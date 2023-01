Négy érkező mellett – Lőrinczy Attila (Soroksár SC), Senkó Zsombor (Juventus tartalék), Medgyes Sinan (MTK Budapest), Jeremie Moussango Obounet (gaboni, FK Slutsk) – négy játékos távozását jelentették be eddig a DVTK NB II-es labdarúgócsapatánál. Utóbbiakkal kapcsolatban az már korábban napvilágot látott, hogy Hegedűs János az NB I-es Vasasban folytatja, Szőke Adrián a szerb első osztályban szereplő TSC Backa Topola együttesében kölcsönben szerepel, a Mezőkövesd Zsóry FC-től kölcsönvett Kotula Máté pedig visszatér a klubjához.

Póser Dániel sorsa is eldőlt már. A kapus 2021 nyarán érkezett a DVTK-hoz, és az előző évadban 28 NB II-es bajnokin szerepelt a piros-fehéreknél, ám a 2022. április 10-én lejátszott DVTK – Tiszakécskei LC (0-0) mérkőzés után az első csapatnál már nem kapott több lehetőséget, mert a piros-fehérek akkori szakvezetője, Dreagan Vukmir, honfitársának, a szerb, magyar kettős állampolgárságú Branislav Danilovic szavazott bizalmat, és riválisával szemben nem tudta visszaszerezni a helyét a kapuban. Mivel Senkó Zsombor személyében egy 20 éves, fiatal kapust is igazolt néhány napja a DVTK, Póser Dánielnek váltania kellett. A 33 életévet január 12-én betöltő hálóőr az NB II-es Békéscsaba 1912 Előre játékosa lett, a diósgyőri klub közleménye szerint pénzt is kapnak a viharsarki klubtól (azt nem közölték, hogy mennyit).

Póser Dániel, a klub által közzé tett hírt, így kommentálta a facebookon:

,,Van aki megy, és van aki jön. Így megy ez, jól tudjuk. Habár tovább állni, és tovább lépni nem ugyanazt jelenti. Jöhetnék olyan közhelyekkel, hogy minden okkal történik. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt így is gondolom. Kereshetném egy életen át a válaszokat a kérdésekre, csakhogy azt hiszem, nincsenek. Belső politikai, hatalmi, pénzügyi, és humán harcok sora fogadna csupán, amiről bár mindenki tud, mégsem érti. Így hát nem okokat keresek a miértekre, hanem (ki)utat találok. Egy olyan utat, ahol Tisztelet, Megbecsülés, Alázat és Szeretet kísér. Abban hiszek, hogy létezik még valami, valami ami felettem áll, vagy mindenek felett. Ugyanígy hiszek a jóban- és a rosszban. Hiszem, hogy a ,,sípszó” végén, minden értelmet nyer, és mindenki elnyeri, azt amit érdemel. Hálás vagyok az elmúlt évekért, mert megtanultam, hogy nem mind arany, ami fénylik. Megtanultam, hogy a tehetség, a szorgalom, az alázat csupán jól csengő szavak, s ugyanolyan üresek, mint a be nem tartott ígéretek. Ugyanakkor mégis... jelentenek valamit, NEKEM! Mert akármilyen embertelen is volt a körülmény, ember maradtam. Egy ember, aki még mindig hisz, szeret, és remél. Egy ember, aki még mindig mer nagyot álmodni! Köszönöm, és hálás vagyok amiért itt lehettem! Alig vártam, hogy ebben a stadionban és egy ilyen nagyszerű szurkoló tábor előtt mutathattam meg azt, amit tudok és ezúton is szeretném megköszönni mindenfajta támogatást amit kaptam Tőletek! Bár most tovább állok, és nyitok egy újabb fejezetet az életemben, szívemben őrzöm az emlékeket!”