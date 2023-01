A DVTK-Hun-Therm csapatának sűrű programja volt, illetve van ezen a héten. A piros-fehérek szerdán utaztak el Belgiumba, a Kangoeroes Mechelen otthonában csütörtökön este elért 96-60-as siker után pénteken a hazaút következett, szombaton két edzés szerepel a programban, vasárnap pedig indulnak Szekszárdra, ugyanis a hét utolsó napján, 16.30-tól az AKSC Szekszárd elleni bajnoki vendégjáték vár rájuk.

– Nagyon szép sikert értünk el csütörtökön, de van baj ezekkel a győzelmekkel – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Az, hogy kevés az idő arra, hogy kiélvezzük, igazából megéljük ezeket. A belgiumi győztes meccs másnapján, már odakint is dolgoztunk, a szakmai stábbal videózás volt a program, természetesen a Szekszárd elleni meccs volt a fókuszban. Szombaton a két edzésbe mindent bele kell tenni, ami szükséges ahhoz, hogy jól szerepeljünk. Nehéz sorozatban vagyunk, de szeretnénk ott is helyt állni. A szekszárdi meccs azért is nagyon fontos, mert amelyik csapat az első öt helyezett közül idegenben nyerni tud, az óriási lépést tesz afelé, hogy az alapszakasz végén a négy között legyen, aminek a rájátszás szempontjából van jelentősége. Úgyhogy számunkra ez a mostani meccs egy jó lehetőség. A belga bajnok elleni, hétközi Euroliga mérkőzésen támadásban precízek voltunk, ami a lányok felé örök elvárásom. Az első félidőben a lepattanózásban nem voltunk elég jók, de ezen sikerült változtatni, ennek köszönhető az a magabiztos győzelem, amire szerintem előzetesen senki nem számított. A Szekszárd ellen azt a játékot kellene folytatnunk, ami a belgiumi mérkőzés második félidejében jellemzett minket, mert ezzel lehet esélyünk a győzelem megszerzésére.