A közelmúltban Miskolcon rendezték a Papp László nevét viselt országos felnőtt bajnokságot. A négy napos eseményt a Magyar Ökölvívó Szövetség és a Hell Fight Club Küzdősport Egyesület közösen hozta tető alá. A mérlegkészítésre a miskolci klub elöljáróit kértük.

Gálát csináltak

– Természetesen csak utólag bizonyosodott be, amiben a nyitány előtt reménykedtünk – kezdte Mádi Tamás, a Hell elnöke, majd így folytatta: – Mindenki azt mondta, hogy jól döntött a MÖSZ, amikor velünk szövetkezett. A szervezésre, a lebonyolításra, a látogatottságra és magára a körítésre csak elismerő szavakat kaptam, kaptunk. A labdarúgó világbajnokság ellenére mind az előcsatározásokat, mind a helyosztókat több százan tekintették meg, a finálén az ezret közelítette a nézők száma. Sokan megkérdezték tőlem, hogy pályáznunk kellett-e, vagy a szövetség egyszerűen kijelölt minket a házigazda szerepre. Nos, nem volt „előjáték”, a honi ökölvívó bajnokság rendezési jogáért nem jellemző a tolongás. Amikor feltettük a kezünket először arra gondoltuk, hogy Miskolcon utoljára harminchárom esztendővel ezelőtt tartották ezt az eseményt – szóval akartuk az ob-t és elvállaltuk. A költségeket osztottuk, közösen álltuk, előre megegyeztünk abban, hogy ki és mit fedez. Az egyetemi körcsarnok is bejött: a ringet körbe lehetett építeni mobil lelátókkal, székekkel, asztalokkal, akik itt helyezkedtek el, karnyújtásnyi közelségből drukkolhattak, továbbá a mérkőzéseket a felső közönségforgalmi részről is tökéletesen lehetett látni. Az egyetemi komplexum az Uni Hotel révén, valamint a parkoló helyekkel egyébként önmagát kínálta, azok pedig, akik a miskolctapolcai szállodákban, fogadókban, panziókban laktak, megspórolták az utazást, kicsit gyalogoltak és mire kiszellőztették a fejüket, már a körcsarnoknál találták magukat. A közelség még vonzóbbá tette a küzdelemsorozatot a hivatalos közreműködők, a szereplők, a vendégek, a nézők és a szimpatizánsok számára. A felsoroltak következtében ötös érdemjegyet írtak a képzeletbeli ellenőrzőnkbe, a bajnokság utáni mérlegkészítéskor pedig úgy beszéltek rólunk, hogy bokszgálát csináltunk a viadalból.

Arra a kérdésre, hogy jövőre is vállalják-e a verseny, Mádi Tamás így válaszolt:

– Ezt nem tudom, a döntők után, nagy hirtelenjében szóba sem került, hogy megint váltsuk ki a vállalkozó igazolványunkat és jelentkezzünk a 2023-as ob-re. Most le kell ülepednie bennünk a történteknek, aztán elválik, hogy igen, vagy nem. Egyet talán megjósolhatok: aligha kell majd ismét harminchárom évet várni a következő olyan országos fináléra, amelynek a borsodi megyeszékhely az otthona.

Elvárásaik közelében

A szakmai mérleg elkészítésére Siroki Norbertet, a Hell versenyzőit edző és menedzselő csapat munkájának első számú felelősét kértük.

– Egy rossz szavam sem lehetett a színvonalra – vette át a szót a tréner. – A döntők egyenesen nagyon jó és látványos összecsapásokat hoztak. Ezektől mindig okkal félünk, mert olykor előfordul, hogy a meneteket csupán végig lehet nézni, ugyanis nem tartalmaznak különlegességeket. Itt és most parázsló meccsek követték egymást, volt is üdvrivalgás, hangos szurkolás és tapsvihar. Ami a klubunkat illeti: saját elvárásaink közelében fejeztük be az ob-t. A négy sportolónkból hárman dobogóra kerültek és végül egy aranyat, valamint két ezüstöt hoztak a konyhánkra. A rajt előtt úgy gondoltuk, hogy lesz még egy első helyünk, akik pedig nálunk feltették a rózsaszínű szemüvegüket, egyenesen három legfényesebb medáliát jósoltak. A bajnokság végső summázata: a magyar ökölvívás ott tart, ahol a honi labdarúgás, azaz megy felfelé. A műfaj 2022-es mérlege így fest: felnőtt Európa-bajnokság: két bronzérem, junior Eb: egy arany, U22-es Eb: két ezüst, egy bronz, ifjúsági világbajnokság: egy ezüst. Ebből az látszik, hogy rátaláltunk a helyes útra és az ökölvívásnak van jövője Magyarországon – akárcsak a Hell Fight Club Küzdősport Egyesületnél. Mi is folyamatosan fejlődünk, létszámunk stabil, sőt növekszik, a felnőttek között is „labdába” rúgunk, talán a fiúk nemzetközi eredményessége maradt el a kívánatostól. Sok külföldi eseményen is jártunk, néhányra a szövetség révén edzőként magam is kijutottam.

Nehéz a helyzet

Ezután szóba hoztuk a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ökölvívást érő folyamatos rohamát, melyek alapján a sportágat – különböző vádpontok alapján – ötkarikás kinyírás fenyegeti.

– Amennyiben a boksz eltűnik a földkerekség legnagyobb sportrendezvényének műsoráról, akkor a hazai fiatalok annak tudatában kezdik majd el pályafutásukat, hogy kontinens- és világbajnokságon ugyan szerepelhetnek, de olimpiai szereplők nem lesznek. Ez súlyos csapást mérhet a toborzásra, sőt a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség tagországaira, az egyesületekre és a versenyzőkre. Úgy tudom, hogy a NOB erősen fontolgatja, hogy már a 2024-es, párizsi játékok műsorából is kiveszi a bokszot. Információim szerint az a pillanatnyi helyzet, hogy az aggályok miatt a párizsi játékok kvalifikációs tornáját és magát az olimpiai versenyt a NOB a saját szervezésében akarja megrendezni, a 2028-as, Los Angeles-i előzetes programban pedig egyelőre nem is kapott helyet a sportág. Úgy látom, hogy megy az üzengetés, a szakítópróba kimenetele azonban megjósolhatatlan. Ezek rossz hírek számunkra, jómagam mégis bizakodom, nem hiszek abban, hogy szeretett sportágamat leveszik a programról. A döntéshozók a színfalak mögött mintha próbálnának megegyezni. Az nyilvánvaló, hogy a száműzetés az ökölvívás számára nagy csapás lenne. Magyar induló mindig volt, igaz legutóbb csak egy bokszolónk képviselte színeinket Tokióban. KT

A képen: Mádi Tamás klubelnök és Siroki Norbert vezetőedző