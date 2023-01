Csütörtökön és szombaton is tétmérkőzésen kell pályára lépnie a DVTK-Hun-Thermnek.

Kosárlabda. Sűrű programban van a DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek ebben az évadban eddig 28 tétmérkőzést játszottak, és, hogy ez mekkora szám, arról mindent elmond az a tény, hogy van több olyan gárda a honi élvonalban, akiknek összesen lesz ennyi tétmérkőzése a 2022/23-as évadban (azoknak az alsóházi együtteseknek, akik nem jutnak be a legjobb 8 közé a bajnokságban, és a Magyar Kupában sem érdekeltek). A Diósgyőrre azonban még nagyon sok összecsapás vár, minimum 17, de ez a szám lehet több is, akár 29 is, a Magyar Kupa negyeddöntős sikerrel, az Euroligában az esetleges negyeddöntőbe, illetve a még továbbjutás esetén, valamint akkor, ha a bajnoki rájátszásban, a csatákból a maximum mérkőzésszámok jönnek ki.



Nyolc és kilenc

A sűrű program közepette káprázatos sorozatban vannak a diósgyőriek, akik zsinórban 8 bajnoki győzelemnél tartanak, a vasárnapi, Serco UNI Győr ellen elért sikernek köszönthetően (94-87), illetve nem mellékesen minden meccset, az Euroliga találkozóikat is beleszámítva, 9 mérkőzéses győzelmi szériánál tartanak (4 Euroliga meccs és 5 bajnoki), legutóbb december 14-én, nemzetközi kupatalálkozón kaptak ki.

A DVTK-Hun-Therm gárdája eddig 3-4 naponta játszotta tétmérkőzéseit, de ezen a héten ez még vadabbá válik, három napon belül, két helyszínen, két különböző sorozatban, két fontos meccset kell játszaniuk. Annak ellenére, hogy erre nem lennének kötelezhetőek.

Ugyanis a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége versenyszabályzat 16.8-as pontja ezt tartalmazza: ,,A nemzetközi kupákban szereplő sportszervezetek a kiírt és lejátszott nemzetközi kupamérkőzést megelőző és követő harmadik (3.) napon kötelezhetők bajnoki vagy kupamérkőzés lejátszására.”

Mivel a Diósgyőr csütörtökön este, az Euroliga csoportkör 11. fordulójában hazai környezetben, 18.10-től a török CBK Mersin Yenisehir Bld csapatát fogadja, szombaton 18.00-tól pedig az NB I 18. fordulója keretében a NKA Universitas Pécsi EAC vendégeként kell pályára lépnie, nincs meg a háromnapos szabály. Utóbbi meccset többek között azért sem lehet egy nappal későbbre tenni, mert kedden is Euroliga mérkőzése lesz a DVTK-HT-nek. A piros-fehérek sokat dolgoztak azon, hogy a törökök elleni meccset előre hozzák szerdára, de nem jártak eredménnyel, ehhez az ellenfél hozzájárulása is kellett volna, de azt nem kapták meg a mersini gárdától. Mivel a két Euroliga találkozó között mindössze öt nap van, így a Pécs elleni bajnoki elhalasztása sokáig napirenden volt, ami akkor kapott újabb lendületet, amikor kiderült, hogy a baranyai együttesnek is nemzetközi kupameccseket kell játszania ezen a héten csütörtökön és a jövő héten kedden, az Európa Kupában, a francia Villeneuve d'Ascq LM elleni nyolcaddöntőket.

Határozat

– Voltak különböző tervek arra, hogy mikor játsszuk le a Pécs elleni bajnoki rangadót, de a múlt héten csütörtökön este kaptunk a szövetségtől egy határozatot, amely ellen nem lehet fellebbezni, és azt tartalmazza, hogy ezt a mérkőzést nem lehet elhalasztani – válaszolta megkeresésünkre Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Megértjük azt, hogy nagyon nehéz összeállítani egy éves versenynapárt, hiszen sok minden van erre hatással, de a nemzetközi versenynaptárban ezek az időpontok nagyon régóta ismertek. Az Euroliga hivatalos játéknapja csütörtök, ráadásul a nemzetközi szövetség kérésére is az volt, hogy a B-csoport résztvevői lehetőleg ezen a napon játsszanak, az A-csoportosok pedig szerdán, hogy ne essen egybe mind a nyolc találkozó. Igaz, hogy a sorolás előtt kérhettük volna, hogy ez a meccs szerdán legyen, de akkor még az sem volt biztos, hogy az Euroligában fogunk szerepelni, mert ugye ide a selejtező megnyerésével jutottunk be. Amióta tudjuk, hogy ilyen program vár ránk, azóta folyamatosan próbáltunk egyeztetni a török csapattal, hogy ez a meccs jöjjön előre szerdára, hiszen a változtatáshoz az ő hozzájárulásukra is szükség lett volna, de nem jártunk sikerrel. A Mersinnél ebben az évadban a sokadik edző dolgozik, a csapatmenedzser személye is változott, és a nagyon sok levélváltásunk végén sem akceptálták a kérésünket. Hozzáteszem ez az eset nem túl gyakori, hiszen volt olyan Euroliga ellenfelünk, aki a mi kérésünknek eleget téve felcserélte velünk a pályaválasztói jogot, és volt olyan is, akinek a kérésére egy nappal korábbra tettük a hazai meccsünket. Úgyhogy szerintem itt nem a Mersin rugalmatlansága okozta ezt a helyzetet, hanem az, hogy náluk, klubon beül sokszor változtak az erővonalak, és emiatt nem volt, aki ezt a döntést felvállalja, annak ellenére, hogy szerintem nekik is jobb lett volna a szerda, mert ők a múlt hét végén szombaton játszottak bajnokit, és ezen a héten szombaton is lesz a török élvonalban mérkőzésük. Nem jó ez a sűrű program a PEAC-nak sem, ők is abban lettek volna érdekeltek, hogy halasszunk, sajnos a szövetség döntése túl későn született meg, és nem is azt tartalmazta, amire előzetesen, a szóbeli egyeztetések alapján számítani lehetett.

Arra a felvetésre, hogy a Diósgyőr és a Pécs sem lenne kötelezhető a meccs lejátszására, és mi lenne akkor, ha nem utaznának el a bajnokira, Völgyi Péter a következőket válaszolta:

– Lenne egy szép nagy ügy, amire mindenki felfigyelne, de lehet, hogy mi húznánk a rövidebbet, mert nem csak, hogy 20-0-ra elveszítenénk a meccset, hanem a kiállásért járó 1 pontot sem kapnánk meg. Úgyhogy azon az állásponton vagyunk, hogy tudomásul vesszük a döntést.

Egy edzéssel

Szóba hoztuk azt is a trénernek, hogy érdekes felkészülésük lesz a bajnoki alapszakaszból hátralévő legfontosabb mérkőzésükre.

– A meccsek után általában szabadnapot kapnak a játékosok, sajnos most ezt nem fogjuk tudni kiadni a Mersin elleni mérkőzés után, legfeljebb a péntek délelőtt lesz szabad, délután lesz egy edzésünk, szombaton pedig utazhatunk Pécsre – mondta Völgyi Péter. – Az Euroligában a csoportkör utolsó három hazai meccséből kettőt meg kellene nyerni, hogy maradjon esélyünk a negyeddöntőbe kerülésre. Emiatt ezen a héten nem tehetjük meg, hogy egyik, vagy másik meccsre tartalékolunk, száz százalékos erőbedobással kell küzdenünk csütörtökön és szombaton is. A Pécs elleni meccsen, akár egy 1-2 helyezés is múlhat a rájátszásban, ugyanis egy győzelemmel nem csak az alapszakaszbeli négybe kerülést, a negyeddöntős pályaválasztói jogot szereznénk meg, hanem az itteni továbbjutás esetén az elődöntőbelit is. Az élcsapatok elleni nyolc rangadóból hatot már lejátszottunk, négy győzelmünk már van, ha ehhez még legalább egyet hozzá tudnánk tenni, az alapszakasz végén az első három hely egyikén végezhetnénk.

Az élcsapatok rangadói

A női kosárlabda élcsapatok, az első öt helyezetteknek az alapszakaszból hátra lévő, egymás elleni mérkőzései

Sopron Basket: Diósgyőr (idegenben), Szekszárd (otthon), Győr (idegenben), Pécs (idegenben).

Serco UNI Győr: Pécs (idegenben), Sopron (otthon), Szekszárd (idegenben).

DVTK-Hun-Therm: Pécs (idegenben), Sopron (otthon).

NKA Universitas Pécsi EAC: Diósgyőr (otthon), Győr (otthon), Szekszárd (idegenben), Sopron (otthon).

AKSC Szekszárd: Sopron (idegenben), Pécs (otthon), Győr (otthon).

Kosárlabda: a női NB I állása

A női kosárlabda NB I állása a lejátszott meccseken megszerezhető pontok százalékos eredményesssége alapján

1. Sopron Basket (97%) 17 16 1 1377-895 33

2. Serco UNI Győr (94%) 16 14 2 1393-1097 30

3. DVTK-Hun-Therm (94%) 16 14 2 1225-974 30

4. NKA Universitas Pécsi EAC (91%) 17 14 3 1314-1141 31

5. AKSC Szekszárd (86%) 18 13 5 1454-1166 31

6. E.ON ELTE BEAC (71%) 17 7 10 1214-1354 24

7. Ludovika Csata (71%) 17 7 10 1206-1192 24

8. Vasas Akadémia (66%) 16 5 11 1027-1148 21

9. TFSE-MTK (65%) 17 5 12 1140-1240 22

10. BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós (63%) 16 4 12 1006-1255 20

11. VBW CEKK Cegléd (56%) 17 2 15 1148-1405 19

12. PINKK Pécsi 424 (50%) 18 - 18 998-1635 18

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.