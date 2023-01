Monoron, a Kultpince rendezvénytermében tartott díjátadó ünnepséget a Magyar Judo Szövetség: összesen tizennégy kategóriában hirdettek győztest 2022 legjobb judósai, edzője és bírója között. Dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke elmondta, a zsúfolt versenynaptár miatt nem volt lehetőség az évzáró ünnepséget 2022 végén megrendezni, de fontosnak tartották, hogy az eredményes esztendő legjobbjait személyesen is köszönthessék.

Az Év férfi versenyzője Ungvári Attila (edzője: Bíró Tamás) lett. A Győri AC harmincnégy éves judósa áprilisban versenyzett először, s a szófiai Európa-bajnokságon ő szerezte meg hazánk századik Európa-bajnoki érmét. A taskenti világbajnokságon egyedül ő jutott be a legjobb nyolc közé, végül hetedik lett. A bakui Grand Slamen megszerzett bronzéremmel tett egy újabb nagy lépést a párizsi olimpia felé. Az Év női versenyzője Özbas Szofi (edzője: Toncs Péter) lett. Nem volt könnyű éve a BHSE huszonegy éves judósának, de így is sikerült emlékezetessé tennie: a Grand Slamekről ezüstöt és bronzérmet is gyűjtött, nyert European Opent Felsőőrön, de ami a legfontosabb: megszerezte pályafutásának első felnőtt Európa-bajnoki érmét, egy bronzérmet Szófiában, a 63 kilogrammos súlycsoportban.

A döntőig menetelt

Az Év junior férfi versenyzője címet Sáfrány Péter (edzője: Bartha Ákos) érdemelte ki. Ecuadorban került sor a junior-világbajnokságra, amelyen a magyar csapat egy ezüstérem mellett két ötödik és két hetedik helyezést ért el. A Miskolci VSC világbajnoki címvédője nagyon hosszú kihagyás után tért vissza a mezőnybe, nehéz sorsolása ellenére újra a döntőig menetelt, s végül ezüstérmes lett a 90 kilogrammban.

Az Év utánpótlás edzője Bartha Ákos lett. A szövetség indoklásában ezt írta: ,,Különösen nehéz edzői feladat, amikor a legígéretesebb versenyző komoly sérüléssel, hosszú kihagyással néz szembe. Ilyenkor nemcsak a rehabilitáció, a mielőbbi sikeres visszatérés fizikai megalapozása komoly feladat, hanem a motiváció fenntartása is egy felnőtt kor küszöbén álló fiatalembernél. Keveseknek jut olyan elégtétel, mint az MVSC mesterének, hogy tanítványa a hosszú kihagyás után ismét világbajnoki döntőt vív."