A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 8. fordulójában, csütörtökön este az olasz Baretta Famila Schio csapatát fogadta a DVTK-Hun-Therm együttese. A mérkőzés remek hangulatban kezdődött, nem csak a hazai szurkolók nagy létszáma, és hangereje miatt, hanem azért is, mert két-három tucat narancs színben pompázó olasz drukker is megjelent a csarnokban.

Nehezen indult be a pontgyártás, mindkét oldalon, először Green volt eredményes, aztán Mabrey, aki csapata ötödik kísérletét váltotta gólra; a célba ért hármas vezetést is jelentett számukra. 5-7-es állást követően ismét a nem sül periódus következett az olaszoknál, és miután Garbin duplája, aztán Guirentes faultosa, és Kányási sima dobása is célba ért (12-7), a vendégek edzője időt kért. A pihenő után a DVTK új játékosa, a hétfőn érkezett Grigalauskyte is pályára került, majd Ndour, csapata közel négy perces gólcsendjét törte meg. Ezzel egy erős részhajrá indult, a hátralévő bő két percben még 9 pont született (18-14).

A második menet elején hamar eltüntette hátrányát a Schio (18-18), amire Kányási egy leindításos találattal válaszolt. A negyed közepén a tíz emberes rotációval játszó Schio, Mestdagh hármasával vette vissza az előnyt, majd amikor Ndour egy leindítás után a palánk alól eredményes volt, a nyolc főt forgató hazaiak időt kértek (22-25). Innen egy ideig, egy-egy pontra felzárkózgatott a DVTK, de aztán a saját palánkjuk alatt remeklő vendégek, centerük, Ndour hármasával elléptek (28-35). Nem találta a palánkhoz vezető utat a piros-fehér gárda, a pontínségen Guirantes enyhített, aki a vele szemben elkövetett fault után a büntetőt elhibázta (30-37).

Garbin tízese

Fordulás után Verona találatára Garbin egy hármassal felelt, de Howard megmutatta, hogy ilyet ő is tud (33-42). Aztán megint a hazaiak ausztrál légiósa következett, két duplája között egy triplát is hintett, és mivel a 25. percben újra nyitottá vált a meccs, az olaszok időt kértek (40-42). A visszatérés után Kányási egyenlített, Green góljával pedig a szárnyaló DVTK visszavette az előnyt (44-42). Nem sokkal később Mabrey hármasa után vendég előnyt mutatott az eredményjelző, amíg Grigalauskyte el nem engedett egy tripladobást (47-47). A távoli dobóversenyből Mestdagh sem maradhatott ki, és részben az ő eredményessége miatt, a játékrész hajrája az olaszoknak sikerült jobban (47-53).

A negyedik negyedben Sottana miután csapata kilencedik trojkáját húzta a gyűrűbe, még egy duplát is ,,megengedett” magának (51-58). A Diósgyőr azonban nem adta fel, a 35. perc végén Kiss A. hármasa, az ötödik ilyen, jó kísérlet volt, ami időkérésre késztette a vendégeket (56-58). A 37. minutában Garbin triplával egyenlített (60-60). Az utolsó előtti percben Ndour pontozódott ki, egy támadó fault után, és mivel még technikait is kapott, Aho N. három büntetőt dobhatott, hiba nélkül tette (65-63). Az őrült izgalmak forró hangulatban teltek, az oroszlánként küzdő DVTK-nak sikerült megőriznie minimális előnyét, és ezzel újabb bravúrt értek el a piros-fehérek, nekik hosszabbítás sem kellett a hazai győzelemhez.