. Azt is tudtuk, hogy összeérett a Fehérvár, kompetitívek, megerősítették a keretüket is, úgyhogy nem volt egy könnyű találkozó számunkra. A múlt heti erdélyi túránkon egy pontot sikerült szereznünk, a mostani győzelmünkhöz nagyon sok munkát tettünk bele a mérkőzésbe. A második húsz perccel teljesen elégedettek lehetünk, ott fordítottuk meg a találkozót. A harmadik játékrészben kicsit azt éreztem, mintha hatra dőltünk volna és túl sokat adtunk a Fehérvárnak, csakúgy mint az elején. Azt is tudtuk, hogy az első húsz percet mindig megnyomja a Fehérvár, ott nagyon okosan kell játszanunk. Ez hellyel-közzel sikerült is, összességében boldogok vagyunk a három ponttal, pláne péntek 13-án.



A játéknap további eredményei

Corona Brasov – Ujpesti TE 5–4

SC Csíkszereda – Debreceni EAC 4–7

Gyergyói HK – FTC-Telekom 2–4

Dunaújvárosi Acélbikák – Budapesti Jégkorong Akadémia HC 0–5



Vasárnap

A DVTK Jegesmedvék gárdája vasárnap 18 órától a Dunaújvárosi Acélbikák csapatát fogadja a népkerti jégcsarnokban.