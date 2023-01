A legjobban teljesítő borsodi ralisokat motiválja az a különdíj, amelyet a 2021-es esztendőben alapított Plachy László. A Greenplan Kft. vezetője egyrészt a megyében zajló események közül névadó partnerként a Kazincbarcika Rallyt segítette, emellett pedig a legeredményesebb megyei párosnak 2 millió forintos plusz juttatást ajánlott fel. Ezt a díjat a bajnokság osztályától függetlenül bármelyik egység megnyerhette. Mivel két azonos helyezés is született, így a párosok megosztva kapták meg az elismerést.

- Az autósport alapvető szeretete vezérelt akkor, amikor megalapítottam ezt a különdíjat. Fiatalabb koromban számomra is elsőszámú sportág volt a rali - árulta el az indíttatással kapcsolatban Plachy László. - Éppen ezért egyáltalán nem volt kérdés, hogy lokálpatriótaként segítjük a szakág fejlődését. A technikai sportok mellett egyébként sok más sportágban is jelen vagyunk, számomra nagyon fontos a társadalmi szerepvállalás. A rali kapcsán pedig külön is ösztönözni szerettem volna a párosokat a minél eredményesebb szereplésre.

ORB negyedik

A győztes csak azután derült ki, hogy valamennyi sorozat befejeződött a 2022-es esztendőben. A Mercarius Rally1 Bajnokságban negyedik helyen végzett Német Gábor és Adorján Szabolcs, amivel elhódították a különdíjat.

- Az éves összetettben elért sikeres szereplés mellett ez egy bónusz volt - tette hozzá az R5-ös Skoda Fabiával induló Német Gábor. - Nagyon boldogok vagyunk, mert egyáltalán nem gondoltuk, hogy ez még hozzátársul az egyébként is jól alakult bajnoki eredményünkhöz. Természetesen nagyon büszke vagyok arra, hogy borsodiként egy ilyen támogatásban lehet részünk. A megyénk a rali egyik fellegvárának számít, így egyébként is sokat kaptunk már, de az anyagi megbecsülés természetesen rengeteget számít a jövőre nézve is.

Fotós: ME

Rally3 negyedik

A sporttörténelmi első kiírást azonban a Német Gábor, Adorján Szabolcs kettős nem egyedül nyerte el. A V-Team Consulting Rally3-as sorozatban ugyanis Bíró Gergő és Bíró Balázs 85 ponttal ugyancsak negyedik lett, így az elismerést a két páros megosztva kapta meg. Ez pedig a kisebb költségvetéssel rendelkező kettős számára is nagyon sokat jelent.

- Az utolsó futam lezárása után néztük meg valamennyi bajnokság állását, és akkor beszéltünk először arról, hogy lehet esélyünk a külön díjra - tette hozzá Bíró Gergő. - Az előzőhöz képest a tavalyi évünk nem sikerült annyira jól, műszaki hibák miatt sajnos lecsúsztunk a dobogóról. Ettől függetlenül nagyon örülünk annak, hogy eljutottunk ide. Ebben a sportban ugyanis rendkívül ritka, hogy ilyen formában segítsék a párosok versenyzését. Mi valóban családi kasszából megyünk, de így is nagy összegek elvesznek az autóban, úgyhogy lesz helye ennek az összegnek.

Fotós: ME

Jövőre is marad

Plachy László azt is elárulta, hogy a felajánlás a jövőben is megmarad, mégpedig azért, hogy minél jobb teljesítményre sarkallja az aktív ralisokat, a fiatalokat pedig arra ösztönözzék, hogy érdemes belevágni, autót és pályafutást építeni.

- Bízunk benne, hogy ezt az összeget a jövőben is tudjuk tartani, ami plusz motivációt jelenthet a sportolók számára. Legyen szó kezdődkről, haladókról, vagy az elithez tartozó párosokról, csapatokról - fogalmazott a díjátadás alkalmával Plachy László.