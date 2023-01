A 30 esztendős támadó a szezon végéig szóló szerződést írt alá és 153 KHL mérkőzés tapasztalatával érkezett meg szombaton Miskolcra.

– Örülök, hogy csatlakozhatok a DVTK Jegesmedvékhez – kezdte nyilatkozatát a klub honlapjának Roman Berdnikov. – Ez egy új kihívás és tapasztalat számomra, amit már nagyon várok és biztos vagyok benne, hogy pozitív élményeket fogok gyűjteni. Szeretnék a játékstílusommal hozzájárulni a csapat jó szerepléséhez és sok győzelmet várok a szezon hátralevő részében. Ez az első alkalom, hogy Magyarországon vagyok, amit az eddigi pár napban tapasztaltam az szintén pozitív.

Roman Berdnikov szülővárosa csapatánál, az Avangard Omsk együttesénél kezdett jégkorongozni és korosztályának egyik nagy tehetsége volt. Tagja volt az orosz U16-os és U17-es válogatottnak, az U18-as válogatottal pedig világbajnokságon is részt vett. A 2010-es U18-as világbajnokságon az orosz csapat első támadósorában kapott szerepet Evgeny Kuznetsov mellett és az elődöntőig jutottak. Ebben az időszakban Kanadában játszott két szezont és a Owen Sound Attack csapatával meg is nyerte a rangos kanadai junior ligát, az OHL-t. 2011-ben hazatért szülővárosába, ebben az idényben egészen fiatalon 16 mérkőzésen szerepelt a legrangosabb orosz ligában, a KHL-ben, valamint megnyerte az orosz junior bajnokságot is. Ezt követően évekig a KHL-ben játszott, összesen 153 mérkőzésen lépett jégre a világ második legerősebb bajnokságának tartott ligában, valamint 163 mérkőzése volt a VHL-ben, az orosz másodosztályban. A legutóbbi három idény során Kazahsztánban játszott és szerzett 36, 43 és 16 pontot idényenként.

Roman Berdnikov

Születési hely: Omsk, Oroszország

Születési idő: 1992. július 18.

Súly: 86 kg

Magasság: 184 cm

Poszt: csatár Pályafutása

2022/2023: Arlan Kokshetau, Beibarys Atyrau (Kazahsztán) , DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2020-2022: Arlan Kokshetau (Kazahsztán)

2019/2020: Yugra Khanty-Mansiysk (VHL), Neman Grodno (Belarus)

2018/2019: Torpedo Ust-Kamenogorsk (VHL), Yugra Khanty-Mansiysk (VHL)

2017/2018: Torpedo Ust-Kamenogorsk (VHL)

2016/2017: Severstal Cherepovets, Avtomobilist Yekaterinburg, Metallurg Novokuznetsk (KHL), Sputnik Nizhny Tagil, Neftyanik Almetievsk (VHL)

2015/2016: Metallurg Novokuznetsk, Severstal Cherepovets (KHL)

2014/2015: Avangard Omsk (KHL)

2013/2014: Avangard Omsk (KHL), Yermak Angarsk (VHL)

2012/2013: Avangard Omsk (KHL), Omskie Yastreby (VHL)

2011/2012: Avangard Omsk (KHL), Omskie Yastreby (MHL)

2010/2011: Omskie Yastreby (MHL), Owen Sound Attack (OHL)

2009/2010: Owen Sound Attack (OHL)

Az Erste Liga állása

1. Gyergyói HK 28 20 1 2 5 125–70 64 pont

2. Budapest Jégkorong AHC 28 17 3 1 7 124–74 58

3. DVTK Jegesmedvék 29 14 4 2 9 96–78 52

4. Corona Brasov 28 13 4 2 9 92–74 49

5. Debreceni EAC 29 14 1 2 12 97–97 46

6. FTC-Telekom 27 13 1 2 11 88–84 43

7. SC Csíkszereda 28 10 4 5 9 97–94 43

8. Ujpesti TE 29 8 2 3 16 90–110 31

9. Dunaújvárosi Acélbikák 29 6 2 2 19 83–136 24

10. FEHA19 27 3 1 2 21 57–132 13