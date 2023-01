A Körömi SK labdarúgó csapata a 2020/2021-es, valamint a 2021/2022-es bajnoki évadot a megyei II. osztály Közép csoportjában töltötte, csak amíg előbb 20 ponttal, 15.-ként bennmaradt, úgy utóbb 21 ponttal az utolsó, 16. helyen végezve kiesett az osztályból - vagyis a megyei III-ban nyert ismét indulási jogot.

Rá tudja nyomni

– Természetesen volt bennünk némi szomorúság a búcsú miatt – mondta Bodolai Miklós, a KSK elnöke. – 2020-ban jutottunk fel, és az őszi szezon viszonylag jól sikerült, a középmezőnyben voltunk, így mindenki bizakodott. A covid miatt viszont akadtak elmaradt meccseink, amelyek átkerültek 2021 elejére, amiket a tiszaújvárosi műfüves pályán vívtuk meg. Azon tavasszal eredményességben elmaradtunk a remélttől, így csak tizenötödikek lettünk, ám mert Cserépfalut kizárták, bennmaradtunk, amivel egy új lehetőséghez jutottunk. A következő szezonban valamikor jött pár meccs, azonban ez a bajnokság sem lett igazán fényes a számunkra. Úgy vettük észre, hogy a játékosok kedve is elment egy kicsit, illetve többen sokszor hiányoztak. Elsősorban munkahelyi elfoglaltság miatt, vannak akik elég távol is, külföldön dolgoznak, nem tudnak hazajönni focizni. Ez szerintem máshol is előfordul, ugyanis elsődleges az, hogy mindenki eltartsa a családját, a foci csak szórakozás. Emiatt úgymond ,,letolni" senkit sem lehet. Ez hozza azt, hogy páran kiesnek a ritmusból, illetve ha vereségek vannak hétvégéről hétvégére, akkor az mindenre rá tudja nyomni a bélyegét, kevésbé összeszedettek a játékosok. Ugyanakkor, ha győz a csapat, akkor büszkék magukra a srácok, beszélnek róluk a családtagok, az ismerősök.

Tizenkét góllal

Körömben – amint azt az elnök elárulta – Tóth Tibor és Tóth Róbert edzők végzik a gyakorlati munkát.

– A keretben csak három 35 év feletti játékos található, vagyis elég fiatalnak mondható a csapat – közölte Bodolai Miklós. – Erősíteni, gyakorolni mindig van min, például a labdaátvételen, a passzolási pontosságon, látszik is, hogy a csoportban nem mi lőttük a legtöbb gólt, és a kapott tizenhat találat sem a legjobb adat. A két megyei II-es évadnak azért voltak, vannak pozitív hatásai, sokat tanultak belőle a futballistáink. A játékosok nem járnak ugyan edzésre a korábban jelzett okok miatt, ám a megyei III. osztály iramát bírják. A pályánk mérete majdnem maximális, nagyon ritkán kapunk ki, éppen a minimum méretű pályák voltak a nehézségek, az ilyenen rendezett meccsek, mert nem tudtuk úgy kifullasztani az ellenfelet.

A KSK-nál Homenszki Oszkár László a legeredményesebb játékos, 12 góllal, a fiatal játékos, a 19. évét majd márciusban tölti be.

– Minden tőle függ, attól, hogy mennyire veszi komolyan a focit, vagy esetleg egyéb utat választ. Ez a jövő zenéje, hogy mennyire fog kitartani, hogy teszem azt lesz, lehet-e számára példa rokona, Homenszki Ronaldó, aki a DVTK utánpótlásában játszik – tette hozzá Bodolai Miklós, akinek szóba hoztuk azt is, hogy ebben a csoportban elég nagyok a távolságok, tavasszal vár is rájuk egy-két hosszabb túra: – Telkibánya oda-vissza 180 kilométer, Tornyosnémeti 160, Szendrőlád is mintegy 110 km, egy mérkőzésre egy teljes nap elmegy. Sajnos, bizonyos régiókban nincs, vagy alig van csapat... Mi próbáltunk szólni, kérni az igazgatóságot, hogy a Dél csoportban legyünk, hiszen ebben a körzetben található a településünk, azok a szomszédos falvak, melyek ellen korábban sokat játszottunk.

Az utánpótlás miatt is

A körömiek elnöke elmondta azt is, hogy a sportkört segítik kisebb cégek, a kapcsolatok kiépítésében vezető szerepet játszik a település polgármestere, Tóth Tibor.

– Mindenféleképpen az a cél a folytatásban, hogy őrizzük meg az első helyünket – jelentette ki Bodolai Miklós. – A szendrőládi csapat van mögöttünk, két ponttal lemaradva, ők is veretlenek, mi is, velük harcolunk, ebből a szempontból akár döntő lehet az első tavaszi, egymás elleni mérkőzésünk március 25-én. Ha ebből a meccsből jól kijövünk, és nem kapunk ki a folytatásban sem, jó esélyünk lesz az aranyéremre. A felkerülés amiatt is jó lenne, mert akkor ismét tudnánk indítani utánpótlás csapatot, ami most nincs. Azon helyi 15-18 éves gyerekek számára, akik a felnőttbe még nem férne be, de tudnának itt focizni. Mert akadnak jópáran ilyen korúak helyben, ám közülük többen most eljárnak máshová, Bőcsre, Gesztelybe, vagy Tiszaújvárosba. Az utazás nekik megterhelő, emiatt is jobb lenne nekik itthon.

A körömiek természetesen a maguk lehetőségeikhez mérten készülnek a márciusi folytatásra, egyelőre futásokkal. Mivel a pályájukra nem lehet rámenni az átázott talaj miatt, elsősorban az úton kocognak a játékosok, a szomszéd településre, Girincsre, és vissza. MI

Tények: a bajnokság állása

1. Körömi SK 9 8 1 – 34-16 25

2. Szendrőlád KSE 9 7 2 – 42-8 23

3. Tornyosnémeti SE 9 5 – 4 20-15 15

4. Szuhogy SE 9 4 3 2 18-19 15

5. Taktaszada KSE 9 4 2 3 23-19 14

6. Alsóvadász SE 9 3 – 6 13-23 9

7. Tiszalúc NKSE 9 3 – 6 10-23 9

8. Hátrányos Helyzetű FSE 9 2 1 6 14-29 7

9. Ináncs KSE 9 2 – 7 16-30 6

10. Telkibányai ASE 9 1 3 5 13-21 6

A körömi futballcsapat

Fotó: KSK